2026-07-27 12:27 女子漾／編輯金柔葳
Netflix 8月必看10部！丁海寅上演失憶同居戀，宋江、李濬榮化身鋼琴天才
Netflix 2026年8月片單根本不打算讓人早睡！丁海寅、河瑛在《我的荒糖戀愛》上演「失憶後突然多出一個男友」的同居戀曲，宋江與李濬榮則在《四手聯彈，兩首奏鳴曲》化身鋼琴天才正面較勁。想換換口味，還有羅暎錫新綜藝《崩潰爬山趣》、火藥味十足的戀愛實境，以及懸疑驚悚片輪番登場。以下精選10部8月必看作品，先把追劇行事曆空下來。
文章目錄
Netflix 8月必看1《我的荒糖戀愛》
上架日期：8月7日
失憶檢察官高恩世醒來後，想不起過去，也無法確認自己的真正身分。此時，拳擊教練張泰河突然現身，還聲稱自己就是她的男朋友。由於張泰河成為她眼前唯一的線索，兩人因此展開同居生活。一個什麼都不記得，一個知道太多卻未必說實話，失憶、假男友疑雲與朝夕相處交織，甜中又帶著身分謎團。
Netflix 8月必看2《不良一族尋愛記》第2季
上架日期：8月4日
由MEGUMI操刀製作的不良系戀愛實境節目回歸，第2季將舞台搬到沖繩，集結來自日本各地的不良少年少女，在14天內尋找愛情與友情。節目不只談戀愛，還有正面衝突、義氣、眼淚與各種失控場面。上一秒可能還在曖昧，下一秒就直接火藥味全開，戀綜張力完全不走溫柔路線。
Netflix 8月必看3《百年孤寂》第2部
上架日期：8月5日
停戰協定簽署後，馬康多仍未迎來真正和平。費南妲德爾卡皮歐來到小鎮，嫁給奧雷里亞諾二世，也讓布恩迪亞家族迎來新的後代。隨著鐵路開通、香蕉公司進駐，馬康多逐漸走向繁榮，卻也一步步逼近衰敗。家族命運、政治鬥爭與百年孤寂的預言再次交纏，適合喜歡文學改編與史詩敘事的觀眾。
Netflix 8月必看4《我與華特家男孩的生活》第3季
上架日期：8月6日
上一季中，潔琪與柯爾終於坦承心意，卻被亞歷當場聽見，三角關係瞬間失控；同時，華特家的父親喬治又突然送醫。第3季裡，亞歷投入牛仔競技，柯爾重新找到賽車方向，潔琪也努力展開新生活。不過，來自紐約的兒時好友突然出現，讓她再次面對過去，感情線也變得更複雜。
Netflix 8月必看5《最後孤屋》
上架日期：8月7日
一家四口某天突然發現，家中的門窗全都成為無法跨越的屏障，全家人因此被迫進入長期求生狀態。到了受困第1183天，物資逐漸耗盡，社區也被野生動植物與自然力量吞沒。此時，一名陌生人突然現身求助，究竟是援手還是新的危機，也讓原本封閉的生存狀態再次失控。
Netflix 8月必看6《緞帶英雄》
上架日期：8月8日
《緞帶英雄》取材自手塚治虫經典作品《緞帶騎士》。王國遭怪物內爾伽勒摧毀後，藍寶石公主必須從失去與創傷中重新站起來。為了保護珍視的人，也避免新家園再度陷入黑暗，她覺醒成為緞帶英雄，踏上一場奇幻戰鬥與自我成長之旅。
Netflix 8月必看7《崩潰爬山趣》
上架日期：8月18日
四位登山新手組成社團，準備挑戰韓國白雪覆蓋的山峰，在寒冬中展開一場體力與意志力考驗。節目由羅暎錫擔任導演、《新西遊記》製作人朴賢勇參與製作。除了雪山風景，四人在疲憊、寒冷與崩潰邊緣的真實反應，也將成為主要笑點。
Netflix 8月必看8《狂墜：波音大調查2》
上架日期：8月19日
《狂墜：波音大調查2》將鏡頭再次對準波音公司的企業危機，透過吹哨者證詞，追查削減成本、掩蓋問題與飛安漏洞之間的關聯。紀錄片除了回顧相關空難事件，也將觸及吹哨者離世所引發的爭議。這次看的不只是飛機如何失事，更是當企業利益凌駕安全，一個系統可能如何一步步失控。
Netflix 8月必看9《耳語人》
上架日期：8月28日
一名喪偶的犯罪小說家，在8歲兒子遭人誘拐後，向關係疏離、曾任警探的父親求助。調查過程中，他發現這起案件竟與數十年前一名被稱為「耳語人」的連環殺手有關。失蹤兒童、塵封舊案與父子裂痕交錯，是8月底最具懸疑感的犯罪電影之一。
Netflix 8月必看10《四手聯彈，兩首奏鳴曲》
上架日期：8月29日
宋江飾演飛悟，是備受矚目的菁英鋼琴家，外表完美自信，內心卻承受追求極致帶來的焦慮與壓力。李濬榮飾演的正瑤則歷經動盪童年，個性自由率直，是一名大器晚成的音樂天才。兩人在琴鍵上競爭、碰撞，也在彼此刺激下突破自己，故事將音樂、青春成長與深厚羈絆交織在一起。
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