2026-07-27 12:12 女子漾／編輯張念慈
《毛骨悚然的戀愛》朴恩斌見鬼女財閥！7部財閥女主韓劇，金智媛霸氣封神
韓劇裡的財閥戀愛終於換人作主！過去常見的是霸道少爺愛上平凡女孩，近年卻有愈來愈多作品讓女性拿回豪門劇本。她們是集團繼承人、百貨公司社長、飯店代表，手握財富與決策權，遇到危機時也不再只等男主角出手。
熱播中的《毛骨悚然的戀愛》便由朴恩斌飾演能看見鬼魂的財閥繼承女，遇上梁世宗飾演的怕鬼檢察官後，兩人一邊被亡魂追著跑，一邊聯手調查案件。以下整理7部女主角本身就是財閥千金或豪門繼承人的韓劇，從見鬼辦案、婚姻危機到校園階級戰，每一位都比傳統霸總更難惹。
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財閥女主韓劇1：《毛骨悚然的戀愛》朴恩斌
朴恩斌飾演的「千汝莉」是蕾娜飯店代表，也是集團會長唯一的親生子女。外貌、能力與財力樣樣不缺，照理說應該是繼承戰中最受矚目的熱門人選，她卻長期與人保持距離，甚至被財界稱為「隱居公主」。
千汝莉不愛與人接近，並不是因為財閥千金架子太大，而是她從小就能看見、聽見鬼魂。更棘手的是，與她牽手的人也可能突然看見靈體。直到梁世宗飾演的檢察官「馬剛旭」被迫捲入她的靈異日常，兩人才開始利用亡魂留下的訊息追查案件。
最有反差感的是，馬剛旭面對犯人時正義凜然，一看見鬼卻立刻失去冷靜；真正習慣靈異場面的，反而是看似需要保護的千汝莉。朴恩斌這次把高冷財閥、孤獨女子與見鬼體質集中在同一個角色身上，也讓「財閥女主」多了一條驚悚喜劇路線。
財閥女主韓劇2：《淚之女王》金智媛
金智媛飾演的「洪海仁」是女王集團第三代，也是女王百貨社長。她做事果斷、說話直接，從會議室到家族飯桌都帶著強大氣場，完全顛覆過去韓劇中由男方掌握財富與權力的設定。Netflix也直接以「百貨女王和鄉下老公」形容這對夫妻的身分差距。
金秀賢飾演的白賢祐婚後進入妻子的財閥家庭，表面上從農村青年躍升為豪門女婿，實際生活卻充滿壓力。夫妻兩人結婚三年後感情逐漸冷卻，原本準備走向離婚，卻因洪海仁的健康危機與集團遭奪權，被迫重新站到彼此身邊。
洪海仁最迷人的地方，在於她從來不是等待丈夫解決問題的落難千金。即使生病、失去公司，又被最信任的人背叛，她仍然試圖掌握自己的選擇。金智媛也將洪海仁表面的強硬與內心的害怕演得格外細膩，讓她成為近年最具代表性的財閥女王。
財閥女主韓劇3：《愛的迫降》孫藝真
孫藝真飾演的「尹世理」出身南韓財閥家族，卻沒有只靠父親與家族資源過生活。她離開家族企業後創立自己的時尚品牌，不但闖出成績，也成為父親考慮交付集團經營權的人選。
尹世理某次進行滑翔傘飛行時遭遇天候異變，醒來後竟落入北韓境內。過去能用金錢、手機與人脈處理的事情，在陌生環境裡全部失效，她只能依靠玄彬飾演的軍官「利正赫」隱藏身分、尋找回家的方法。
雖然尹世理是財閥千金，她卻不是不懂生活的溫室花朵。她觀察力快、懂得談判，也很會運用自己的商業頭腦改善處境。回到南韓後，她更必須面對兄長爭權與家族背叛，財閥身分不只帶來華麗人生，也成為她最危險的枷鎖。
財閥女主韓劇4：《與惡魔有約》金裕貞
金裕貞飾演的「都到曦」是未來餐飲代表，也是未來集團繼承權競爭中的關鍵人物。她年幼時失去父母，後來進入財閥家庭生活，卻始終清楚自己與其他家族成員沒有真正的血緣關係，因此很早就學會不能輕易相信別人。
就在都到曦被捲入集團爭產與暗殺危機時，她遇上宋江飾演的惡魔「鄭九元」。鄭九元原本擁有不死能力，力量卻意外轉移到都到曦身上，導致兩人必須綁在一起行動。Netflix將她形容為冷冰冰的繼承人，兩人的關係也從互相利用一路走向契約婚姻。
劇中真正掌握公司、人脈與現實權力的是都到曦，惡魔反而需要依靠她才能取回能力。她不是被超自然男主角單方面拯救的女主角，而是能與對方交換條件、共同承擔危險的合作夥伴。
財閥女主韓劇5：《優雅的家》林秀香
林秀香飾演的「毛碩熙」是MC集團獨生女，母親多年前離奇死亡後，她被家族送往海外生活。多年後，她突然回到韓國，準備查清母親命案，也正面迎戰試圖阻止她接近集團權力核心的人。
毛碩熙一出場就不是容易被控制的千金小姐。面對專門替財閥掩蓋醜聞、操縱媒體與處理危機的TOP團隊，她不但敢當面拆台，還會反過來設局，讓自以為能掌控一切的人措手不及。
《優雅的家》的追劇爽感，很大一部分來自毛碩熙的清醒與戰鬥力。她知道豪門沒有單純的親情，也明白每一個靠近自己的人都可能另有所圖，因此選擇與律師許允道聯手，從家族內部揭開母親命案與集團醜聞。
財閥女主韓劇6：《名校的階梯》盧正義
盧正義飾演的「鄭哉怡」是齊律集團長女，也是名校學生權力圈的核心人物。她不只家世顯赫，在學校裡的一舉一動也足以影響其他學生，是站在階級金字塔最頂端的財閥千金。
鄭哉怡看似擁有所有人羨慕的人生，實際上卻被父親、家族名聲與豪門規則牢牢限制。她與另一名財閥繼承人金利安交往，兩人被視為校園裡最不可動搖的情侶，直到一名獲得獎學金的轉學生姜嘏出現，原本穩固的階級秩序開始產生裂縫。
這部劇沒有把財閥千金拍成單純的校園惡女，而是讓觀眾看到鄭哉怡在權力頂端仍然無法自由選擇。她既是階級制度的受益者，也是被家族掌控的人，冷淡外表之下藏著無法公開的祕密與傷痕。
財閥女主韓劇7：《上流社會》UEE
UEE飾演的「張允荷」是財閥家族的小女兒，卻對豪門生活充滿不信任。她害怕身邊的人只看見自己的姓氏與財產，因此刻意隱藏身分，跑到百貨公司食品部當普通員工，希望找到一個即使不知道她有錢，也願意真心喜歡她的人。
張允荷在工作時遇見出身平凡、渴望向上爬的崔俊基，以為終於碰到不會被金錢影響的愛情，後來卻發現對方早就知道她的真實背景，接近她也帶有改變階級的目的。
《上流社會》真正追問的，是當一個人的身分與財富無法切割，愛情還能不能保持純粹。張允荷從逃避豪門背景，到逐漸接受自己擁有的資源與責任，也完成了從天真千金到成熟繼承人的轉變。