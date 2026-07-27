2026-07-27 12:30 睿忒
流行舞曲 Icon 再現風華！Madonna 最新單曲〈Danceteria〉重回光芒四射的舞池巔峰！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Madonna 發行《CONFESSIONS II》，延續經典舞曲風格。
- 重點二：單曲〈Danceteria〉回望她在紐約夜店起步的傳奇。
- 重點三：歌曲融入〈Walk on the Wild Side〉與未來感編曲。
Hi there，先前分享過Madonna終於回歸樂壇，並和Sabrina Carpenter推出了合作曲〈Bring Your Love〉(2026) 引起了不小的討論，而今完整的專輯《CONFESSIONS II》(2026) 終於發行了！相信應該不少人跟我一樣都等了很久了，在聽完專輯之後的感想很簡單，真不愧 Madonna 啊！這樣的舞曲專輯就只有他能夠創作得出來，而在專輯發行後隨之推行的最新單曲〈Danceteria〉(2026) 也引發了情懷及時尚感兼具的複雜情感。
今天想聚焦在〈Danceteria〉這首歌上討論，不僅因為是做為專輯的單曲宣傳，而是仔細了解這首歌後發現實在是太有趣了。歌名來自於紐約著名的夜總會 Danceteria nightclub，主要是活躍在1980年代時期，當時常常光顧此處的 Madonna 在這裡認識了製作人 Mark Kamins，也進而促成了他的第一張唱片合約，誕生了音樂史上都必定留名的舞曲女皇，因此這首〈Danceteria〉也是一次 Madonna 對於自己職業生涯起點以及輝煌的回望。
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〈Danceteria〉中借鑒了搖滾歌手Lou Reed的〈Walk on the Wild Side〉(1973)，Madonna 在這首歌當中的肆意揮灑，讓人覺得他又回到了自己無論是聲勢或狀態都很巔峰的時期，就真的如同專輯《CONFESSIONS II》想要延續《Confessions on a Dance Floor》(2005) 的概念，而畢竟是浸淫了舞曲一輩子的天后，他確實也將這樣的延伸感做得很好，從人聲、編曲、到整體的氛圍都非常地有感覺，並且在當年的舞池基礎上又增添了能夠超越時代的那份未來感。
我很喜歡主歌一開始的低聲呢喃，給我一種〈Vogue〉(1990) 的感覺，在逐漸提高氣氛時所加進的旋律部分也搭配非常好，是很 Madonna 的那種遞進感，一旦火候稍微欠缺就會掌握不好。同時我對於他將富有未來感的那份前衛，用以回望過去打造的輝煌，這件事實在是令人十分驚喜，就像是在理所當然之中加進了些許反差，但這份反差又巧妙地融進整首歌的順暢裡，讓人在聽歌的同時有種心癢癢的興奮感！
不知道 Madonna 團隊有沒有打算單獨剪一部〈Danceteria〉的 MV，因為在專輯發行前所釋出的概念影片《Confessions II - The Film》(2026) 中就出現過這首歌了，雖然有〈Bring Your Love〉單獨剪輯出 MV 的前例，但現在〈Danceteria〉已經釋出了歌詞版影片，因此又讓人有些捉摸不透了，要是想感受一下舞曲女皇的視覺概念，真的建議大家好好地去感受一下整部概念影片啊！
普遍認為目前上架了歌詞版影片的〈Danceteria〉是專輯的最新單曲，但其實以目前 Madonna 的宣傳舉措來看並不算積極，儘管他在日前FIFA World Cup(FIFA 足總世界盃) 中場秀上，也將這首歌融入了當時所表演的曲目〈Music〉裡，但我想很多粉絲應該還是跟我一樣，希望他能再來點更大的宣傳啊！
而另外在新專輯中的其他曲目其實也非常值得推薦，目前規劃會在之後再寫一篇分享一下我愛的歌曲，專輯裡除了前面提過的 Sabrina 之外，也有和Martin Garrix、Lourdes Leon等人的合作曲，因此是在今天分享的〈Danceteria〉之外，整張《CONFESSIONS II》也是很值得一聽的啊！
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🎧《CONFESSIONS II》官方收聽連結：madonna.lnk.to/confessions2
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精華 FAQ
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因為歌名取自她 1980 年代常去的紐約夜店 Danceteria，當年她也在那裡結識製作人 Mark Kamins，進而開啟唱片合約與巨星之路。
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文章提到歌曲借鑒 Lou Reed 的〈Walk on the Wild Side〉，主歌低聲呢喃讓人聯想到〈Vogue〉，整體則以舞曲節奏融合未來感編曲，營造熟悉又前衛的聽感。
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雖然〈Danceteria〉已上架歌詞版影片，且曾出現在概念影片與 FIFA World Cup 中場秀，但整體宣傳仍被認為不算積極，粉絲也期待更大型的推廣。
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