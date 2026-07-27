2026-07-27 11:35 女子漾／編輯張念慈
《毛骨悚然的戀愛》梁世宗7件事！跆拳道選手轉戰演藝圈 曾為新戲增重又二度骨折
朴恩斌、梁世宗主演的韓劇《毛骨悚然的戀愛》開播後迅速升溫，第二集收視率來到5.3%。梁世宗在劇中飾演能力出眾、正義感爆棚的檢察官「馬剛旭」，面對罪犯毫不退縮，偏偏最怕的不是惡人，而是看不見、摸不著的鬼魂。
當怕鬼檢察官遇上能看見亡魂的財閥繼承人，梁世宗一下要板著臉查案，一下又被靈異現象嚇到失去表情管理，正經與慌張無縫切換，意外成為全劇的笑點製造機。
梁世宗過去多以安靜、溫柔的浪漫男主角形象受到喜愛，這回難得放大喜劇表演，也讓不少觀眾重新注意到他的可塑性。從差點成為跆拳道選手、出道初期一人挑戰多個角色，到曾因身材變化遭受批評，以下整理梁世宗7件事，帶大家認識這位低調卻充滿反差的韓劇男神。
文章目錄
梁世宗小故事1：原本想走體育路線，卻被一場舞台劇改變方向
梁世宗出生於1992年，學生時期曾長時間接受跆拳道訓練，當時甚至把考進體育大學視為未來目標。對年少時的他來說，成為演員原本並不在人生規畫之中。
直到高中二年級，他偶然看了一場舞台劇，第一次強烈感受到表演帶來的衝擊。原本準備繼續走運動路線的他，因此決定重新思考未來，並在高三確立演員夢，最後進入韓國藝術綜合學校學習表演。
從跆拳道館走進劇場，這段經歷也讓梁世宗在表演之外保有良好的身體控制能力。只是他最後讓觀眾記住的，並不是俐落身手，而是能把人物情緒藏在眼神裡的細膩演技。
梁世宗小故事2：第一部拍攝作品不是正式出道作
不少觀眾第一次認識梁世宗，是透過2016年的醫療劇《浪漫醫生金師傅》，他在劇中飾演都允完之子「都仁範」，是一名自尊心強、背負父親期待的醫生。
不過，梁世宗最早拍攝的電視劇其實是李英愛主演的《師任堂，光的日記》。只是因為《浪漫醫生金師傅》較早播出，因此後者才被視為他的正式出道作品。
雖然當時戲分不算最多，但梁世宗已展現超齡的沉穩感。都仁範看似驕傲難親近，內心卻充滿對父親的恐懼與對自我價值的懷疑，也讓這名新人演員很快被觀眾記住。
梁世宗小故事3：新人時期就敢挑戰一人多角
梁世宗出道不久，便在懸疑劇《Duel》接下極具難度的演出任務，同時詮釋數名外貌相同、性格與立場卻截然不同的人物。
面對善良、殘酷與充滿祕密的不同角色，他沒有只靠服裝或表情區分，而是從說話節奏、走路方式到眼神力量都重新設計。幾個人物即使出現在同一段劇情裡，觀眾依然能迅速判斷誰是誰。
當時梁世宗進入演藝圈還不到一年，卻展現不像新人的完成度，因此獲得「怪物新人」稱號，也證明自己並非只能靠清秀外型演愛情劇。
梁世宗小故事4：靠年下廚師抱走百想新人獎
2017年，梁世宗與徐玄振合作《愛情的溫度》，飾演年輕主廚「溫正善」。這個角色不走熱情追愛路線，反而習慣把情緒收在心裡，說話溫和卻有自己的堅持，成為當時相當受歡迎的年下男代表。
梁世宗將溫正善的克制、成熟與不安全感表現得自然，也憑此劇拿下第54屆百想藝術大賞電視部門男子新人演技獎。從正式出道到獲得百想肯定，只花了約一年多時間。
後來他又在《雖然30但仍17》中飾演因意外封閉自己的舞台設計師孔宇振，從拒絕靠近任何人，到逐漸打開心房，進一步鞏固他在療癒系愛情劇中的位置。
梁世宗小故事5：戲外是默默把工作做完的「國民老么」
梁世宗在戲劇裡經常給人安靜、有距離感的印象，參加實境節目《Coffee Friends》後，觀眾才發現他的私下個性比想像中更加單純。
節目邀請柳演錫、孫浩俊等人在濟州島經營咖啡店，梁世宗則以團隊老么身分加入。無論是清洗餐具、整理環境、搬運物品或臨時支援，只要發現有人忙不過來，他便會立刻補上空缺。
他不太搶著說話，也不刻意製造鏡頭，卻總是在最需要幫忙的地方出現。這種認真又有點手忙腳亂的模樣，讓他獲得「國民老么」的稱號，也成為不少粉絲心中最能展現真實性格的節目。
梁世宗小故事6：退伍後與秀智合作，吻戲拍到成為話題
梁世宗於2020年入伍，並在2021年11月結束兵役生活。退伍後，他沒有立刻密集接戲，而是選擇Netflix影集《我的女神室友斗娜》作為回歸作品。
劇中他飾演普通大學生「李元峻」，與秀智扮演的退役偶像李斗娜住進同一間合宿屋。李元峻沒有典型韓劇男主角的強勢光環，面對感情甚至有些遲鈍，卻會在斗娜最脆弱時安靜陪伴，讓兩人的曖昧更貼近現實。
梁世宗曾透露，他與秀智拍戲時逐漸建立默契，有時不需要事前說明，便能透過眼神理解對方的表演方向。秀智下戲後也常故意捉弄他，梁世宗則笑稱對方總愛欺負自己，戲外互動同樣充滿反差感。
梁世宗小故事7：身材變化遭放大檢視，背後有角色增重與骨折原因
梁世宗退伍後一度因臉型與身材變得較圓潤，引發網路討論。尤其宣傳《下流大盜》時，他以捲髮、鬍渣和較厚實的造型現身，與過去愛情劇中的清爽形象差距明顯，因此遭到部分網友批評。
梁世宗後來解釋，當時為了貼近角色設定，事前已與導演、服裝及造型團隊討論，決定比拍攝浪漫劇時增加約6至7公斤，希望人物看起來更粗獷、更有生活感。
未料拍攝與宣傳期間，他的腳踝又接連兩度骨折，其中一次被診斷為疲勞性骨折。受傷後不只難以運動，連日常活動都受到影響，身體狀態也無法立即調整。
這段經歷讓外界理解，演員在鏡頭前的外貌變化，未必只是所謂的「放任發福」，也可能與角色需求、傷勢和復健過程有關。如今他在《毛骨悚然的戀愛》中恢復俐落西裝造型，也讓不少粉絲直呼，熟悉的梁世宗終於正式回歸。
《毛骨悚然的戀愛》梁世宗變身「最膽小檢察官」
《毛骨悚然的戀愛》改編自2011年韓國電影《我的見鬼女友》，故事加入命案偵查與財閥家族鬥爭，讓原本的靈異愛情題材多了一條懸疑主線。
梁世宗飾演的馬剛旭是一名辦案能力優秀的檢察官，對壞人毫不手軟，卻對鬼魂完全沒有抵抗力。一次意外接觸朴恩斌飾演的千汝莉後，他竟開始看見亡魂，原本堅信證據與邏輯的生活也徹底被打亂。
更麻煩的是，這項能力雖然讓他嚇得半死，卻也能從死者身上取得破案線索。馬剛旭只能一邊躲鬼、一邊辦案，還得在危險時保護千汝莉，形成「自己明明最害怕，卻總是先擋在她前面」的反差設定。
梁世宗過往擅長表現沉默男主角的內心變化，這次則加入更直接的肢體喜劇與驚嚇反應。從嚴肅檢察官瞬間變成慌張膽小鬼，也讓《毛骨悚然的戀愛》成為他近年角色風格最活潑的一次轉換。