2026-07-27 11:47 女子漾／編輯金柔葳
星巴克買一送一＋周杰倫聯名同日開搶！JAY限定杯款首發，8月再喝「黑糖鴛鴦布蕾星冰樂」
星巴克今天不只買一送一，周杰倫粉絲的荷包也要守住！今（27日）上午11點至晚間8點，持uniopen聯名卡購買兩杯規格相同的大杯以上指定飲料，即享買一送一；同日，星巴克典藏DREAM PLAZA台北也首發JAY合作系列，黑、粉不鏽鋼冷水杯率先登場。從咖啡優惠、周杰倫聯名杯款，到8月3日開喝的「冰蜜桃莫希托青茶」與「黑糖鴛鴦布蕾星冰樂」，星巴克這波把喝咖啡、追星與收藏一次包辦。
文章目錄
回顧7月16日「杰倫日」：周杰倫經典歌一播，百位粉絲現場大合唱
星巴克典藏DREAM PLAZA台北迎接開幕一週年，以「24小時時光珍藏」為主題，串聯咖啡、音樂、藝術與城市文化。7月16日舉辦的「杰倫日」，便以周杰倫經典歌曲打造限定音樂體驗。當天從開店起就出現排隊人潮，吸引超過百位歌迷與顧客齊聚；現場由DJ播放熟悉歌曲，粉絲一邊品嘗限定咖啡、一邊跟著旋律輕聲合唱，也和朋友分享屬於自己的青春回憶。
JAY合作杯款7月27日首發，黑、粉冷水杯售價2480元
回應台灣粉絲敲碗，JAY合作收藏系列於7月27日在星巴克典藏DREAM PLAZA台北全台首發，首日由星禮程會員優先購買。第一波推出黑色與粉色「JAY不鏽鋼TOGO冷水杯」，容量皆為518毫升，售價2,480元。7月28日起，星巴克典藏DREAM PLAZA台北與愿秀門市將開放一般顧客購買。
JAY黑不鏽鋼TOGO冷水杯：518毫升，2,480元
JAY粉不鏽鋼TOGO冷水杯：518毫升，2,480元
JAY第二波杯款8月全台上市，最大容量達931毫升
沒搶到首波黑、粉冷水杯也不用太失望，JAY第二波合作收藏系列預計於8月在全台星巴克門市上市，包含黑色、白色不鏽鋼杯，以及大容量不鏽鋼把手杯。其中把手杯容量達931毫升，適合習慣帶大杯飲品、長時間外出或放在辦公桌上使用的人。
JAY黑不鏽鋼杯：488毫升，1,580元
JAY白不鏽鋼杯：488毫升，1,580元
JAY不鏽鋼把手杯：931毫升，1,800元
周杰倫參與設計！黑糖鴛鴦布蕾星冰樂8月3日開喝
8月3日起，全台星巴克還將推出兩款限定飲品，上市首日同樣由星禮程會員優先購買。最受矚目的「黑糖鴛鴦布蕾星冰樂」，由周杰倫特別參與設計，也是他喜愛的風味之一。飲品以黑糖風味奶霜星冰樂為基底，加入星巴克經典濃縮咖啡與紅茶，底部再放入香甜布蕾，喝得到黑糖、咖啡、紅茶與布蕾交疊的濃郁口感。
黑糖鴛鴦布蕾星冰樂售價
小杯：190元 / 大杯：210元 / 特大杯：230元
冰蜜桃莫希托青茶清爽登場，名字有莫希托但不含酒精
另一款「冰蜜桃莫希托青茶」走清新果香路線，以蜜桃與茉莉花香融合雙果果汁、青茶，再加入新鮮薄荷葉，喝起來帶有夏日沁涼感。雖然名稱中有「莫希托」，但這款飲品不含酒精；薄荷葉為限量供應，實際販售狀況依各門市庫存為準。
冰蜜桃莫希托青茶售價
小杯：155元 / 大杯：170元 / 特大杯：185元
每週一星巴克買一送一怎麼買？兩杯容量、冰熱、口味都要相同
星巴克「好友分享日」自7月27日起一路進行至12月31日，活動期間每週一上午11點至晚間8點，只要使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市購買兩杯大杯以上指定飲料，即可享買一送一。不過，兩杯飲料不能各點各的，容量、冰熱與口味都必須完全一致。每人每次最多買二送二，飲料須於現場一次領取，無法寄杯或分次兌換。
買一送一不是每杯都能點，這些品項與服務不適用
本次優惠不適用於雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖咖啡、虹吸式咖啡及含酒精飲料，實際供應仍依各門市現貨為準。部分指定門市，以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務同樣不適用。準備揪同事或朋友前往之前，最好先確認門市是否參與活動，才不會人到了、飲料也選好了，最後卻無法享優惠。
每週二咖啡配可頌、起司蛋糕再享8折
週一喝完買一送一，週二還有指定咖啡糕點組合優惠。活動期間使用uniopen聯名卡至星巴克實體門市，購買指定組合可享8折。
大杯美式咖啡＋起司里肌可頌：優惠價164元
大杯美式咖啡＋經典起司蛋糕：優惠價188元
精華 FAQ
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活動自7月27日起至12月31日，每週一上午11點到晚間8點，在星巴克實體門市以uniopen聯名卡購買兩杯大杯以上指定飲料，即可享買一送一。
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首波於7月27日在星巴克典藏DREAM PLAZA台北首發，推出518毫升的黑色與粉色JAY不鏽鋼TOGO冷水杯，各售2,480元，首日由星禮程會員優先購買。
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8月3日全台推出黑糖鴛鴦布蕾星冰樂與冰蜜桃莫希托青茶。前者由周杰倫參與設計，含咖啡、紅茶與布蕾；後者帶蜜桃薄荷風味且不含酒精，售價分別為190元起與155元起。
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