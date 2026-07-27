2026-07-27 11:01 女子漾／編輯劉芫榛
柯震東第一次紐約行直呼榮幸！金燕玲隔10年再演台灣電影《我未許願先吹蠟燭》是因為他！
電影《我未許願先吹蠟燭》入選第25屆紐約亞洲影展，監製唐在揚、導演周鉅宏與男主角柯震東日前赴紐約出席北美首映。這不僅是電影再度獲國際影展肯定，也是柯震東第一次造訪紐約。
柯震東第一次到紐約 直呼新鮮又榮幸
柯震東過去執導的《黑的教育》、主演的《初戀慢半拍》都曾入選紐約亞洲影展，但這次卻是他第一次親自來到紐約。
他表示，第一次參加紐約亞洲影展感覺相當新鮮，也很榮幸能帶著作品完成北美首映。趁著有限的停留時間，他也特地走上街頭感受城市氛圍，對紐約不同區域各自擁有鮮明特色，以及多元文化交織出的樣貌留下深刻印象。
粉絲擠爆映後現場，拿《那些年》海報求簽名
《我未許願先吹蠟燭》先後入選義大利遠東國際電影節、台北電影節國際新導演競賽，此次再獲紐約亞洲影展肯定。
北美首映現場氣氛熱烈，映後不少粉絲湧到台前拍照，有鐵粉帶著《那些年，我們一起追的女孩》海報請柯震東簽名，甚至有人直接請他簽在手機上，足見他在海外仍擁有高人氣。
廣東話獲香港粉絲認證，柯震東笑開懷
柯震東原本對自己在片中的廣東話沒有太大信心，沒想到映後有香港粉絲大讚他的廣東話講得很好，還追問他如何學習，讓他聽完相當開心。
面對現場觀眾與粉絲的熱情支持，他也多次表達感謝，並表示能在第一次紐約行中，帶著作品與海外觀眾見面，是一段相當特別的經驗。
金燕玲睽違10年再演台灣電影
《我未許願先吹蠟燭》另一大亮點，是金燕玲睽違10年再度參演台灣電影。她在片中與當時年僅11歲的梅靜妍飾演相依為命的祖孫，並與柯震東有多場對手戲。
金燕玲透露，這是她第二次與柯震東合作，自己一直很欣賞這位年輕演員，也認為他具備很好的條件。拍攝前兩人曾深入聊過，柯震東也成為她決定接演這部電影的重要原因之一。
她也期許柯震東能夠正視自己的能力，繼續努力，把握住身上的表演天分。
柯震東擔心被忘記，金燕玲一句話讓他很溫暖
柯震東則坦言，因為距離上次合作已有一段時間，這次對戲前還曾擔心金燕玲是否記得自己。
沒想到金燕玲不僅記得他，還給予許多鼓勵，讓他感到相當溫暖，也很感謝前輩的關愛與肯定。
金燕玲與11歲梅靜妍演祖孫
談到飾演孫女JoJo的梅靜妍，金燕玲表示，開拍前兩人只見過兩、三次面。梅靜妍個性乖巧安靜、不怕生，雖然彼此年齡差距較大，相處時仍稍微帶有距離感，但正式拍攝後，梅靜妍面對表演相當自然，也不會害羞。
精華 FAQ
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這部電影入選第25屆紐約亞洲影展，並在當地完成北美首映。作品先前也曾入選義大利遠東國際電影節與台北電影節國際新導演競賽，持續獲得國際肯定。
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柯震東表示這是他第一次親自到紐約，覺得新鮮又榮幸，也趁空走上街頭感受城市氛圍。映後粉絲熱情擁上前，不僅拿《那些年》海報求簽名，還有人請他簽手機。
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金燕玲睽違10年再演台灣電影，主要原因之一是她很欣賞柯震東，拍攝前也和他深入聊天。她坦言柯震東是她接演的重要因素，並在合作時給予他鼓勵與肯定。
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