2026-07-27 10:05 女子漾／編輯劉芫榛
安潔莉娜裘莉《高訂人生》抗癌往事空降冠軍！《揭密日》劇本狂改42版，演員讀完立刻收回！最高規格保密！
台灣大哥大MyVideo 7月強片接連上線，由安潔莉娜裘莉主演的《高訂人生》上架首周便登上電影榜冠軍；史蒂芬史匹柏執導的《揭密日 搶先版》也將登場，從裘莉面對乳癌家族記憶，到艾蜜莉布朗拒絕AI配音，都成為電影幕後焦點。
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《高訂人生》：空降冠軍，裘莉直面母親抗癌記憶
安潔莉娜裘莉在《高訂人生》中飾演一名赴巴黎時裝週工作的美國導演，不僅正面臨婚姻危機，還被診斷罹患乳癌。電影上架MyVideo後，首周便空降電影榜冠軍。
這個角色也讓裘莉重新面對自己的生命經驗。她的母親於56歲時因乳癌離世，裘莉本人則因帶有BRCA1基因突變，於2013年接受預防性雙乳切除手術。
拍攝醫師在角色胸前畫下手術線的場景時，裘莉坦言，彷彿把好萊塢帶進自己的病房，也讓她感到格外脆弱。
《高訂人生》：亡母一句話讓她堅持，角色不能只有癌症
裘莉回憶，母親罹癌多年後曾對她說：「大家問我的永遠都只有癌症。」這句話也成為她理解角色的重要關鍵。
她認為，《高訂人生》不能只把女主角塑造成一名癌症患者，更要讓觀眾看見，她依然擁有工作、情感、夢想與渴望，是一個完整的人。
《高訂人生》：苦練法文融入巴黎，裘莉：要活到最後一刻
為呈現角色長期在法國工作的狀態，裘莉在片中挑戰大量法文台詞，從發音、語調到肢體節奏都下足功夫。
導演艾莉絲溫諾克爾也盛讚她的法文表現自然，讓觀眾能暫時忘記眼前的是好萊塢巨星，真正走進角色的人生。
裘莉表示，電影雖然從疾病展開，核心卻不是生命終點，而是一名女性重新找回活下去的渴望。她將作品精神濃縮為「Live life」，希望正經歷疾病、失去或人生低潮的人，仍能珍惜時間，好好生活。
《揭密日》：全球票房破75億元，艾蜜莉布朗拒用AI
史蒂芬史匹柏執導的科幻大片《揭密日 搶先版》也將於7月登上MyVideo，全球票房已突破2.34億美元，約新台幣75億元。
電影由艾蜜莉布朗、喬許歐康納、柯林佛斯等人主演，描述人類即將得知外星生命真相後，所引發的全球危機。
艾蜜莉布朗透露，片中有一場突然說出非人類語言的關鍵戲，原本可以透過人工智慧協助製作聲音，但她因為對AI感到恐懼而拒絕。
她選擇親自進入錄音室，嘗試不同呼吸聲、喉音、子音與怪異聲響，再交由音效團隊重新組合，希望保留真人聲音的質感。
《揭密日》：史匹柏要求最高規格，劇本竟修改42版
《揭密日》是史匹柏與《侏羅紀公園》、《世界大戰》編劇大衛柯普第七度合作。柯普透露，這次劇本一共修改42個版本，創下他編劇生涯最高紀錄，電影開拍後仍持續調整。
他表示，史匹柏因為過去拍過多部外星題材作品，這次對品質要求更加嚴格，希望《揭密日》能成為自己在這個類型中最好的一部。
不同於《第三類接觸》的神祕感，以及《E.T.外星人》的溫暖風格，《揭密日》更接近1970年代的陰謀驚悚片，探討人類有限的感官，是否讓我們始終看不見早已存在身邊的事物。
《揭密日》：劇本專人快遞，演員讀完立即收回
《揭密日》的拍攝保密規格同樣驚人。主演喬許歐康納透露，劇本會由專人騎摩托車送到演員手中，讀完後便立刻收回，不能拍照，也不能留下副本。
從劇本修改到演員保密流程，都讓這部科幻大片在正式上線前，更增添神祕色彩。
MyVideo 7月強片一次看
除了《高訂人生》與《揭密日 搶先版》，MyVideo 7月片單還包括以喜劇描寫妥瑞氏患者心路歷程的《出口成髒》、聚焦台灣在地案件的《搜查瑠公圳》，以及林依晨主演的愛情電影《失明》。
其他片單還有動畫電影《大衛：王者降臨》、劉昊然與約翰庫薩克主演的懸疑電影《解密》、奇幻愛情喜劇《超時空鬼妻》，以及延續《奇蹟男孩》感動精神的《奇蹟男孩：白鳥之心》，從科幻、懸疑到愛情與親情題材一次備齊。
精華 FAQ
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因為安潔莉娜裘莉的主演號召力，加上作品結合巴黎時裝週、婚姻危機與乳癌題材，上架後迅速吸引觀眾關注，首周便空降MyVideo電影榜冠軍。
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她的母親曾因乳癌離世，而她本人也因BRCA1基因突變在2013年接受預防性雙乳切除手術。拍攝手術線場景時，她形容像把好萊塢帶進病房，情緒十分脆弱。
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劇本共修改42版，史匹柏要求極高；拍攝時劇本由專人送達，演員讀完就得立即收回，不能拍照也不能留副本。艾蜜莉布朗還拒絕AI配音，親自錄製怪異聲響。
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