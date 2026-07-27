2026-07-27 09:36 女子漾／編輯劉芫榛
方志友逆齡演高中生慘遭電刑！《再見1987》牽手林哲熹後命運急轉直下，一系列活動一次公開
公視台語台時代劇《再見1987》將於8月30日開播，官方近日釋出女主角方志友的「邱雪篇」預告。從青澀高中生、浪漫戀愛到遭受逼供電刑，角色跨越40年的命運轉折曝光，也讓不少觀眾看完直呼揪心。
「邱雪篇」預告曝光，受虐電刑畫面震撼
預告開場，由蘇明明飾演的老年邱雪，以日文輕聲問道：「過去的一切，會不會只是一場夢？」畫面隨即回到年輕時期，方志友穿上高中制服，展現邱雪青春燦爛、充滿理想的一面。
然而劇情很快急轉直下，邱雪遭到殘酷逼供與電刑，痛苦神情令人不忍。多年後，她又被女兒追問：「到底還有哪些事沒說？」、「再說謊！」一段埋藏多年的祕密，也成為故事的重要懸念。
浪漫牽手林哲熹，夢想卻被時代撕碎
預告中也穿插邱雪與林哲熹飾演的俊賢牽手、相擁等浪漫畫面。年輕的邱雪曾夢想寫小說、寫戲劇或成為畫家，並說出：「我希望這個世界可以越來越幸福。」
這份單純願望，卻與後來遭遇的殘酷命運形成強烈對比。方志友也透過不同年齡層的眼神與肢體變化，呈現邱雪從天真少女走進時代傷痕的生命歷程。
苦練日語、台語，換上百套服裝重現年代感
為了詮釋個性嗆辣、有些叛逆的大家閨秀，方志友不僅要說日文、台語，還要演唱經典歌曲〈雨夜花〉，並化身話劇社中要求嚴格的導演。
她透露，自己為角色練習日文很長一段時間，學生時期的眼神與肢體也特別經過設計。定裝期間更換了上百套服裝，只為精準呈現不同年代的造型與氛圍。
談到再次穿上高中制服，方志友幽默笑說：「應該暫時不會再演高中生了吧，再演就過分了！」她也笑稱，自己學生時期雖參加過高中熱音社與大學啦啦隊，個性其實與劇中嚴厲自律的邱雪完全相反。
北影特映爆滿，方志友感謝「生命中最重要的兩個男人」
《再見1987》日前於台北電影節舉辦特別版首映，放映場次全數爆滿。方志友事後在社群發文表示，看到導演剪輯的畫面後，讓她瞬間掉進拍攝時的回憶。
她坦言，因為太久沒有說台語，拍攝前一度相當緊張，但經過這次學習，也讓她重新感受到台語的美，並以歌詞「我閣有偌濟時間，陪你沓沓仔行」，感謝台語老師一路陪伴。
方志友也特別感謝邱雪生命中最重要的人物，包括「一個愛人、一個不能愛的人」，以及角色心中最深的遺憾「月娥」。她感嘆，在那個無法輕易說愛的年代，一句「再見」，很可能就代表再也不見。
跨越40年時代傷痕，8月30日正式開播
《再見1987》透過歷史田調與美術設計，帶領觀眾跨越40年的時代變化，描繪人物在政治壓迫、家庭祕密與情感選擇中的生命轉折。
影集後續也將推出文學、漫畫跨域對談，探討轉型正義與普世價值，9月則預計與在地歷史運動及學校單位合作，舉辦北中南讀劇活動與展覽。
精華 FAQ
-
預告從她飾演的高中生邱雪開始，先呈現青春與理想，接著轉入與林哲熹的戀愛畫面，最後則遭遇逼供與電刑，命運在短時間內急遽翻轉。
-
劇集以邱雪跨越40年的生命歷程，描寫政治壓迫、家庭祕密與情感選擇如何改變人生，也透過她的遭遇呈現那個年代無法輕易說愛的傷痛。
-
她不僅長時間練習日文與台語，還要演唱〈雨夜花〉、塑造不同年齡層的眼神與肢體，定裝時更換上百套服裝，以重現各年代氛圍。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower