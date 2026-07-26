《這一秒過火》分集劇情懶人包！張凌赫陪準大嫂試婚紗，王楚然假死真相曝光(持續更新)

張凌赫、王楚然主演的《這一秒過火》，以「昔日戀人變成準大嫂」的禁忌虐戀掀起討論。慕容清嶧因任素素入獄三年，出獄後卻發現深愛的女人改名方牧蘭，還即將嫁給自己的哥哥。以下整理第分集劇情，一次看懂兩人相愛、決裂與重逢的真相。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 慕容清嶧出獄後發現戀人任素素成了準大嫂。

慕容清嶧出獄後發現戀人任素素成了準大嫂。 重點二： 兩人因假死、復仇與家族陰謀反覆交鋒。

兩人因假死、復仇與家族陰謀反覆交鋒。 重點三：李家身世與母親之死線索逐步浮出水面。

《這一秒過火》第1集劇情：死去戀人變成準大嫂

剛出獄的慕容清嶧對家族安排的聯姻毫不在意，甚至在霍家影院落成儀式上公然挑釁霍宗其，直言自己與霍敏賢的婚事只是一場交換軍火的利益交易。沒想到電影放映途中，銀幕突然出現霍敏賢與情夫密會的畫面，讓她當眾顏面盡失。慕容清嶧原本想扣下底片，現場卻只留下一朵龍膽花，勾起他對昔日戀人任素素的回憶。

《這一秒過火》圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

霍家隨後以霍敏賢服毒為由上門問罪，慕容清嶧卻早已查出醜聞是霍敏賢的情夫所為，反過來拿霍家延誤軍糧的把柄施壓，逼霍家繼續履行婚約。就在慕容家舉行訂婚宴時，慕容清嶧第一次見到大哥慕容清渝的未婚妻方牧蘭，震驚發現她竟和三年前死去的任素素長得一模一樣。

《這一秒過火》第2集劇情：慕容清嶧與任素素因信結緣

時間回到三年前，留學歸國的慕容清嶧在北城擔任外科醫生。性格孤僻的他意外在醫館信箱中，發現多封寄給「蘭」的辱罵信，卻看出信件其實藏著暗語，內容並非惡意攻擊，而是寫信人對遠方友人的關心。寫信的人正是四處尋找「小蘭姐」的任素素，兩人因此展開書信往來。

《這一秒過火》圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

任素素在信中分享尋找小蘭姐的經過，也不斷描述自己對「家」的渴望，逐漸融化慕容清嶧冰封已久的心。然而，任素素某天突然失去音訊，讓他整整一個月等不到回信。三年後再次見到方牧蘭，慕容清嶧認定她就是任素素，甚至警告大哥這個女人非常危險，方牧蘭則拿出霍敏賢的底片當作見面禮，雙方正式展開試探。

《這一秒過火》第3集劇情：任素素中槍墜落雪地

任素素得知小蘭姐可能被藏在霍家旁支的榆園，決定離開南城前往北城調查。她夜闖榆園時意外摔傷，被前來替霍明熙看診的慕容清嶧發現。兩人在相處期間逐漸動心，約定一起種下龍膽花、學跳探戈。當全城停電時，任素素為了讓慕容清嶧完成手術，甚至挨家挨戶請人幫忙照明，慕容清嶧也在手術結束後捧著龍膽花向她告白。

《這一秒過火》圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

不久後，霍明熙在家宴上遇害，任素素被認定是凶手，慕容清嶧也遭誣陷為共犯。任素素為了保護他，狠心表示自己從頭到尾都只是在利用他，更握著他的手朝自己開槍，隨後跌落雪地。三年後，慕容清嶧認定方牧蘭就是假死的任素素，強行闖入質問，並發誓一定要揭開當年命案的真相。

《這一秒過火》第4集劇情：慕容清嶧設局引出李管家

方牧蘭正式搬進慕容公館，好友塔西婭送來大批貴重家具與藝術品，成功坐實她是方家獨生女的身分。方牧蘭前往航校替慕容清渝送飯，實際上卻想打探航校開幕典禮的出席名單。慕容清嶧主動提出送她回家，並在車上提起任素素，表示自己因為這個女人坐牢三年，絕不可能輕易放過她。

圖片來源 :《這一秒過火》官方微博

慕容清嶧查到當年見過任素素的李管家即將抵達南城，方牧蘭與海棠青則計畫在他開口前滅口。沒想到槍擊行動中的目標只是慕容清嶧安排的木偶替身，真正的李管家早已被轉移。方牧蘭準備外出補救時，慕容清嶧當場拿走她藏在身後的餐刀，直接點破她的殺人計畫，警告她當晚休想離開慕容家。

《這一秒過火》第5集劇情：方牧蘭用龍膽花承認身分

方牧蘭第一次替慕容家操辦宴會，李管家卻突然出現在現場。慕容清嶧把她拉到花園，威脅若她不承認自己就是任素素，便讓李管家當眾指認，再把她交給霍家處置。方牧蘭只好送上一個禮盒，盒中放著兩人過去的定情信物龍膽花，等同默認自己的真實身分。

《這一秒過火》官方微博

為了避免被李管家看清長相，方牧蘭故意落水，慕容清嶧及時將她救起。當他發現方牧蘭正在聯絡醫生，準備替自己治療被廢的手筋時，原本的恨意再度動搖。方牧蘭拔下髮釵，要他親手結束兩人的恩怨，慕容清嶧卻始終下不了手。霍敏賢隨後帶李管家闖入宗祠，當眾指認方牧蘭就是任素素，方牧蘭為保護慕容清嶧挺身而出，混亂中意外受傷。

《這一秒過火》第6集劇情：任素素拿霍敏賢性命威脅

慕容清渝帶受傷的方牧蘭就醫，並向她坦言，三年前把慕容清嶧送進監獄並非不相信弟弟，而是當時迫於局勢、無力保住他。慕容清嶧之後帶著蜜餞探望方牧蘭，感謝她在宗祠替自己擋下傷害，兩人看似依舊互相敵視，實際上卻都無法真正放下過去。

圖片來源 :《這一秒過火》官方微博

霍敏賢突然失蹤，霍家認定是慕容清嶧所為，要求解除婚約。實際上，綁走霍敏賢的人正是方牧蘭，她甚至把染血的訂婚禮服放進慕容清嶧房間，警告他不得揭穿自己的身分。方牧蘭接著準備在航校開幕典禮刺殺孤兒院院長孫容慈，卻因霍家阻撓，無法順利取得飛機。她向慕容清嶧求助，慕容清嶧嘴上故意刁難，私下卻早已替她和大哥準備好飛機。

《這一秒過火》第7集劇情：炸彈飛機升空

航校開幕典禮上權貴雲集，霍老爺子、霍宗其與孫嬤嬤也到場。方牧蘭與霍老爺子握手時，突然想起過去在孤兒院遭受的恐怖經歷，反常反應被慕容清嶧看在眼裡。孫嬤嬤表面上照顧孤兒，私下卻不斷恐嚇孩子，方牧蘭也逐漸確認她就是當年傷害自己的仇人。

圖片來源 :《這一秒過火》官方微博

方牧蘭原本準備趁典禮刺殺孫嬤嬤，海棠青卻突然通知她，塔西婭已經在霍老爺子的飛機上放置炸彈。為了阻止霍老爺子登機，方牧蘭刻意出面勸阻，反而引起慕容清嶧懷疑。慕容清嶧主動要求駕駛飛機，還強行把方牧蘭帶上機，飛機升空後，他再次逼問三年前的真相。

《這一秒過火》第8集劇情：任素素揭開假死真相

三年前，任素素潛入霍家救出被囚禁的小蘭姐，卻遭霍明熙攔下。情急之中，她拿刀刺傷霍明熙，帶著小蘭姐逃離。然而，小蘭姐傷勢過重，臨終前要求任素素與海棠青離開北城，並將自己的骨灰帶回南洋。任素素在火車站遭到霍家打手追捕，為了不牽連慕容清嶧，只能假裝自己從未愛過他。

《這一秒過火》圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

任素素坦言，當年她握著慕容清嶧的手向自己開槍，就是想讓霍家的人以為她死在慕容清嶧手中，藉此保住他的性命。慕容清嶧追問她這三年去了哪裡，又為何回來嫁給自己的哥哥，任素素卻不願回答，只提醒飛機上有炸彈。飛機劇烈顛簸時，慕容清嶧緊抱任素素跳傘逃生，兩人再次與死神擦身而過。

《這一秒過火》第9集劇情：任素素向孤兒院復仇

雨夜裡，孫嬤嬤正準備傷害孤兒院中的男孩，方牧蘭突然現身。孫嬤嬤認出她就是當年的任素素，任素素隨即刺傷對方，奪走記錄孩童交易的祕密帳冊。慕容清嶧趕到現場，提醒霍家已派警署人員前來搜索，兩人只能再次合作逃離孤兒院，也正式成為彼此口中的「同謀」。

圖片來源 :《這一秒過火》官方微博

任素素翻閱帳冊時，想起小蘭姐過去為了保護生病的自己，被迫替人跳舞，最後遭霍家帶走的往事，更加堅定向霍家復仇的決心。另一方面，慕容清渝臨時無法陪方牧蘭前往婚紗店，店員提議由身形相近的慕容清嶧代替試裝。慕容清嶧不但陪著準大嫂試婚紗，還親眼看著昔日戀人穿上準備嫁給哥哥的婚紗。

《這一秒過火》第10集劇情：慕容清嶧護花怒槓生父，身世謎團浮出水面

慕容清嶧看見任素素穿婚紗後一度失神，替她調整項鍊時，更發現她身上留下的槍傷。他提醒任素素，大哥慕容清渝與葉芝鴻之間另有感情，她嫁進慕容家並不是好選擇，也警告她不能像三年前利用自己一樣利用大哥。任素素則表示，家族聯姻本來就是利益交換，讓慕容清嶧更加確定她回到南城另有目的。

《這一秒過火》圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

李柏則邀請慕容清嶧回李家，任素素為了調查霍家的名流俱樂部也一同前往。李榮彰刻意逼慕容清嶧吃生肉，甚至揚言要娶任素素當小老婆，徹底激怒慕容清嶧。父子兩人大打出手，李榮彰更強迫他跪在母親遺像前羞辱。慕容清嶧最終護住任素素，抱著母親遺像離開李家；李榮彰則察覺他的左手有異，開始暗中調查他三年前入獄期間究竟遭遇了什麼。