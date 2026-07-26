仲夏之白日夢——神明接單中

AI重點 文章重點整理： 重點一： 夢中廟宇以「神明接單中」象徵人們對願望的投遞。

夢中廟宇以「神明接單中」象徵人們對願望的投遞。 重點二： 願望單分成已受理與條件不足，暗示人生不能全靠祈求。

願望單分成已受理與條件不足，暗示人生不能全靠祈求。 重點三：老者點出真正完成願望的，是自己勇敢跨出第一步。

仲夏午後，空氣悶得發黏，連蟬聲都顯得有些疲倦。午後的暑氣催人昏昏欲睡，意識就在半夢半醒之間，緩緩飄進一場奇異的旅程。

夢裡，我搭上一輛遊覽車，跟著一群陌生人來到一座從未見過的廟宇。廟埕前豎著一塊木牌，上頭寫著斗大的五個字──「神明接單中。」我愣了一下，還以為是哪間文創商店的創意招牌。沒想到香客絡繹不絕，人龍竟一路從廟門蜿蜒到停車場。

隊伍中的每個人，手裡都拿著一張紙。有人低頭默念，有人反覆修改，也有人和同行夥伴熱烈討論著。我們這一車的導遊早已先進入廟裡，在櫃檯領回二十幾張表單，依序發給大家。我接過一看，最上方赫然印著三個字──「願望單」。

好奇心驅使下，我沒有急著排隊，而是悄悄走進廟裡，站到負責接單的老者身旁，想看看神明究竟是怎麼「接單」的。只見地來的願望單中，

有人寫著：「希望今年中樂透。」

有人寫著：「希望兒子考上理想的大學。」

還有人寫著：「希望桃花朵朵開。」

我忍不住莞爾；原來神明每天收到的，不只是香火，還有一張張寄託著人生期待的訂單。

隊伍緩緩向前移動。

老者接過一張又一張願望單，時而點頭，時而皺眉，神情專注得像是在審閱一份關乎人生的重要公文。我偷偷瞄了一眼桌面。原來他把收下的願望單分成左右兩疊。

右邊那疊，蓋著鮮紅的印章──「已受理」。

左邊那疊，則寫著──「條件不足，請自行努力。」

我差點笑出聲。原來，連神明都知道，有些事情不是拜拜就能解決。

終於輪到我。

老者抬起頭，望著我，溫和地問：「你想下什麼單？」

我一時語塞。原以為自己有很多願望──更好的健康、更多的收入、更順遂的人生……可真正提起筆時，腦海竟是一片空白。

猶豫間，我瞥見桌角壓著一張已經泛黃的願望單。

上面只有一句話：「希望我有勇氣面對自己的選擇。」沒有求財，也沒有求名；沒有祈求愛情，更沒有盼望命運替自己安排什麼。然而，我的目光卻久久無法移開。

老者順著我的視線望去，嘴角浮起一抹淡淡的笑意。

「這張單子，神明最喜歡。」他說著。

我忍不住問：「為什麼？」

老者緩緩說：「世間人的願望千百種；有人盼著天降橫財，有人期待不勞而獲，也有人希望命運替自己做決定。」

他望向廟外的天空，停了一會兒，又說：「可真正決定人生的，不是神明給了什麼，而是你願不願意跨出那一步。」

他繼續說著：「神明也許能為你帶來機會，獲得財富；也或許可以安排讓你遇見姻緣；偶爾也會推你一把，讓你接近好運氣。」「可是，人生這份訂單，最後還是得由自己簽收。」

就在這時，寺院裡響起悠悠鐘聲。我低頭望著手中依舊空白的願望單，終於提起筆，鄭重寫下：「希望自己能勇敢成為想成為的人。」

老者接過紙張，看了一眼，輕輕蓋下印章。鮮紅的字樣映入眼簾──「已受理。」

走出廟門時，我忽然覺得腳步輕盈了許多。那一刻，我忽然明白，神明接的從來不是訂單，而是人們對未來的不安、對幸福的盼望，以及對生命仍懷抱的期待。

神明或許能指引方向、給人安慰，讓迷路的人重新看見光亮；然而，真正完成願望的人，從來不是神明，而是那個願意勇敢跨出第一步的自己。