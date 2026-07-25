人生沒有導航時，為什麼白沙屯媽祖反而吸引更多人？一場進香揭開女神的古老智慧

AI重點 文章重點整理： 重點一： 白沙屯媽祖進香沒有固定路線，吸引數十萬人跟隨。

白沙屯媽祖進香沒有固定路線，吸引數十萬人跟隨。 重點二： 文章以賽夫賽夫女神迷宮比喻人生，強調未知的力量。

文章以賽夫賽夫女神迷宮比喻人生，強調未知的力量。 重點三：作者對照大甲遶境秩序與教甄經驗，談放下控制與執著。

前幾天，我去參加鐘穎老師《千面女神》新書分享會，其中一段關於女神迷宮的神話卻一直留在腦海。

​他提到，在印尼神話中，有一位宇宙之母──賽夫賽夫（Sevsev）女神。她花了八個小時，在大地上畫出一座巨大的迷宮，完成後，又親手將另一半擦掉。想要繼續前進的人，只能一邊走、一邊補上缺失的另一半，最後才能真正走完整座迷宮。

​鐘穎老師說，女神從來不站在迷宮外告訴人答案，她選擇讓人走進迷宮。唯有承認自己身在其中，願意向未知低頭，人才有機會理解這座迷宮真正想教會我們的事。

​鐘穎老師舉的例子，不是遙遠的神話，而是每年吸引數十萬人同行的白沙屯媽祖。

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每一年，沒有人知道下一步要往哪裡走

​白沙屯媽祖起駕之前，都會出現一個很特別的畫面。

警方不知道路線，​廟方不知道路線，​信徒不知道路線，​就連一路直播的媒體，也不知道神轎下一個路口會往哪裡轉。照理說，這樣的進香方式應該令人焦慮。

​然而，每一年仍有數十萬人背起背包，只因為一句話：「跟著媽祖走。」

​放在今天，這幾乎是一件違反現代思維的事。我們早已習慣把人生安排得井井有條。

​導航會預估到達時間，旅行要排好行程，工作要有計畫表，甚至連人生，也希望提前看見結局。我們害怕偏離軌道，害怕失去掌控，彷彿只要出現未知，就代表危險。

​偏偏白沙屯媽祖，把所有可以掌控的東西都拿掉了。

​沒有固定路線，沒有固定住宿點，沒有任何人知道下一步。

​許多人第一次參加時，不停問：「到底要走去哪裡？」

​但走過一次以後，很多人卻開始明白，也許真正重要的，從來不是目的地。

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圖片來源：Canva製圖

女神沒有把答案交給你，而是邀請你走進迷宮

​鐘穎老師分享時提到，賽夫賽夫女神刻意擦掉迷宮的一半，是因為真正的答案，不能直接交給人。

​每一個走進迷宮的人，都必須靠自己的腳步，把剩下的一半慢慢補回來。

​這讓我想到，白沙屯媽祖的香路，其實就是一座活生生的迷宮。

​她不按照預定路線，她不照既定劇本，她甚至不讓人依靠原本熟悉的判斷。

​因為，只要還想靠已知經驗控制一切，就很難真正走進這場旅程。

​神話學家喬瑟夫．坎伯認為，每一位英雄在成長之前，都必須先離開熟悉的世界。

​真正改變人的，往往不是最後抵達哪裡，而是在一路上的未知裡，慢慢長出新的自己。

​白沙屯媽祖，把這套古老的神話結構，化成了一場正在台灣土地上發生的行走儀式。

​每一次轉彎，都像是在提醒人們：人生真正的轉機，很少照著原本的計畫出現。

​我們最大的困境，常常是太相信自己的地圖

​這樣的神話，也讓人聯想到東南亞文化中的摩耶（Maya）。

​摩耶象徵的不只是幻象，也提醒人們，人很容易誤以為自己已經看懂世界。

​我們相信自己的經驗，相信自己的判斷，相信自己規畫的人生藍圖。

​直到某一天，人生突然改道，才發現原來一直依賴的那張地圖，並沒有想像中可靠。

​白沙屯媽祖沒有急著告訴人答案，她只是一次又一次，把人帶進未知。

​有人因為路線改變而感到焦躁，也有人因為一次停駕、一個轉彎，在人生最低谷得到安慰。

​有的人原本只打算走一天，最後一路走完全程；有的人想求一個答案，最後得到的，卻是一顆逐漸安定的心。

​這些故事，每一年都在香路上發生。

​一位教我們秩序，一位教我們相信未知

​如果說白沙屯媽祖代表的是變化，那麼大甲鎮瀾宮遶境展現的，就是秩序。

​數十萬人的隊伍綿延數百公里，所有流程都有完整安排。走在隊伍最前方的「報馬仔」，更是整場遶境最鮮明的人物之一。

​很多人以為報馬仔只是熱鬧氣氛的來源，但放進神話學來看，他的角色遠比想像中重要。

​坎伯曾提到希臘神話中的芭波（Baubo）。

​她是一位其貌不揚的老嫗，卻用戲謔、幽默，甚至帶點荒誕的舞蹈，讓陷入悲傷的農神重新露出笑容。

​她鬆開的是僵硬，她打開的是生命重新流動的可能。

​報馬仔一路說著吉祥話、逗笑群眾，也把原本緊繃的街道，變成歡迎神明降臨的人間舞台。

​另一個最受矚目的儀式──搶轎，則帶著濃厚的酒神精神（戴奧尼索斯）。

​很多人只看到衝撞與熱鬧，神話卻留下另一個提醒。

​希臘神話中，底比斯國王彭透斯（Pentheus）試圖用法律與理性壓制酒神祭典，最後反而遭陷入狂喜的信徒撕裂身軀。

​這段故事不是鼓勵混亂，而是在提醒人們，有些生命力量，無法完全依靠控制。

​人需要秩序，也需要保留一塊空間，讓未知進來。

​有些路，只有放下執著之後，才真正走得出去

​雖然我沒有參加過白沙屯媽祖進香，但鐘穎老師談到迷宮時，我卻想起自己年輕時準備教師甄試的那段日子。

​那些年，我一次又一次參加教甄。

​有幾次離錄取只差最後一步，每一次放榜，都像從高處重重跌下來。

那時候的我，只想抓住「上榜」這件事，越努力，越焦慮；越害怕失敗，越容易困在自己的迷宮裡。

​直到後來，我慢慢放下那份非得成功不可的執著。

​我開始享受每一次備課、每一次閱讀、每一次站上講台的機會，把注意力放回每天的學習，而不是放榜那一天。

​很奇妙，真正放鬆之後，上岸反而水到渠成。​回頭再看，那段教甄歲月，不正像賽夫賽夫女神畫下的迷宮嗎？

​當時的我，一直想站在迷宮外尋找出口；後來才明白，出口從來不在外面，而是在一步一步願意繼續走下去的過程裡。

​也許，白沙屯媽祖之所以沒有固定路線，正是因為她想告訴我們一件事。

​有些答案，不能提前知道。​有些成長，也沒有捷徑。

​唯有放下那顆急著掌控一切的心，不帶著既有的答案走進迷宮，我們才有機會穿越它，也終於看懂，女神當年為什麼沒有站在迷宮外，而是一直陪著人，慢慢走在路上。