Jennie MV男主角爭議懶人包！撞名前男友KAI挨轟蹭熱度，好友「知道太多」又掀洩密疑雲

BLACKPINK成員Jennie於7月24日推出全新單曲〈Less than a Lover〉，充滿夏日電影感的MV上線後迅速引發討論。除了Jennie親自參與歌曲創作與MV執導，片中與她上演曖昧情節的男主角，也被認出是目前在南韓發展的台灣模特兒Kai（晉愷）。原本因出演Jennie MV一夕爆紅，Kai卻接連因「撞名前男友」、「回嗆粉絲」及好友疑似暗示掌握內幕等事件陷入爭議。隨著他最新透過IG限時動態表示「時間會證明一切」，風波不但沒有平息，反而再度成為社群焦點。究竟整起事件如何發生？以下一次整理。

AI重點 文章重點整理： 重點一： Jennie新歌MV男主角被認出是台灣模特兒Kai，引發關注。

Jennie新歌MV男主角被認出是台灣模特兒Kai，引發關注。 重點二： Kai因英文名撞Jennie前男友KAI，又回嗆粉絲而掀起爭議。

Kai因英文名撞Jennie前男友KAI，又回嗆粉絲而掀起爭議。 重點三：好友限動暗示知道內幕，引發洩密疑雲但目前無證據。

Jennie MV男主角是誰？

Jennie日前先在社群公開一張與神祕男子並肩合照的拍立得，還用白色愛心遮住男方臉部，一度讓不少粉絲誤以為她公開新戀情。直到〈Less than a Lover〉MV預告曝光，外界才確認神祕男子就是台灣男模Kai。

圖片來源：IG＠jennierubyjane

23歲的Kai來自台灣，目前主要在南韓發展。MV中，他與Jennie牽手奔跑、搭車出遊、在海邊互動，兩人營造出介於戀人與朋友之間的曖昧氛圍，也讓Kai的社群追蹤人數迅速增加。

爭議1：英文名撞Jennie前男友KAI

MV上線後，Kai發布自拍貼文，吸引大量粉絲與網友湧入留言。由於他的英文名「Kai」，正好與Jennie過去曾交往的EXO成員KAI同名，這項巧合很快成為網路話題。

圖片來源：IG＠dornweirb

Kai隨後提到，自己的英文名和中文名都「很有話題」，原本可能只是自嘲名字引發討論，卻讓部分粉絲認為，他明知「Kai」容易使人聯想到Jennie的前男友，仍刻意拿來製造聲量，有消費Jennie過往戀情、炒作話題之嫌。不過，也有網友替他說話，認為Kai原本就是他長期使用的名字，不能因為與EXO成員同名，就要求他在出演MV後避而不談。

爭議2：面對批評反嗆「他們開心就好」

面對粉絲質疑，Kai並未低調避開爭議，反而在社群回應：「那是他們唯一能做的事，讓他們好好發揮吧，他們開心就好。」這段發言曝光後，部分網友認為他只是反擊惡意留言，不需要一味忍受攻擊；但也有人認為，他才剛因Jennie的作品受到全球關注，面對粉絲質疑時態度過於強硬，反而讓原本單純的名字討論進一步擴大。

圖片來源：IG＠jennierubyjane

爭議3：男性好友自稱「聽到好多事」

風波尚未落幕，一名被指是Kai好友的男性又在IG限時動態發文，透露自己與「兄弟」通話超過一個小時，並寫下：「直接爆聊一個多小時，聽到好多事直接嗆到，全部不能公開。」由於這段話刻意強調自己知道許多不能公開的消息，立刻引起Jennie粉絲不滿。有人質疑，Kai是否曾將拍攝現場、合作細節或其他非公開內容告訴朋友，也有人擔心相關行為可能涉及工作保密問題。

不過，目前沒有證據顯示Kai真的洩漏Jennie或MV拍攝機密，也無法確認好友口中的「好多事」究竟與MV工作有關，所謂違反保密協議的說法，現階段仍停留在網友推測。

Kai最新限動回應：時間會證明一切

隨著爭議持續延燒，Kai於7月25日再度透過IG限時動態發聲。他以英文寫下，大意為不論別人用多少方式討厭他、試圖將他拉下來，他都不會解釋，最後時間會證明一切。這也被外界視為他首度針對近期風波作出較完整的回應。不過，他並未直接說明是否曾與好友分享工作內容，也沒有逐一回應「消費Jennie前任」或「疑似洩密」等質疑。

擷取限時動態。圖片來源：IG＠dornweirb

Jennie與公司尚未回應

截至7月25日，Jennie及所屬公司尚未針對Kai引發的社群爭議公開回應。整起事件目前主要由Kai本人、朋友發文及粉絲留言持續發酵，尚未出現違約或洩密的具體證據。從備受矚目的「Jennie MV男主角」，到因名字、留言態度與好友發文連續登上話題，Kai在短短數日內經歷聲量暴增與輿論反轉。只是當討論逐漸偏離歌曲與MV本身，對一名剛受到國際關注的新人而言，如何回應質疑、拿捏公開發言的分寸，或許才是這場風波最關鍵的一課。

圖片來源：IG＠jennierubyjane