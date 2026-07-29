那一夜，我差點相信 NASA 被台灣沙茶醬征服了

AI重點 文章重點整理： 重點一： 影片聲稱台灣沙茶醬征服NASA與太空站。

影片聲稱台灣沙茶醬征服NASA與太空站。 重點二： 內文提到太空人因味覺退化而偏好重口味調味料。

內文提到太空人因味覺退化而偏好重口味調味料。 重點三：查證後發現多項關鍵說法皆無官方或論文佐證。

7/9那天晚上，做完家事的我在廚房裡滑著手機等小孩完成最後的家務。

演算法把一支影片推到我眼前。

「太空人都倒戈😱台灣沙茶醬如何征服NASA？」

沙茶醬？

該不會又是牛頭牌吧？

我六月初才寫過它一次，沒想到才過一個月，它竟然又出現在我的演算法裡。

這次，又發生了什麼？

影片不長，2分06秒，沒有配樂。

一個女聲不疾不徐地揭開整個事件的全貌。

2024 年 3 月 15 日，一場緊急視訊會議在美國國家航空暨太空總署（NASA，National Aeronautics and Space Administration）休士頓指揮中心展開。

螢幕另一端，是距離地球約 400 公里的國際太空站。

所有人原本都以為，這次要討論的是設備故障、燃料不足，或是哪個關鍵系統出了問題。

結果，全場第一個提出的需求，竟然是一罐台灣人餐桌上再熟悉不過的調味料。

牛頭牌沙茶醬。

而且，需求量還是平常配給的十倍。

不少 NASA 主管當場愣住了。

因為半年前，許多來自德國、法國、美國的太空人第一次接觸這款醬料時，還嫌它味道太重，甚至開玩笑說像「生化武器」。

誰也沒想到，只是短短的幾個月後，大家竟然為了它主動要求追加補給。

究竟發生了什麼事？

▋太空最大的敵人，可能是味覺

很多人不知道，真正進入太空後，人體會出現一連串變化。

失重環境會讓體液往頭部集中，鼻腔因此長時間充血、腫脹，狀態就像一直處於重感冒。

嗅覺下降，味覺也跟著大打折扣，許多資料指出，太空人的味覺敏感度甚至可能下降約八成。

原本香氣四溢的牛排，吃起來像紙板；咖啡失去了層次，許多食物也變得索然無味。

當這樣的生活持續幾個月，吃飯不再令人期待，只剩下補充熱量的功能。

更麻煩的是，飲食樂趣一旦消失，心理狀態也容易受到影響。根據影片中提到的內部統計，超過三分之一的太空人曾因飲食過於單調而承受心理壓力，因此各種高刺激性的調味品，也逐漸成為太空站的重要物資。

看到這裡，我真正感興趣的，反而不是哪一種調味料比較好吃，而是人在離開熟悉環境之後，原來連「味道」都會變成支撐情緒的一部分。

做不動產這幾年，我也越來越常發現，人真正需要的東西，常常比自己以為的更深。

有人看房時一直談坪數、格局、採光，真正放不下的，卻是孩子每天放學回家的那條路；有人反覆比較價格，最後做出決定的原因，只是走進屋子的那一刻，心裡忽然浮現一句：「如果住在這裡，好像也不錯。」

味道如此，空間也是如此。

▋一罐沙茶醬，意外改變了整座太空站

故事真正的轉折，出現在 2023 年 11 月。

影片中提到，一位代號 A-Ken 的台灣太空人，將約 50 毫升沙茶醬帶上太空。

當三層密封包裝緩緩打開，一股濃濃的扁魚、蒜頭與香料氣味立刻飄散開來。

如果是在地球，或許有人會皺一下眉；但在國際太空站，那股熟悉又強烈的香氣，卻像替沉睡已久的味覺重新按下開關。

影片中描述，德國太空人漢斯激動地形容：「地球上聞起來很怪，但到了太空，簡直像在嘴巴裡開了一場重金屬演唱會。」

法國太空人則稱它是：「宇宙級的靈魂慰藉。」

我原本以為故事到這裡就差不多了，沒想到，真正精彩的才正要開始。

原本只是一罐分享著吃的調味料，沒過多久，竟然變成整座太空站每天都會討論的熱門話題。

有人拌主食、有人配餅乾、有人直接抹在吐司上，甚至開始互相交流最新吃法。

一罐來自台灣的沙茶醬，竟然成了大家共同的語言，這也讓原本平淡的飲食，多了一點期待、多了一點樂趣、多了一點家的感覺。

▋研究數據，更讓人跌破眼鏡

如果只有口味改變，也許還只是個有趣的小故事。

真正讓人意外的，是後續研究。

影片中提到，經過約六個月追蹤，研究人員發現：配發沙茶醬的太空人，團隊凝聚力提高約 47%，睡眠品質也提升接近三成；更令人驚訝的是，自從開始供應沙茶醬後，再也沒有隊員提出提前返回地球的要求。

後續分析甚至提到，美國麻省理工學院（MIT，Massachusetts Institute of Technology）的研究團隊拆解這款醬料的組成後發現，其中扁魚纖維等成分所形成的高強度味覺刺激，遠高於一般調味品。

根據影片裡的形容，它就像一顆「味覺核彈」。

在地球，或許只是濃郁；到了太空，卻剛好填補了味覺遲鈍所留下的巨大空缺。

很多東西的價值，本來就會隨著環境改變。

做不動產也是如此。

同一間房子，在投資客眼裡是報酬率；在年輕夫妻眼裡，是孩子長大的地方；在退休長輩眼裡，則是每天醒來都願意散步的生活圈。

房子沒有變，改變的是需求，也改變了每個人心中的價值排序。

▋一罐沙茶醬，連接了地球與太空

故事最後，甚至傳出 NASA 已將這款沙茶醬納入標準補給。

影片裡還提到，高雄工廠為此設置專屬生產線，每一批產品都必須經過 37 道檢驗程序，才能隨著補給任務送往國際太空站。

如果這些內容屬實，那真的很難想像。

一罐平常拿來拌麵、沾火鍋、炒青菜的沙茶醬，最後竟然一路飛到距離地球數百公里的太空，陪著一群太空人完成探索宇宙的任務。

如果這是真實的故事，那可真的是浪漫得不可思議。

只是，溫馨的故事聽完了，在分享它之前，我仍然會想替自己保留一點查證的習慣。

在我們這一行，不動產買賣動輒百萬千萬，比起華麗動人的行銷故事，我們更習慣先看產權說明書上的每一個細節。

於是，我在精修文章的同時，要求我的ＡＩ助手針對影片裡提到的 NASA 緊急會議、A-Ken 台灣太空人、MIT 六個月追蹤研究、團隊凝聚力提升 47%、睡眠品質增加近三成、高雄專屬生產線與 37 道檢驗等內容進行查證。

倘若缺乏第一手文獻支持，這終究只能歸類為一則博君一笑的都市傳說。

抱著好玩的心態，我和 AI 助手聯手核對了那些彷彿有板有眼的數據。

沒想到，這份浪漫的宇宙想像，在第一關就露出了破綻。

首先是那位代號「A-Ken」的台灣太空人。

NASA 歷年的名單裡，最出名的台裔太空人叫焦立中（Leroy Chiao）和林琪兒（Kjell Lindgren），這兩位優秀的科學家，顯然都不叫阿 Ken。

其次，那份宣稱能提升凝聚力 47%、睡眠品質三成的 MIT 研究，在學術數據庫裡也完全找不到對應的論文。就連牛頭牌沙茶醬是否曾被帶上太空，也都沒有可信的官方或科學記錄支持此說法。

最有趣的一個破綻，是影片裡提到「高雄工廠的 37 道檢驗專屬生產線」。身為台灣人，我們只要稍微留意一下都能知道，牛頭牌沙茶醬的母公司好帝一食品，廠址其實是在台南新市，而非高雄。

從目前能查證到的資料來看，這很明顯是一則由自媒體利用 AI 拼湊劇本，再搭配剪輯製作出的流量謠言。

它不是真的。

但在發現真相的那個瞬間，我卻沒有覺得失望。

雖然情節是虛構的，背後投射的渴望卻無比真實。

太空人盼望家鄉的滋味，買方尋求一處能讓心靈安頓的歸屬。

這正是我一直想在不動產這行堅持的事。

當你知道一個人真正想守護的是什麼，就會明白，有些價值從來不寫在價格表上，也無法只靠漂亮的包裝和數據去衡量。

畢竟，假的故事，經不起查證；但真的專業，永遠耐得住時間。

——萬家鄉