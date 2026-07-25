塔羅牌可以自學嗎？新手學塔羅的7個入門步驟｜不用背完78張牌，也能開始解牌

2026-07-25 16:01 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：塔羅牌可以自學，重點在學習順序與持續練習。
  • 重點二：不用背完78張牌，也能先從觀察圖像開始解牌。
  • 重點三：新手可依7步驟建立基礎，逐步累積實戰能力。

你不需要背完78張牌，才有資格翻開人生中的第一張塔羅牌。許多人買了人生第一副塔羅牌，滿心期待地拆開盒子，卻在看見厚厚的牌義書時，突然不知道該從哪裡開始。每張牌都有不同的關鍵字，上網查資料，同一張牌又可能出現好幾種解釋。

有人說學塔羅需要直覺，有人認為一定要先背熟牌義，也讓不少新手忍不住懷疑：「沒有特殊天分的我，真的學得會嗎？」其實，塔羅牌可以自學，也不必等到記住所有牌義，才能開始嘗試解牌。

比起一次背下所有答案，更重要的是找到適合自己的學習順序，從觀察圖像、理解結構到實際練習，慢慢建立自己與牌面之間的連結。這篇文章會分析自學塔羅的優勢與挑戰，並整理七個適合新手的入門步驟，陪你從第一張牌開始，找到能夠持續下去的學習方式。

塔羅牌真的可以自學嗎？｜比起特殊天分，學習順序與持續練習更重要

你以為自己缺少的是解牌天分，其實真正缺少的，可能只是一條清楚的學習路徑。塔羅牌當然可以自學。它不是只有少數人才能接觸的神祕工具，也不需要具備特殊體質或感應能力。就像學習一種新的語言，我們會先認識基本結構，再透過觀察與練習，慢慢理解每張牌所表達的內容。

不過，可以自學，不代表只要記住書上的關鍵字，就能完成解牌。同一張牌出現在不同的問題、牌陣位置與組合中，可能呈現不同的意思。真正的解牌，需要將牌面圖像、基本牌義、提問內容與當事人的現況放在一起理解。

因此，自學塔羅需要培養的不只是記憶力，還包括觀察、聯想、整理與表達的能力。這些能力都能透過練習逐漸累積，只是每個人適合的方式不同。接下來，我們可以先了解自學可能帶來的優勢與挑戰。

自學塔羅有哪些優勢與挑戰？｜開始以前，先了解自己可能在哪裡卡關

自學塔羅就像拿著一張地圖，自己決定要往哪裡走。你可以選擇喜歡的路線，也能按照自己的速度前進，只是走到不熟悉的地方時，偶爾也會不知道下一步該往哪裡。

自學塔羅最大的優勢｜可以按照自己的節奏慢慢學

自學最大的好處是自由。你可以依照自己的生活安排練習，不需要配合固定的上課時間，也能選擇喜歡的書籍、影片與學習方式。

遇到比較難理解的牌，可以放慢速度反覆研究；遇到特別感興趣的主題，也能多花一些時間探索。對喜歡自己整理資料、不想追趕進度的人來說，自學塔羅會是一種相對自在的方式。

塔羅資料看得越多，為什麼反而越混亂？｜自學最容易卡在學習順序

自學塔羅最常遇到的困難，不是找不到資料，而是資料太多，不知道該先看哪一種。有人從大牌開始，有人建議先背關鍵字，也有人認為應該直接抽牌練習。當不同的方法同時出現在眼前，很容易看了許多內容，卻不知道自己究竟學到哪裡。

如果缺少清楚的學習順序，也可能出現看得懂單張牌，卻無法整合多張牌的情況。這時真正缺少的通常不是更多資料，而是一條可以一步一步前進的學習路徑。

學塔羅不怕找不到資源｜真正重要的不在於看得多，而是選對資料

現在可以找到的塔羅資源非常豐富，包括入門書籍、線上文章、教學影片、交流社群與課程。新手也可以透過塔羅日記，記錄每天抽到的牌、第一眼的感受，以及牌面與生活之間的連結。

不過，學習資源並不是越多越好。初學時可以先選擇一至兩個主要來源，建立基本觀念後，再慢慢接觸其他說法。比起同時閱讀大量資料，固定使用一套教材並持續練習，反而更容易看見自己的進步。

挑選教材時，可以先確認內容使用的塔羅體系是否與自己手上的牌相同、牌義解釋是否清楚，以及作者有沒有說明解讀的過程。對初學者來說，能夠幫助你理解圖像與牌義之間的關係，會比只列出大量關鍵字更實用。

同一張牌為什麼有不同解釋？｜自學塔羅需要培養判斷與整合能力

同一張塔羅牌放在不同的問題、位置與組合中，本來就可能呈現不同的意思。因此，看到兩種不同的解釋時，不需要急著判斷哪一個才是唯一正確的答案。

真正需要練習的是理解對方為什麼這樣解讀，再回到牌面與問題，判斷哪一種說法更符合當下的情境。這也是自學塔羅除了記住牌義以外，需要慢慢培養的能力。

如果發現自己越查越混亂，或長時間卡在相同的問題裡，也可以找老師、同學或練習夥伴討論。自學並不代表所有問題都只能自己解決，適時尋求回饋，也能讓學習方向變得更加清楚。

新手學塔羅一定要背牌義嗎？｜記住78張牌，不代表真的會解牌

許多新手會替自己設定一個開始解牌的門檻：「等我背完78張牌，就可以開始練習了。」但如果只是記住每張牌的關鍵字，真正抽牌時，還是可能不知道該如何回答眼前的問題。

牌義可以幫助我們認識塔羅，卻不是一套能夠直接套用在所有問題上的標準答案。與其花很多時間背誦，不如在理解基本牌義的同時，開始練習觀察與解讀。

牌義是認識塔羅的起點｜不是唯一正確的答案

每張塔羅牌都有傳統的象徵與基本含義，這些內容就像學習語言時的單字，能幫助我們理解牌面。

但是，只記住單字，還不代表能說出完整的句子。同一張牌出現在感情、工作或人際關係的問題裡，表達的重點可能不同。解牌時需要回到問題本身，思考這張牌正在回應什麼，而不是直接把背下來的關鍵字套用上去。

看不懂牌義時怎麼辦？｜先問問自己在牌面中看見了什麼

拿到一張牌時，可以先不要急著翻書，而是花一點時間觀察牌面。看看人物正在做什麼、表情如何、周圍出現哪些物品，以及整張牌帶給你什麼感受。

即使還不知道正式牌義，這些觀察也能成為理解牌面的起點。等到觀察完成後，再對照書中的說明，就比較容易知道那些關鍵字從哪裡來，也不會只剩下生硬的背誦。

真正的解牌能力｜是把牌面、問題與現況連在一起

假設同樣抽到隱士牌，詢問工作時，可能是在提醒你停下來整理方向；放在感情問題中，則可能反映一個人需要獨處，或彼此之間暫時缺少交流。牌沒有改變，改變的是它所在的問題與情境。

因此，新手不必等到背完78張牌才開始練習。從一張牌開始觀察，嘗試把看見的內容說成完整的句子，再慢慢對照基本牌義，會比單純記住大量關鍵字，更容易建立真正的解牌能力。

新手學塔羅從哪裡開始？｜7個入門步驟建立自己的解牌方法

學塔羅不需要一次跑到終點，只要先知道下一步要往哪裡走。在陪伴初學者練習的過程中，我發現大家真正卡關的地方，通常不是完全記不住牌義，而是不知道該先學什麼，以及如何把腦中的關鍵字，整理成一句能夠回應問題的話。

因此，以下七個步驟不只是知識的排列，也是一條從認識牌面走向實際解牌的練習路徑。

第一步｜先選一副適合新手的塔羅牌，不要急著收藏很多副

新手可以從圖像清楚、學習資源豐富的偉特塔羅開始。每張牌都有完整的場景與象徵，即使還不熟悉牌義，也能透過人物、顏色與動作進行觀察。

剛開始不需要同時使用很多副牌。先固定使用一副牌，熟悉它的圖像與細節，會比不斷更換牌卡更容易建立穩定的理解。

第二步｜不用急著認識78張牌，先看懂塔羅的基本結構

在記憶牌義以前，可以先了解一副塔羅牌是如何組成的。78張塔羅牌包含22張大牌與56張小牌。小牌分為權杖、聖杯、寶劍與錢幣四個牌組，分別對應火、水、風、土四種元素；每個牌組包含10張數字牌與4張宮廷牌。

這一步就像先看懂一本書的目錄。你不需要立刻記住所有內容，只要先知道每一類牌大致在談什麼，之後學習單張牌時，就比較容易找到它在整副牌中的位置。

第三步｜從22張大牌開始，認識一段完整的成長旅程

相較於小牌，大牌的圖像與主題通常比較鮮明，適合新手作為學習起點。22張大牌經常被理解為一段「愚人之旅」。從愚人出發，依序遇見魔術師、女祭司、皇后等角色，最後走向世界，象徵一個人在人生不同階段可能經歷的學習與成長。

除了查閱基本牌義，也可以思考這些角色與自己人生經驗的連結，讓每張牌不只是需要背誦的知識，而是一個能夠理解的故事。

第四步｜先觀察圖像再查牌義，練習相信自己看見的內容

抽到一張牌時，先不要急著翻書。你可以問自己：

  1. 第一眼注意到什麼？
  2. 牌裡的人正在做什麼？
  3. 這張牌帶給我什麼感受？
  4. 哪個圖像最吸引我的注意？
  5. 放回問題中，它可能在提醒什麼？

完成觀察後，再對照書中的基礎牌義。這樣不只能記住關鍵字，也會更清楚牌義與圖像之間的關係。

第五步｜用一張牌寫塔羅日記，把牌義帶回真實生活

塔羅日記是一種很適合新手的練習方式。你可以固定抽一張牌，記錄第一眼的感受、觀察到的圖像，以及它可能帶來的提醒。

到了晚上或幾天後，再回頭看看生活中發生了什麼。這個練習不是為了驗證預測是否準確，而是幫助你觀察同一張牌如何出現在日常經驗中，逐漸累積對牌義的理解。

第六步｜從一張牌練習到三張牌，先把每個位置說清楚

剛開始不需要急著挑戰複雜牌陣。你可以先從單張牌練習，再慢慢增加到兩張或三張牌。一張牌可以用來詢問今天的提醒；兩張牌可以分為現況與建議；三張牌則可以設定為現況、影響因素與行動方向。當每個位置都有清楚的問題，解牌時就比較不容易失去方向。

第七步｜定期回頭檢視，練習把關鍵字說成完整的句子

學習一段時間後，可以重新閱讀過去的塔羅日記，看看自己當時如何理解牌面，以及後來是否出現新的想法。

除了檢視紀錄，也可以練習把零散的關鍵字整理成完整的句子，清楚說明牌面與問題之間的關係。如果有老師、同學或練習夥伴，也能透過討論獲得不同角度的回饋。真正的進步，不是你記住了多少張牌，而是當牌面出現在眼前時，你能不能理解它正在回應什麼。

塔羅自學還是上課比較好？｜沒有標準答案，關鍵在於你需要什麼

有人透過一本書與一副牌，就能按照自己的節奏慢慢摸索；也有人看了許多資料，反而越學越混亂。自學與上課沒有哪一種一定比較好，真正需要考慮的是，你習慣怎麼學習，又希望自己走到哪裡。

喜歡自己整理與反覆研究｜你可以先從自學塔羅開始

如果你習慣自己蒐集資料、整理筆記，也能固定安排時間練習，可以先從自學開始。自學適合不急著立刻得到答案，願意花時間觀察、記錄與回顧的人。

即使暫時看不懂某張牌，也能保留疑問，透過後續練習慢慢整理出自己的理解。只要有清楚的方向，並且願意持續練習，自學同樣可以建立穩定的基礎。

資料越看越多卻不知道怎麼用｜有系統的引導能幫你少走一些彎路

如果你已經看過許多書籍與影片，卻仍然不知道該從哪裡開始，或是能說出單張牌義，面對多張牌時卻無法整合，可以考慮透過課程建立學習架構。

老師的作用不是給你一套唯一正確的答案，而是幫助你整理順序、指出容易忽略的地方，並在練習時提供即時回饋。尤其當你希望進一步替別人解牌時，除了理解牌義，也需要練習整理問題、清楚表達、傾聽，以及尊重彼此的界線。

自學與上課不是二選一｜找到能讓自己持續前進的方式更重要

你可以先自學，遇到卡關時再找老師；也可以先透過課程建立基礎，之後按照自己的節奏繼續研究。即使完成課程，仍然需要透過日常抽牌與實際練習，慢慢累積解牌經驗。

學習塔羅沒有一條適合所有人的固定路線。比起勉強自己選擇別人認為最好的方法，找到一種願意持續投入，也能看見自己逐漸進步的方式，才是最重要的事。

塔羅自學常見問題｜沒有特殊天分，也能慢慢學會解牌

開始自學塔羅後，很多人不只會擔心記不住牌義，也會對逆位、練習頻率與替人解牌感到疑惑。以下整理幾個新手最常遇到的問題，幫助你更安心地開始練習。

學塔羅需要特殊天分或感應能力嗎？

不需要。學習塔羅主要運用觀察、聯想、整理與表達能力。有些人對圖像比較敏感，有些人擅長整理牌義，只是學習方式不同，這些能力都能透過練習慢慢培養。

塔羅初學者需要一開始就學逆位嗎？

不一定。新手可以先熟悉正位牌義、牌面圖像與基本結構，等到能夠比較穩定地理解牌面後，再依照自己的進度加入逆位。

即使暫時不使用逆位，也不代表解牌內容不完整。正位牌本身同樣可以呈現一個狀態的順利、停滯與需要留意的地方。

每天都要抽牌，才能學會塔羅嗎？

不需要勉強自己每天抽牌。比起短時間內大量練習，找到能夠長期維持的頻率更重要。

你可以每週固定安排幾次抽牌與書寫，並在一段時間後回頭檢視。只要願意持續觀察與記錄，即使步調比較慢，也能逐漸累積對牌面的理解。

新手可以直接替自己占卜嗎？

可以，但替自己解牌時，很容易受到期待、擔心與情緒影響。初學階段可以先從簡單、具體的問題開始，例如：「面對目前的狀況，我可以留意什麼？」或「今天適合採取什麼行動？」

比起反覆詢問結果會不會發生，將問題放在自己能夠理解與行動的方向，會更適合作為練習。

學多久才能開始替別人解牌？

沒有一個適合所有人的固定時間。能夠說出牌義，不一定代表已經準備好替別人解牌。除了理解牌面，也需要學習如何整理問題、傾聽對方、清楚表達，並知道涉及醫療、法律、投資或人身安全的問題，不適合只依靠塔羅判斷，必要時仍應尋求相關專業協助。

剛開始可以先找知道自己仍在學習的朋友練習，從簡單的問題與少量牌卡開始。每次結束後，再整理對方的回饋，逐漸累積經驗與責任感。

學塔羅不是從背完78張牌開始｜而是從願意翻開第一張牌開始

學習塔羅沒有唯一正確的路線。有人喜歡按照自己的步調閱讀、記錄與摸索，也有人需要透過有系統的引導，建立更清楚的基礎。無論選擇自學或上課，真正讓解牌能力逐漸成形的，仍然是一次次的觀察與練習。

如果你已經自學一段時間，卻仍然經常卡在牌義整合與實際解讀，或希望進一步學習如何替別人解牌，也可以透過「聊心塔羅入門班」建立完整的學習架構。

課程會從塔羅的基本結構開始，帶你練習圖像觀察、直覺解牌與牌義整合，也會學習如何整理問題、清楚表達，以及在陪伴他人時尊重彼此的界線。

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延伸閱讀｜從認識塔羅到開始學習

精華 FAQ

  • 可以。文章指出塔羅不需要特殊天分或感應能力，關鍵在於學習順序、觀察力與持續練習。只要從基本結構、牌面圖像與簡單問題開始，自學也能慢慢建立解牌能力。

  • 先從一副適合新手的牌開始，熟悉塔羅的基本結構，再從22張大牌與單張牌觀察入手。抽牌時先看圖像、記感受，再對照牌義，並用塔羅日記累積生活中的理解。

  • 7步驟重點是：選對牌、理解結構、先學大牌、觀察圖像、寫塔羅日記、由單張牌進階到三張牌，最後定期回顧並把關鍵字整理成完整句子，讓解牌更有脈絡。

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每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

#塔羅牌

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謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

2026-07-22 16:30 廖嘉紅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：報導稱謝賢遺產多留給孫子，謝霆鋒僅分5%
  • 重點二：文章強調傳承重點是按需求分配，不必平均。
  • 重點三：信託與制度設計可兼顧管理、風險與家族意願。

「傳承不是把財產平均分掉，而是設計資產如何安全地到達真正想照顧的人手上。」

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🔥 謝霆鋒爸爸過世留下4億遺產，親生兒子居然只拿5%？專家：這不是偏心，而是傳承智慧！

香港影帝「四哥」謝賢離世，享壽89歲。

據媒體報導，他留下約1億港幣、折合台幣約4億元的遺產，其中：

90%留給兩個孫子Lucas與Quintus；

10%由親生子女謝霆鋒與謝婷婷分配，謝霆鋒僅約拿到5%。

消息一出，網友紛紛疑惑：

「親生兒子為什麼只拿5%？」

「前媳婦張柏芝為什麼可以代管資產？」

但如果媒體報導的安排屬實，從財富傳承的角度來看，這未必是偏心，反而是一個值得高資產家庭思考的問題：傳承，真的一定要每個孩子一人一半嗎？

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✅重點一、孩子不缺錢，還需要「齊頭式平等」嗎？

謝霆鋒本身已經是非常成功的藝人，個人身家早已遠超父親遺產規模，並不缺父親留下的這筆財產。

相較之下，孫子仍在成長階段，因此將資源優先集中保障尚在成長階段的孫輩。

因此，這樣的安排可能反映出一種「按需求分配」的思維：不是每個人拿一樣多，才叫公平。

而是把資源放到最需要、最能發揮價值的地方。

真正值得我們思考的，不是謝霆鋒拿5%合不合理，而是：如果你的孩子還小，或子女的財務管理能力尚未成熟；又或者你再婚，想照顧另一半，因第二段婚姻沒小孩，不希望另一半過世後，財產流出原本的家族......

你會選擇直接把財產交出去嗎？

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✅二、給誰，不等於現在就把錢交給誰

很多父母以為，想照顧孩子，就要直接把房子、股票或現金過戶給孩子。

但真正成熟的傳承設計，往往要思考四件事：

◾什麼時候給？

◾怎麼使用？

◾誰來管理？

◾遇到婚姻、債務或失能風險時，怎麼辦？

這也是信託最重要的價值之一：

👉讓「受益的人」與「管理資產的人」可以分開。

例如，父母希望孫子未來取得財產，但又擔心孩子年紀太小、管理能力不足，就不一定要一次把全部資產交到孩子手上。

可以透過制度設計，先照顧、再交付；先管理、後移轉。

愛可以給得很深，但資產不必一次全部交出去。

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✅重點三、台灣家庭更不能只看名人案例

謝賢的安排即使值得參考，也不能直接照搬到台灣。

香港與台灣的繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。

所以真正重要的，不是模仿謝賢「90%給孫子、5%給兒子」，而是回頭問自己：

◾我的資產，真正想照顧的是誰？

◾我希望孩子什麼時候取得？

◾誰適合管理？

如果未來發生婚姻、債務、失能或家庭關係變化，這份資產還能不能照我的原意傳下去？

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🍀傳承不是一張遺囑寫完就結束。

更不是把所有財產平均分掉，就代表公平。

真正成熟的財富傳承，是讓每一份資產，都完成它該完成的使命。

R姐想送給所有父母一句話：「公平，不一定是每個人拿一樣多；真正的公平，是每個人都得到適合自己的安排。」

給誰，不等於現在就把錢交給誰。

真正的愛，不只是把財產留給下一代，更是提前替這份財產設計好一條安全的路。

【追蹤我，真的有一天你會用得到！】 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#謝賢遺產#謝霆鋒#遺產分配#信託#遺囑#特留分#孫子傳承#再婚家庭

精華 FAQ

  • 因為文中指出，謝霆鋒本身已有足夠財力，不一定需要父親遺產；反而孫子仍在成長階段，更需要資源支持。作者主張傳承應依需求分配，不必齊頭式平等。

  • 文章認為，真正成熟的傳承要先想清楚何時給、怎麼用、誰管理，以及遇到婚姻、債務或失能風險時怎麼辦，因此不一定要立刻把資產全部交出去。

  • 不能直接照搬，因為香港與台灣繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。文章提醒，應先依自身家庭狀況、資產結構與法律限制，設計合適的傳承方案。

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#香港 #張柏芝

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人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救

人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救

2026-07-13 13:00 女子漾／編輯張念慈
人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救。女子樣AＩ製圖
人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救。女子樣AＩ製圖

有時候，人生真正拉開差距的，不一定是能力，而是在你快要撐不下去時，剛好有人願意提醒一句、介紹一個機會，或在重要關頭替你說話。根據搜狐網分析，從星座性格來看，有些人天生親和力強、做事可靠，也懂得在人際關係中留下好印象。他們未必刻意經營人脈，卻常因為平時累積的善意與信任，在遇到難關時獲得貴人相助。以下盤點「最容易遇見貴人的5個星座」，快看看自己有沒有上榜。

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好人緣星座第5名：雙魚座

圖片來源：官方微博
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平時願意幫別人，低潮時也容易有人接住。雙魚座個性溫柔、同理心強，總能敏銳察覺身邊人的情緒。當朋友、同事需要幫忙時，他們通常不會只說場面話，而是願意花時間傾聽，甚至主動伸出援手。

也因為平時累積不少好人緣，當雙魚座遇到工作低潮、感情困境或生活難題時，身邊往往會有人願意回過頭幫忙。雙魚座的貴人不一定是位高權重的大人物，反而常藏在熟悉的朋友圈、同事或合作對象中，在最需要時提供關鍵資訊與實際協助。

好人緣星座第4名：金牛座

圖片來源：官方 微博
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不搶鋒頭卻最讓人放心，容易獲得主管提拔。金牛座不愛誇大自己，也很少靠華麗言詞博取關注。他們更習慣用時間、成果與穩定表現證明實力，交辦的事情通常會盡力完成，是職場上讓主管與同事感到安心的類型。

雖然金牛座看似低調，能力其實一直有人默默看在眼裡。當升遷、合作或重要機會出現時，過去曾經共事的主管、長輩或前輩，很可能主動推薦他們。對金牛座而言，貴人運往往不是突然降臨，而是靠著長期累積的信任，在重要時刻一次爆發。

好人緣星座第3名：獅子座

圖片來源：官方微博
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自帶存在感，容易吸引欣賞能力的人。獅子座天生具有感染力，無論走到哪裡都容易成為人群焦點。他們做事積極、有企圖心，也不吝嗇給身邊的人鼓勵，因此常能在團隊中建立鮮明又正面的形象。

獅子座的能力與自信，很容易被主管、前輩或重要合作對象注意。當他們卡在瓶頸、缺乏資源或需要舞台時，經常有人願意主動提供方向、介紹人脈，甚至直接給予機會。不過，獅子座真正吸引貴人的原因，並不只是外表亮眼，而是他們敢承擔、願意行動，讓人相信機會交到他們手上不會被浪費。

好人緣星座第2名：天秤座

圖片來源：官方 微博
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高情商又懂分寸，貴人常藏在人脈圈裡。天秤座擅長溝通，也很懂得觀察場合與他人感受。即使面對意見不同的人，他們通常不會立刻翻臉，而是能以理性、禮貌的方式找到平衡點，因此在職場與社交場合中，往往能維持不錯的關係。

他們不一定刻意討好別人，卻懂得尊重、傾聽與給足台階，久而久之便累積出廣泛的人脈。當天秤座遇到轉職、合作、創業或人生選擇時，身邊常有人願意分享經驗、牽線介紹，甚至幫忙打開原本進不去的圈子。對天秤座來說，人脈不只是認識很多人，而是關鍵時刻真的有人願意幫忙。

好人緣星座第1名：射手座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

一場聊天就可能遇見機會，人生常被貴人突然改寫。射手座榮登貴人運第一名。他們對世界充滿好奇，樂於認識新朋友，也願意嘗試不同領域。比起待在熟悉圈子裡，射手座更常主動跨出舒適圈，因此遇見貴人的機率自然比別人更高。

更重要的是，射手座通常不吝嗇分享資訊與資源，也願意相信別人的潛力。這種爽朗、開放的個性，容易讓善意形成正向循環。無論是工作、學習、旅行或聚會，他們都可能因為一次聊天、一場飯局或一個臨時合作，認識能夠改變人生方向的人。

射手座的貴人運看似幸運，其實也和他們勇於行動有關。當機會出現時，他們敢接住、敢嘗試，也更容易讓貴人願意繼續提攜。

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2026-07-13 15:50 女子漾／編輯張念慈
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖
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真正聰明的人，不一定總是站在聚光燈下，也不一定要用強勢語氣證明自己。有些人的厲害，藏在反應速度裡；有些人的智慧，體現在說話分寸、人際平衡和細節掌控中。搜狐網分享，有4個星座的聰明特別讓人心服口服。他們不一定鋒芒畢露，卻能在關鍵時刻用最適合的方式解決問題，讓人越相處越佩服。

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文章目錄

聰明星座1.射手座：看得夠遠，不被小事困住

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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射手座的聰明，藏在他們的格局裡。他們看起來隨性、愛自由，甚至有時讓人覺得不受控制，但其實射手座很擅長看穿事情本質，不會把人生浪費在無謂的糾結裡。

當別人還在反覆猶豫、擔心失敗、害怕做錯選擇時，射手座往往已經先往前走。他們不是沒有想過後果，而是很清楚哪些事值得投入，哪些事只是在消耗自己。

射手座的智慧，是用樂觀化解壓力，用行動打開新局。他們不喜歡困在原地，也不容易被情緒綁架。這種清醒又灑脫的特質，讓人很難不被吸引，甚至會不自覺想跟上他們的腳步。

聰明星座2.天秤座：情商超高，說話剛好讓人服氣

圖片來源：官方 微博
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天秤座的聰明，不是咄咄逼人的那一種，而是讓人舒服到忘記反抗。他們很懂人性，也很懂分寸，知道什麼時候該說話、什麼時候該退一步，更知道如何讓不同立場的人都感到被尊重。

很多人以為天秤座只是社交能力強，其實他們真正厲害的地方，是能在複雜關係裡找到平衡點。當場面快要失控，或人際氣氛變得尷尬時，天秤座常常只需要一句話，就能把局勢拉回來。

他們不一定搶著當主角，卻能讓所有人願意聽他們說話。天秤座的聰明，是不著痕跡地化解衝突，把難堪變成台階，把僵局變成轉圜。這種高情商，才是真正讓人心服的能力。

聰明星座3.白羊座：反應快、敢行動，執行力就是天賦

圖片來源：官方微博
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白羊座的聰明，常常被誤會成衝動。因為他們想做就做，不太喜歡拖泥帶水，看起來像是先衝再說。但真正了解白羊座的人會知道，他們的大腦其實在行動中快速運轉，邊做邊修正，反而比很多人更快找到答案。

白羊座不怕開始，也不怕犯錯。他們最強的地方，是不會被過多雜念困住。別人還在分析風險、等待時機，白羊座可能已經先跨出第一步，並在過程中抓到機會。

他們的聰明，是一種乾脆俐落的判斷力。該出手就出手，該轉彎就轉彎，不把時間浪費在無限內耗裡。這種快刀斬亂麻的行動力，讓人不得不承認，白羊座的直覺和膽識，本身就是一種高段位智慧。

聰明星座4.處女座：細節控到極致，混亂也能被他整理好

包上恩微博
包上恩微博

處女座的聰明，藏在細節與秩序裡。他們很擅長從一團混亂中找出問題核心，也能把別人忽略的小地方一一補上。你以為他們只是挑剔，其實他們是在替事情降低風險。

處女座的觀察力很細，記憶力也強。別人隨手帶過的資訊，他們可能早就默默記下；別人覺得不重要的細節，他們卻能看出後續可能引發的麻煩。也因此，很多事情只要交到處女座手上，就會變得更有條理。

雖然處女座有時候會讓人覺得要求太多、標準太高，但真正到了關鍵時刻，大家才會發現，幸好有他們把關。處女座的聰明不是炫技，而是用嚴謹替身邊的人撐起安全感。

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2026-07-12 22:36 張瑜老師上課了

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。
  • 重點二：法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。
  • 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

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精華 FAQ

  • 案件中，國中生因常遲到、缺交作業被罰抄課文，家長向學校求償140萬國賠，但法院駁回請求，並認定罰寫屬於輔導管教的正常行使。

  • 作者認為，學生要先知道自己做了什麼、違反哪條規定，以及規定存在的理由，因為懲罰只是結果，真正目的在於讓孩子理解行為與責任。

  • 作者先把4名學生集合，要求寫悔過書、幫忙倒垃圾與資源回收，並說明若燈箱再壞就要賠償，同時聯絡家長取得同意後再執行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年200個學生｜第10年｜國中數學理化｜光與言 二寶爸｜跑步狂｜美濃女婿｜女子漾專欄作家

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2026-07-17 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高收入不等於高資產，晚起步者更需刻意規劃財務路徑。
  • 重點二：精品與名錶等消費會吞噬收入，讓資產累積停在表面。
  • 重點三：台灣需建立比買房更完整的資產架構與財務邏輯。



▋一則Dcard貼文，點燃了很多人壓在底下的那根線

故事的輪廓，讀起來像一個完整的奮鬥劇本。

從低收入戶家庭出來的男生，每天只睡4到5小時，把所有能用的時間都押在書本上。後來考上醫學系，當了醫師，走進了大家眼中「翻身」應該有的樣子。

然後某一天，他和女友去台北看房。看完，坐回車裡，哭了出來。

「我已經考到全台前0.1%了，竟然還買不起一間像樣的房。」

這段話在網路上流傳，留言區分成兩種聲音。一種說這是台灣結構的問題，靠努力已經不夠了；一種說他的消費觀念有問題，怨不了別人。兩種說法都站得住腳，但都只照到了故事的一個角落。

如果從一個見過許多家庭財務現場顧問的角度來看，這個故事映照的，是另一件事——在台灣，我們從來沒有被系統性地教過，高收入之後，財務這件事要怎麼接著走。

你打開銀行App的時候，有沒有看著數字，卻說不清楚自己的資產配置到底長什麼樣子？

▋從這個案例，看見幾個台灣高薪族群的共同現象

入行晚，意味著資產起點也晚

台灣醫師的養成週期長。從醫學系、實習、住院醫師、主治醫師走下來，通常要到30歲以後，才有真正穩定可自由支配的高收入。這意味著，同齡的工程師或金融從業者，可能已經累積了7、8年的資產，而這位醫師才正要開始。

時間的複利，是金融世界裡最公平、也最沒有辦法的規則。起步晚不代表追不上，但需要更刻意的路徑設計，而不是「賺多了再說」。

高收入，流進了消費，而不是資產

文章裡提到，男友會購買名錶與精品。這類消費行為，在高薪族群裡並不少見。它背後的心理，往往是一種補償——對那些熬過去的日子，補一個遲來的交代。但從財務結構來看，精品不會產生現金流，消費帶來的滿足感會衰退，支出的習慣卻很難縮回去。

幾年之後回頭看，月薪30萬的帳戶，和月薪12萬的帳戶，資產的差距，有時候沒有想像中那麼大。因為中間那段距離，被消費習慣填掉了。

財務目標只有「買房」，卻沒有更完整的架構

台灣社會給大多數人的財務劇本，只有一個終點：買到一間房。但這個終點放在台北，門檻永遠比你剛剛夠到的地方再高一截。如果一個人的財務規劃裡，所有的力氣都在追那個門檻，而沒有建立起其他的資產結構，那相對剝奪感會一直跟著你——不管收入漲到哪裡。

有些家庭選擇先建立流動性強、能產生現金流的資產組合，再視人生階段評估是否置產；有些家庭一路存頭期款，把所有資金壓進房子，卻在入住那天發現，帳戶裡什麼緩衝都沒有。

兩條路沒有絕對的對錯，但差的是：有沒有一套屬於自己的財務邏輯。

▋這個故事，其實很多台灣女生也有版本

這則貼文的主角是男性，但這道題，從來不是性別限定的。很多25至45歲的台灣女性，也正卡在某個版本的同一個困境裡——收入不差，努力也夠，但每次打開銀行帳戶，和心裡那個「應該有的安全感」之間，還是差了一段說不清楚的距離。

那個距離差在哪裡？

有時候是：現金流有進來，但沒有一套讓它有去向的架構。

有時候是：對自己真正的財務目標，其實還沒有想清楚。

有時候是：有做一些安排，但不確定那些安排在真正需要的那一天，能不能撐住。

這些不是能力的問題。是從來沒有人帶著你，完整地走過一遍。

▋那個崩潰的瞬間，其實是最好的入口

坐在車裡哭的那一刻，是這個醫師第一次認真問自己：我一直在拚，但拚的是正確的事嗎？這個問題，早一點問，就少一點代價。你現在可以做的，不是立刻做出什麼大決定，而是找一個安靜的時間，問自己一個問題：

我現在的財務安排，真的是我想要的樣子嗎？

如果不是——你願意花時間去想清楚嗎？

很多事情，不難，但需要一個人陪你停下來看一眼，想一想。



我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是房地產專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為高收入不代表已有足夠資產。若起步晚、消費偏高，又缺乏有效配置，收入會被日常與精品支出吃掉，最後可動用的頭期款仍不足。

  • 常見問題包括晚進入高收入階段、把收入優先用於消費、以及只盯著買房目標卻缺少完整資產結構，導致看似賺很多，實際安全感不足。

  • 它提醒女性別只用薪水判斷安全感，而要檢視現金流、資產配置與財務目標是否清楚。先建立可持續的架構，才有機會真正累積穩定財富。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #台灣 #理財 #財務 #醫生觀點

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