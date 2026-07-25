2026-07-25 10:00 司徒建銘
國防部「2026全國空氣軟槍競技射擊比賽」阿帕契、黑鷹直升機降落揭開序幕
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：國防部在國防大學舉辦北區空氣軟槍競賽初賽。
- 重點二：阿帕契與黑鷹直升機降落進場，吸引民眾觀賞。
- 重點三：活動結合裝備陳展、無人機演訓與防衛韌性宣導。
國防部「2026全國空氣軟槍競技射擊比賽—北區初賽」（25日）在國防大學復興崗校區舉辦，由AH-64E「阿帕契」攻擊直升機、UH-60M「黑鷹」直升機降落揭開序幕，現場包含國軍裝備陳展、無人機操演以及陸軍AH-64E攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機進場等；營區也對外開放，一早就吸引不少民眾到場，現場還有警、消單位展示地震體驗車，實施反詐騙、防毒、防火等防衛韌性宣導。
「2026全國空氣軟槍競技射擊比賽—北區初賽」以後備軍人為主要對象，結合空氣軟槍競技、限制空間戰鬥（CQB）、戰場環境模擬等內容，吸引近百位後備軍人組隊參賽，並安排國軍多項武裝展示及無人機展演，中、南區初賽亦在籌劃中，期深化全民國防教育，提升全民應變能力與防衛韌性。國防部表示，中、南區初賽也在陸續籌辦中，將於明年舉辦全國32強準決賽及總決賽，持續透過競技交流與全民參與，提升國人國防知能及自我防護能力，攜手建構堅實的全社會防衛韌性。
活動現場，裝備陳展區包括陸航AH-64E攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機、空軍天弓三型防空飛彈、陸軍陸射劍二防空飛彈系統及雲豹八輪甲車等13項各式國軍現役武器裝備，並設置各式全民國防互動體驗攤位，不少軍事迷，合影留念。
而無人機展演項目以4架JMG VIPER 7型無人機為主，執行「FPV飛行性能展示、多機協同能力展示」2個項目，操作手以第一人稱的沉浸式視角，執行戰術繞場、極速爬升，並由高空偵察機獲取目標，即引導4架沉浸式無人機，對地面目標發起協同打擊，發揮「不對稱戰力」，對目標實施精準打擊。
精華 FAQ
-
北區初賽25日在國防大學復興崗校區舉辦，由AH-64E阿帕契攻擊直升機與UH-60M黑鷹直升機降落揭開序幕，營區也對外開放，吸引不少民眾到場。
-
活動以後備軍人為主要對象，結合空氣軟槍競技、限制空間戰鬥CQB與戰場環境模擬等內容，藉由實作與競賽提升參與者的應變能力與全民國防意識。
-
現場陳展13項國軍現役裝備，包括AH-64E、UH-60M、天弓3型、陸射劍2與雲豹甲車，另有JMG VIPER 7無人機展演，以及警消地震體驗車和反詐騙、防毒、防火宣導。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數