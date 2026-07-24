逆天凍齡！12位「看不出是媽」女藝人，賈靜雯與女兒像姊妹、陳庭妮藏孕到生

這些女明星到底都是去哪裡喝到不老泉水的？明明已經升格當媽媽，外型和狀態卻幾乎沒有改變，有人頂著一張天生童顏，有人靠運動維持驚人體態，還有人與逐漸長大的孩子站在一起，直接被誤認成姊姊。陳庭妮近日無預警宣布女兒出生，懷孕期間仍照常工作、宣傳電影，完全沒有被外界發現，保密功力令人佩服。除了這位演藝圈新手媽媽，丁文琪、陳意涵、孫燕姿、賈靜雯及隋棠等女星，也都是公認的凍齡代表。以下盤點12位「完全看不出是媽」的女藝人，她們和孩子同框的畫面，真的會讓人忍不住多看好幾眼。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 陳庭妮藏孕10個月，生完女兒才公開喜訊。

陳庭妮藏孕10個月，生完女兒才公開喜訊。 重點二： 賈靜雯、隋棠等女星靠保養維持姊妹感外型。

賈靜雯、隋棠等女星靠保養維持姊妹感外型。 重點三：文章盤點12位看不出是媽的凍齡女藝人。

陳庭妮：藏孕10個月，生完才公開喜訊

圖片來源 :IG@chen_ting_ni

陳庭妮與胡宇威2023年登記結婚，2026年7月24日突然在社群曬出夫妻倆捧著女兒小腳的照片，宣布平安生下第一胎。夫妻倆先前從未公開懷孕消息，直到孩子出生才正式報喜，胡宇威也正式升格「女兒傻瓜」。

更令人驚訝的是，陳庭妮懷孕期間仍照常出席工作與電影宣傳活動，從外型、穿搭到整體狀態都沒有露出明顯破綻。如今成為新手媽媽，鏡頭前仍保有俐落氣質與少女感，成為演藝圈最新一位凍齡媽咪。

丁文琪：日系童顏始終沒變

丁文琪與林宥嘉婚後育有一子一女，近年生活重心以家庭為主，偶爾透過社群分享育兒日常。雖然已經是二寶媽，她清新的短髮、纖細身形和文藝氣質仍與剛出道時相差不遠。尤其換上短髮造型後，更被形容像是瞬間回到20歲。她與孩子相處時自然又可愛，沒有刻意營造明星光環，看起來更像是陪弟弟妹妹玩耍的日系大姊姊。

簡嫚書：清秀文青臉自帶凍齡效果

簡嫚書與髮型設計師雲昌隆婚後，陸續迎來女兒「雲大」與「雲二」。清秀瓜子臉、乾淨妝容及安靜的文青氣質，讓她即使已經是兩個女兒的媽媽，外貌依然像停留在大學時期。她過去也曾分享陪伴女兒成長的心情，坦言自己像是跟著孩子重新長大。比起刻意追求少女感，她身上更迷人的是一種柔和、沉穩又不失清新的氣質。

魏如萱：當媽後依然古靈精怪

魏如萱育有一名兒子路易，卸下舞台上的金曲歌后身分後，也是一位陪伴孩子生活、長大的媽媽。2026年她出席活動時，兒子也曾到場為她加油，母子互動相當溫馨。她獨特的穿搭、天馬行空的說話方式和古靈精怪的表情，多年來幾乎沒有改變。即使進入媽媽身分，仍像一名對世界充滿好奇的大女孩，完全看不出歲月留下的痕跡。

陳意涵：體力比年輕人還驚人

陳意涵與導演許富翔婚後育有一子一女，是演藝圈著名的運動狂人。跑步、瑜伽、倒立及戶外活動都是她的日常，即使工作與育兒行程忙碌，仍長期維持規律運動。她招牌的大眼睛、燦爛笑容和纖細體態，讓人很難相信已經超過40歲。比起單純「看起來年輕」，陳意涵更像是從體力到心態都保持青春，活力甚至可能比許多年輕人還旺盛。

孫燕姿：陪我們長大的天后卻沒變

孫燕姿2011年結婚，婚後育有一子一女。雖然曾將生活重心轉向家庭，但只要重新站上舞台，清澈嗓音、率性短髮和纖細身形，立刻就能把歌迷拉回當年聽〈天黑黑〉與〈遇見〉的青春時光。最不可思議的是，聽她歌曲長大的歌迷都已經進入不同人生階段，孫燕姿卻依然保有熟悉的清爽氣質。沒有過度華麗的妝容與造型，反而讓她看起來更加自然耐看。

Ella陳嘉樺：帶孩子也像孩子王

Ella與丈夫賴斯翔育有一名兒子「勁寶」，一家三口經常分享旅行與生活片段。隨著勁寶逐漸長大，她開朗、直接又愛搞笑的個性依然完全沒變。她可以在舞台上氣場全開，也能回到家陪兒子瘋玩、搞笑，母子站在一起不像嚴肅的家長與孩子，更像是一起闖禍的大小玩伴。童心未泯，或許就是Ella最強的凍齡祕密。

徐若瑄：51歲仍保有精緻少女感

徐若瑄育有一名兒子 Dalton，2026年兒子已經10歲。她曾為了生下孩子臥床安胎，歷經相當辛苦的懷孕過程，如今母子感情十分親密，Dalton還曾用存下來的零用錢買戒指送給媽媽。即使已經51歲，徐若瑄的白皙肌膚、精緻五官與纖細體態仍是演藝圈著名的凍齡代表。等到兒子再長高一些，母子同框被誤認成姊弟，似乎也完全不令人意外。

賈靜雯：與梧桐妹同框宛如姊妹

賈靜雯育有三個女兒，分別是大女兒梧桐妹，以及與修杰楷所生的咘咘、波妞。隨著梧桐妹長大，母女同框時經常被網友形容像是一對高顏值姊妹。她多年來維持規律運動與健康生活，外型不僅沒有因為照顧三個孩子而顯得疲憊，反而多了一份從容與成熟魅力。三代同堂合照中，賈靜雯甚至常讓人一時分不清楚究竟是哪一個世代。

圖片來源 :IG@alyssachia

Janet謝怡芬：兩個孩子也追不上她的體力

Janet與丈夫George吳宇衛育有兩個兒子，2026年兩個孩子分別為8歲與5歲。她長年主持旅遊節目，從爬山、潛水到各種戶外挑戰都難不倒她，成為媽媽後也經常帶著孩子一起探索世界。陽光笑容、小麥膚色與結實體態，讓Janet看起來始終充滿生命力。她的凍齡不只來自外貌，更來自永遠願意嘗試新事物的行動力，孩子恐怕都不一定跟得上媽媽的體力。

隋棠：三寶媽身材依然不科學

隋棠與丈夫Tony育有Maxwell、Lucy及Olie三個孩子。從名模走入家庭生活後，她經常分享育兒、居家及親子相處日常，也毫不避諱呈現照顧三個孩子時的忙亂與真實。然而，只要換上貼身服裝或正式禮服，她的長腿、腰線與名模氣場立刻全數回歸。生下三個孩子仍能維持如此纖細的體態，也難怪每次公開亮相都會引發「到底怎麼保養」的討論。

徐佳瑩：天生無辜童顏的二寶媽

徐佳瑩與導演比爾賈婚後育有一子一女。她曾在音樂作品中分享懷上第二胎的喜訊，也坦言成為職業媽媽後，才真正體會兼顧家庭與工作的辛苦。不過，她圓潤的臉型、無辜眼神與可愛穿搭，始終自帶減齡效果。即使已經是兩個孩子的媽媽，站上舞台時仍像抱著吉他唱歌的文藝少女，堪稱演藝圈的天生童顏代表。