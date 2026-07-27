2026-07-27 21:00 萬家鄉
道不同，不必爭辯
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者從文字教練建議與職缺中察覺創作方向的違和感。
- 重點二：她重新思考後發現自己重視信任、理解與長期累積。
- 重點三：文章主張道不同不必爭辯，選擇適合自己的道路即可。
2026年4月21日下午，我在「創作者的覺醒日」群組裡貼了兩張截圖。
那是一位文字教練分享的「30個文字變現建議」。
看完之後，我只留下了一句話：「感覺有點微妙。」
有位學姐回應：她上過那位教練的課，他也厲害。他沒有反對用 AI，但不能只用AI。
當時的我其實說不上來微妙在哪裡，本來也沒打算深入鑽研。
但郁棠老師在4/24回覆了我：「 我覺得你可以好好梳理自己的感覺和想法，對你的寫作會很有幫助。越是講不出來的，越要想清楚，當你想得越清楚，你的文字能力就越強。」
我玩笑似地答應了。「好的。到時我再來整理成作業吧！」
但是，我擱置了這個作業將近兩個月。
因為認真看，那30條建議裡有很多內容我並不反對。
持續創作、減少滑手機、觀察生活、累積作品、重視執行力……這些事情，我自己也正在做。
所以那份微妙感並不是因為我覺得對方錯了。
反而是因為我隱約感覺到，我和他看待創作的方式似乎不太一樣。
只是當時的我還說不清楚差異在哪裡。
於是，那個問號就這樣留在心裡。
後來，我開始思考自己的轉型方向。
某一天，我在那位文字教練的電子報裡看到一個執行長特助的職缺。
工作內容看起來不差，薪資條件也算合理。
但當我點開應徵問卷、把題目全都先看過了一遍時，卻產生了和兩個月前一模一樣的感覺。
又來了。
那種說不上來的違和感。
我沒有填問卷。
甚至沒有打算填。
不是因為題目太難，也不是因為我沒有能力回答。
而是我在閱讀的過程裡，已經知道自己不想往那個方向走。
這件事讓我很好奇。
因為我向來不是憑感覺做決定的人。
如果要拒絕一件事，我通常希望自己知道原因。
於是我開始和我的ＧＰＴ討論。
原本以為是在分析一份工作，後來卻慢慢變成在分析自己。
為什麼我會對某些工作方式特別敏感？為什麼我總是在意信任？為什麼我不喜歡把人當成工具？為什麼我對「效率至上」的環境總會保留一點距離？
那些問題一開始看起來毫無關聯。
但一路談下去之後，我忽然想起了四月那張截圖。
然後我發現：它們其實指向同一個答案。
我和那些人追求的東西不一樣。
那位文字教練追求的方向，我相信能幫助很多人。
想靠文字建立事業、增加收入、提升影響力的人，確實能從裡面得到許多實用的方法。
那份特助問卷背後，也一定有它想尋找的人才樣貌。
問題不在於好壞，而是方向。
我後來察覺：自己在意的事情始終沒有太大的改變。
比起快速放大成果，我更在意長期累積的信任。
比起研究如何讓更多人看見我，我更在意自己是否真正看懂了一件事。
比起追求最有效率的路徑，我更在意這條路是否走得心安理得。
很多人把創作當成一門生意，但我更習慣把創作當成一種理解世界的方法。
看到一件有趣的事，產生一個疑問，查資料，思考，整理，最後寫成文章。
至於有多少人看見，反而經常是最後才考慮的事情。
這樣的路不一定比較好，甚至未必比較有效率。
但它比較像我，是我選擇的路。
回頭再看四月那句「感覺有點微妙」，我終於知道那股微妙感從何而來。
不是因為誰對誰錯，也不是因為誰高誰低，而是因為我們看重的東西不同。
有些選擇無關能力，有些離開也無關成敗。
只是當你越來越認識自己之後，會慢慢知道哪些路適合自己，哪些路不適合自己。
所以我後來得到的答案，其實只有一句話。
道不同，不必爭辯；只是各自前行。
我慢慢發現，道不同，不代表誰比較高明，也不代表誰比較正確。
有些人適合追求效率，有些人重視信任；有些人擅長快速複製成功模式，有些人則寧願慢慢建立自己的路。
當彼此追求的終點不同，硬要說服對方，其實只是彼此消耗。
有趣的是，後來，我又遇到了一件事情。
我忽然發現，原來生活裡很多看似爭執不休的問題，最後都指向同一個答案：不是誰輸誰贏，而是彼此選擇了不同的道路。
從那之後，每當我再遇到意見不同的人，我不再急著判斷誰對誰錯，而是先問自己：我們是在討論同一條路，還是原本就走在不同的方向？
——萬家鄉
精華 FAQ
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她看完後只覺得「有點微妙」，並非否定內容本身，因為多數建議如持續創作、觀察生活、累積作品她都認同，只是隱約感到彼此看待創作的方式不同。
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她在閱讀問卷時出現強烈違和感，雖然題目不難、條件也合理，卻已直覺知道自己不想往那個方向走，表示那份工作並不符合她真正重視的路徑。
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文章強調道不同不必爭辯，因為有些人重效率與複製成功，有些人重信任與理解，當終點不同時，硬要說服對方只會彼此消耗，最好的做法是各自前行。
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