我們相信了幾十年的養生觀念真的對嗎？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 冰水通常不會傷胃，胃部可快速回溫並承受溫度變化。

冰水通常不會傷胃，胃部可快速回溫並承受溫度變化。 重點二： 喝冰水不適多半是肌肉收縮或腸胃敏感，非凍傷。

喝冰水不適多半是肌肉收縮或腸胃敏感，非凍傷。 重點三：真正要注意的是過燙熱飲、空腹藥物與長期壓力。

7/1那天晚上，我熟練地打開Youtube看影片。

還是那個《奇趣實驗室》，不過換了支背景樂，所以我一開始是想滑走的，直到我看清了標題，於是頓住。

從小到大，我們大概都聽過同一句話。

「不要喝冰水，胃會壞掉。」

夏天打開冰箱會被阻止，感冒不能喝，經期不能喝，胃痛也不能喝。

久而久之，「冰水傷胃」幾乎成了不用懷疑的健康常識。

直到我看到這支介紹胃部生理機制的影片，才發現許多深信不疑的觀念，竟然和人體真正的運作方式差了很大一截。

更讓我警覺的是，那些一直被當成養生習慣的行為，有些反而比冰水危險得多。

▋你的胃，比你想像中更擅長處理冰水





人體本來就是一部精密的恆溫系統，胃部長期維持在大約 37 度左右。

一杯約 5 度的冰水喝下去，並不會一路維持原本的溫度衝進胃裡。

它經過口腔和食道時，就已經開始被身體預熱，真正抵達胃部時，通常已經接近 20 度。

接著，胃黏膜底下密布的毛細血管會持續供應熱能，只需要短短幾分鐘，這杯水就能逐漸回到接近體溫的狀態。

對胃來說，這樣的溫度變化遠遠不到造成組織受傷的程度。

那一刻，我腦中只剩下一個問題：那我們到底怕了冰水幾十年？

▋喝冰水會胃痛，原因可能和你以為的不一樣





有些人一定會質疑：「可是我喝冰水真的會胃痛。」

這種感受沒有錯，只是疼痛的來源，和「胃被凍傷」完全是兩回事。

如果空腹一下子灌進大量冰水，低溫會刺激胃部平滑肌收縮，就像冬天突然吹到冷風，全身忍不住打寒顫一樣。肌肉收縮，自然可能出現痙攣、悶痛或不舒服；有些人的腸胃本來就比較敏感，感受也會更加明顯。

至於喝溫水後覺得舒服，主要是因為熱度讓肌肉放鬆，和熱敷腹部能減輕脹氣有些相似，並沒有什麼神奇的養胃能力。

▋真正需要提高警覺的，是天天入口的高溫

看到這裡，我腦中忽然浮現另一個畫面。

每次吃火鍋、喝熱湯，總有人催著：「快點吃，趁熱最好。」

這句從小聽到大的話，這一次，我忍不住又重新想了一遍。

人體很會處理低溫，卻沒有替胃主動降溫的能力。

這才讓我猛然驚醒，為什麼影片一直強調真正需要注意的是高溫。

一碗約 70 度的熱湯進入口腔與食道後，熱能不容易快速散掉，只能持續接觸黏膜。

研究顯示，超過 50 度就可能造成輕度灼傷；溫度來到 65 度以上時，黏膜表層蛋白質開始變性，細胞壞死脫落，和皮膚被熱水燙傷，本質上沒有太大差別。

看到這裡，我甚至把影片倒回去又看了一次。

真正需要擔心的，或許一直都不是冰水。

▋你覺得自己很耐燙，未必值得高興

很多人都很自豪。

「我從小喝熱茶、喝熱湯，完全不怕燙。」

影片提出另一個角度，讓我沉默了幾秒。

如果黏膜長期反覆受到高溫刺激，它會啟動保護機制，就像雙手長期搬重物會長繭一樣，黏膜也可能逐漸增厚，神經敏感度慢慢下降。

於是，你開始覺得自己越來越耐燙。

真正改變的，可能不是體質，而是感知危險的能力。

胃黏膜確實有修復能力，大約兩三天就能完成一次更新。

但如果每天都在灼傷、修復、再灼傷之間循環，細胞就必須不停分裂補洞，基因複製出錯的機率也會跟著增加。

這也是為什麼國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer，IARC）會將 65 度以上熱飲列入 2A 類致癌因子的原因。

▋辣椒，可能背了很多年的黑鍋

另一個讓我意外的，是辣椒。

很多人一胃痛，就把辣椒列為頭號公敵。但辣椒素真正做的事情，比較像是在欺騙神經。

它刺激神經末梢傳遞「很熱」的訊號，所以我們會覺得嘴巴像著火一樣；就像薄荷會讓人感覺涼爽，皮膚溫度卻沒有真的下降。

真正需要留意的，是空腹大量吃辣，或是本身已有胃潰瘍、黏膜受損。這時候辣椒素會讓疼痛感更加明顯，也更容易讓人誤以為是辣椒把胃吃壞了。

▋每天重複的小習慣，才最容易累積傷害

相比冰水和辣椒，有兩件事情更值得留意。

第一，是空腹吃止痛藥或退燒藥。這類藥物可能削弱胃黏膜原本的保護能力，如果能在飯後十五到三十分鐘服用，利用食物形成緩衝，對胃的刺激通常會小得多。

第二，是長時間累積的情緒壓力。工作焦慮、生氣爭執、長期緊繃，很多人都曾經歷過胃悶、胃脹、胃酸逆流。胃和大腦之間，本來就透過神經系統保持密切聯繫，很多人的胃痛，跑遍了各大醫院、做了一輪檢查，依然找不到明確原因 。

情緒與壓力透過神經系統影響胃部運作，有時候，真正需要照顧的，不只是胃，還有長期累積的焦慮與委屈。

▋重新認識身體，比背誦養生禁忌更重要

看完整支影片，我最大的收穫，不是哪一種食物終於可以放心吃，而是開始重新思考，我們到底有多少健康觀念，只因為流傳了很多年，就自然而然相信了。

冰水不能喝、辣椒不能吃、熱湯一定要趁熱，很多人一路照著做，也很少停下來問一句：人體真正的運作方式，真的如此嗎？

如果身體真的這麼脆弱，人類恐怕很難一路演化到今天。

做不動產久了，我常提醒自己一件事：不要急著相信第一個答案。

市場上有很多說法，流傳了十幾年、二十幾年，甚至大家都講到像真理一樣。

「這個地段不好」、「那個社區不能買」、「那裡以前淹過水」，很多人說得斬釘截鐵，真正追問原因時，卻未必說得完整。

可是，城市會改變，道路會改變，生活圈會改變；昨天適用的答案，今天未必還能照單全收。

看著這些流傳多年的說法，我忽然發現，它和健康知識竟然有幾分相似。

科學一直在累積新的研究，我們對身體的理解，也值得跟著更新。

真正需要提高警覺的，往往是那些每天都在重複、卻早已被視為理所當然的生活習慣。

一口過燙的熱湯、一顆空腹吞下的止痛藥、一整天無處安放的情緒，都可能在不知不覺間增加消化道的負擔。

養生不只是避開某一種食物，也不只是遵守一張流傳多年的禁忌清單。

在這個資訊爆炸的時代，願意推翻舊觀念、重新為自己查證的人，不只擁有更健康的身體，也往往比急著下結論的人，更有能力理解世界真正運作的方式。

——萬家鄉