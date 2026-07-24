Jennie新MV男主角Kai是誰？23歲高雄男模闖韓爆紅，曾與SEVENTEEN合作

BLACKPINK成員Jennie推出全新單曲〈Less Than a Lover〉，MV中與她上演曖昧對手戲的神祕男子也意外成為焦點。兩人在預告裡貼近合照、擁抱互動，充滿夏日電影感的畫面曝光後，粉絲立刻展開「全民搜查」，沒想到這位幸運男主角竟然來自台灣。

男主角正是以韓國為發展基地的台灣模特兒Kai，又名Nah Kai、本名晉愷。Jennie官方網站已上架〈Less Than a Lover〉音樂錄影帶，南韓時尚媒體《DAZED KOREA》也在社群影片中直接以「Jennie’s guy, KAI」介紹他，讓他的身分正式受到關注。年僅23歲便與全球巨星合作，Kai也讓不少台灣網友驚呼：「高雄男孩真的闖進國際了！」

圖片來源：截攝自@IGjennierubyjane

Jennie新MV男主角Kai是誰？

1. 2002年出生、來自高雄

Kai本名晉愷，公開資料顯示他於2002年出生、來自高雄，他擁有深邃五官、單眼皮與略帶疏離感的氣質，外型既能駕馭清冷高級時尚，也保有自然、不過度精緻的少年感。

這次在〈Less Than a Lover〉MV中，他沒有被Jennie的強大氣場壓過，反而以安靜、神祕的形象營造出若即若離的戀人氛圍。

值得注意的是，Kai的藝名容易讓人聯想到EXO成員Kai，甚至因Jennie過去的戀情再次引起討論。不過兩人只是使用相同英文藝名，Jennie新MV中的Kai是台灣模特兒晉愷，並非EXO成員。

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2. 前往韓國發展，簽入當地模特兒公司

Kai目前以首爾作為主要發展基地，簽約韓國模特兒公司GRANbrew。台灣媒體報導指出，他前往南韓發展的時間並不算長，卻陸續接下服裝品牌形象、雜誌拍攝及音樂錄影帶演出，在競爭激烈的韓國時尚圈逐漸累積辨識度。

他也曾擔任韓國設計師品牌LOW CLASSIC的模特兒。LOW CLASSIC以簡潔線條、中性剪裁與低調高級感聞名，Kai偏冷、帶有雌雄莫辨氣質的外型，正好符合品牌一貫的視覺風格。

對外國模特兒而言，在韓國市場工作除了外型，也必須適應語言、試鏡與不同拍攝文化。Kai能在短時間內從時裝工作跨進K-pop音樂錄影帶，也讓外界看見台灣新生代模特兒進軍韓國市場的可能性。

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3. 曾演出SEVENTEEN小分隊DxS〈Blue〉MV

這並不是Kai第一次出現在K-pop粉絲面前。2026年1月，他曾參與SEVENTEEN成員DK、勝寛組成的小分隊DxS歌曲〈Blue〉音樂錄影帶，並與《魷魚遊戲》演員李瑜美合作。

〈Blue〉MV以電影敘事方式呈現一段帶有遺憾與孤獨感的故事，Kai在作品中展現自然的鏡頭感。雖然沒有大量台詞，仍透過眼神與肢體表現留下記憶點，也替後來接下Jennie新歌男主角累積影像演出經驗。DxS的〈Blue〉Cinema Version於2026年1月12日公開，是兩人首張迷你專輯《Serenade》的相關作品。

因此，嚴格來說，Kai不是直接「與SEVENTEEN全團合作」，而是演出由SEVENTEEN成員DK、勝寛組成的小分隊DxS的MV。標題可以簡化寫「曾與SEVENTEEN成員合作」，正文則建議交代清楚。

4. 與劉以豪早已認識，互動意外曝光

Kai在台灣演藝圈也有人脈。Jennie公開與神祕男主角的合照後，劉以豪曾在Kai社群留言互動，引起網友注意，Kai也回覆透露兩人相識，讓不少人才發現，這位看似突然冒出的韓國時尚圈新人，其實早已和台灣藝人有所連結。

兩人究竟如何認識並未完整公開，不過劉以豪同樣以模特兒出道，後來跨足戲劇、電影與音樂，兩人可能因時尚工作或共同朋友圈結識。這段意外曝光的交情，也替Kai增加更多台灣網友關注。

5. 被Jennie親自選中，曖昧互動成MV最大爆點

Jennie在〈Less Than a Lover〉中不只參與詞曲與製作，也被報導深度投入MV創作。歌曲描寫一段尚未正式成為戀人、卻已經超越普通朋友的曖昧關係，Kai的清冷氣質也正好符合「少一點承諾、多一點心動」的角色設定。

圖片來源：截攝自@IGjennierubyjane

預告曝光後，兩人的親密合照立刻引起熱議。Jennie靠近Kai、兩人自然擁抱，畫面不像典型偶像MV的刻意耍帥，反而有種私人底片與夏日戀愛電影的氛圍。正式MV公開後，Kai與Jennie之間的眼神交流、距離感與肢體互動，也成為粉絲反覆討論的焦點。