許曦文《聰明鎮》遭霸凌推倒！小S陪對戲、鄭煒齡化身「富江」瘋狂指數直衝10級

改編自伊藤潤二作品的台灣原創影集《聰明鎮》，將於7月28日在Netflix上線。天心、鄭煒齡、許曦文、陳姸霏等主演齊聚分享拍攝秘辛，不只有病態親子關係、校園霸凌，演員更為特殊道具吃盡苦頭。

天心對女兒百依百順，病態母愛連自己都害怕

天心在劇中飾演家長會長姜玉蓉，外表高傲冷酷、說話尖酸強勢，回到家面對女兒姜玟玥時，卻立刻變得卑微，甚至對女兒帶著恐懼。

她形容角色彷彿有兩種人格，關門前後的巨大反差，連自己演起來都覺得不寒而慄，也讓這段看似溺愛、實則扭曲的母女關係，成為劇中最令人細思極恐的情節之一。

拍攝時，天心還要背著飾演女兒的鄭煒齡走上一大段路，途中不慎閃到腰，看醫生、敷藥並休息近一個月才完全恢復。沒想到最後成品中，這段畫面只留下約5秒，讓她自嘲：「女兒很輕，只能怪自己的老腰啦！」

圖片來源：奇蹟映畫所 提供

鄭煒齡點上神祕淚痣，自我催眠「我是最完美的」

鄭煒齡首次演戲，就要對天心又罵又推。她透露，天心在現場不斷教她如何推得自然，還鼓勵她不要害怕、盡量用力，讓她能放膽完成演出。

為了塑造姜玟玥高傲又危險的氣質，鄭煒齡在眼角點上神祕淚痣，呼應伊藤潤二筆下經典角色「富江」，拍攝前還會不斷對自己說「我是最完美的」，幫助自己進入角色狀態。

她也為劇中三首曲目苦練大提琴，即使練到手受傷仍咬牙完成。天心則笑稱，自己角色的瘋狂程度若是6級，鄭煒齡演的女兒就是直接衝到10級，對方第一次演戲就能毫無畏懼地對她發火，表現令她相當驚豔。

圖片來源：奇蹟映畫所 提供

許曦文首度演戲遭霸凌，小S在家陪女兒對戲

同樣獻出螢幕處女作的許曦文，在劇中飾演遭同學霸凌的王欣雨，不僅被推倒在地，還要呈現情緒爆發的憤怒狀態。

她坦言，一開始始終抓不到感覺，導演除了親自示範，也教她在開拍前透過大喊情緒性台詞累積怒氣，才順利進入角色。

飾演她閨蜜的陳姸霏，戲裡替她出氣，戲外也成為她的定心丸。陳姸霏原本以為許曦文個性高冷，直到第一次讀本才發現她私下反差感十足。

許曦文也透露，小S會在家陪她對戲，卻常常搶著演陳姸霏的角色，演完還開玩笑問：「如果我們演同學，妳覺得有人會發現嗎？」

圖片來源：奇蹟映畫所 提供

孫沁岳在劇中飾演班級導師，與許曦文相差20歲，戲裡對學生嚴厲斥責，戲外卻能和年輕演員一起聊動漫，完全沒有年齡隔閡。

為了呈現真實上課場面，他還特別觀看補教名師影片，重新研究三角函數與英文教學方式，希望自己站上講台時，不會只像在背台詞。

談到劇中的升學壓力，他也回憶學生時期曾遇過會動手打人、踹人的老師，甚至有同學被打到必須前往保健室。相較之下，他這次飾演的老師主要透過言語施壓，仍反映出校園教育中的權力與焦慮。

圖片來源：奇蹟映畫所 提供

宋柏緯狂吃五盤粉紅炒蛋，劉修甫舌頭紅兩天

《聰明鎮》的故事圍繞能讓人變聰明的「血玉果」展開，特殊食物道具也成為演員拍攝時的一大考驗。

宋柏緯在劇中必須不斷吃下「血玉葉炒蛋」，雖然實際味道不差，但炒蛋因添加食用色素而呈現詭異粉紅色，讓他光看外觀就覺得有些噁心。更崩潰的是，吃完第一口後，他才得知整場戲必須連吃五盤。

飾演「雙一」的劉修甫則要直接啃食血玉葉。他形容葉子不只難吃，入口後嘴巴還會發麻，舌頭更附上一層紅色，回家刷了兩天牙才完全清除。

圖片來源：奇蹟映畫所 提供

余杰恩圓動漫迷心願，親眼見到人頭氣球

本身就是伊藤潤二粉絲的余杰恩透露，自己從國中時期就喜歡閱讀相關作品。雖然這次飾演的角色並非直接取自漫畫人物，但他有一場戲能親眼見到伊藤潤二經典短篇中的「人頭氣球」，讓他相當興奮。

他笑說，喜歡動漫多年後真的等到參與演出的機會，證明「上天不會辜負動漫迷」。

圖片來源：奇蹟映畫所 提供