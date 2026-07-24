2026-07-24 16:01 女子漾／編輯劉芫榛
曾國城罩門被抓到了！《英雄所賤略同》彩排笑彈連發
沉浸式喜劇《英雄所賤略同》台北場完售，曾國城、唐從聖、鍾欣凌與康茵茵在總彩排即興互虧，笑料一路從歷史典故延伸到情人節話題。
台北場完售報喜 四人彩排即興火花不斷
《英雄所賤略同》台北場開演前即宣告完售，也帶動台中、高雄與桃園場次買氣持續升溫。
鍾欣凌透露，排練過程中最佩服唐從聖的臨場反應，直呼：「真的還是從哥最快！」唐從聖則大讚曾國城對節奏與文字的掌控相當精準，是台灣演藝圈少見的喜劇高手。
曾國城這次也掛名「創意顧問」，負責提供整場演出的「最賤氛圍」。不過其他演員也意外找到他的弱點，只要聊到「古蹟」話題，就能讓他瞬間被吐槽到無力招架。
面對眾人聯手攻擊，曾國城則秒回：「網路上的人沒有同意也用啊！」再度讓現場笑成一片。
歷史典故變身「賤學」 連情人節也能成笑點
鍾欣凌表示，這齣戲最有趣之處，就是把大家熟悉的歷史與成語重新拆解，像是「孔子周遊列國」、「孫子論兵法」，以及「漸行漸遠」、「漸入佳境」等內容，都會用全新的角度重新詮釋。
就連一年之中愈來愈多的情人節，也成為劇中笑料。鍾欣凌笑說，排練時大家經常從熟悉的日常話題中找到新的荒謬觀點，連演員自己都會忍不住笑場。
唐從聖身兼編導演 最重視隊友接球能力
身兼編劇、導演與演員的唐從聖表示，經過長時間排練，四人的表演節奏已經愈來愈成熟，每位演員都能用不同風格激盪出新火花。
他認為，即興演出最重要的不是只把自己的部分演好，而是隨時接住隊友拋出的每一顆球。現在四人對彼此節奏已相當熟悉，無論誰臨時加入新想法，其他人都能立刻接住，讓演出自然延續。
曾遇提詞機故障 全靠默契完成演出
唐從聖也回憶，過去《會演是英雄》巡演時，曾遇過提詞機突然故障，所有演員只能靠記憶、默契與臨場反應完成演出。
這次雖然希望不要再遇到突發狀況，但他對曾國城、鍾欣凌與康茵茵充滿信心，表示即使演出現場真的發生意外，四人也有能力共同把場面接住。
精華 FAQ
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台北場在開演前就宣布完售，也連帶讓台中、高雄與桃園場次的買氣持續升溫，顯示這齣沉浸式喜劇已成功吸引觀眾關注。
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四人在總彩排時即興互虧，尤其只要聊到古蹟話題，曾國城就容易被吐槽到無力招架，成為大家公認的弱點，也讓現場笑聲不斷。
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唐從聖表示，最重要的不是只演好自己的部分，而是隨時接住隊友拋出的球；經過長時間排練後，四人對彼此節奏越來越熟，臨場應變也更自然。
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