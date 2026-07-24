2026-07-24 14:54 女子漾／編輯劉芫榛
陳庭妮懷孕保密到生產！無預警曬出小腳丫，胡宇威生日驚喜宣布當爸！
陳庭妮今(24日) 無預警曬出寶寶小腳照，宣布與胡宇威迎來女兒。夫妻倆在懷孕期間完全沒有對外透露消息，直到寶寶平安出生才公開喜訊，也讓粉絲又驚又喜。
懷孕消息藏10個月 生產後才正式公開
陳庭妮與胡宇威2023年登記結婚，感情一直相當穩定。陳庭妮這次從懷孕到生產全程保密，過去沒有傳出任何孕肚消息，直到24日才透過社群證實升格新手媽媽。
她在貼文中感性寫道，自己用10個月孕育新生命，也感謝身體陪伴她平安順利地將寶寶帶到這個世界。她形容，從今以後家中的樂章多了一個動人的新聲部，並把女兒視為送給胡宇威最珍貴的生日禮物。
胡宇威全程陪產 升格「女兒傻瓜」
陳庭妮生產過程順利，胡宇威全程陪伴在身邊，共同迎接女兒出生。經紀人也向醫護團隊表達感謝，並透露寶寶是可愛的巨蟹女孩，英文名為Caitlyn，中文名字尚未確定，小名則叫「妹妹」。
陳庭妮也甜稱胡宇威已經正式成為「女兒傻瓜」，並在貼文最後寫下「We love you. Happy birthday, Daddy」，選在胡宇威生日當天分享喜訊。
胡宇威：收到人生中無法取代的禮物
胡宇威也發文表示，生日這一天收到了一份人生中無法超越、也無法取代的禮物。他透露，夫妻倆一直抱持順其自然的態度，因此得知女兒到來時既意外又興奮。
他感性寫道，未來或許會失去許多睡眠，但會用更多擁抱與笑容去愛女兒，也會盡力在未來18年撥出時間陪伴她成長。
胡宇威同時感謝陳庭妮從懷孕到產後一路細心呵護寶寶，並承諾：「接下來，換我呵護妳們。」夫妻倆低調守護10個月後，終於向外界分享一家三口的新生活。
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