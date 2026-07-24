陸劇《昭陽公主》好看嗎？孔雪兒成黑蓮花公主與面守狀元李宏毅上演「強制愛」

AI重點 文章重點整理： 重點一： 孔雪兒首度擔綱女主，化身黑蓮花公主李述。

孔雪兒首度擔綱女主，化身黑蓮花公主李述。 重點二： 李宏毅飾寒門狀元沈孝，與公主上演強制愛。

李宏毅飾寒門狀元沈孝，與公主上演強制愛。 重點三：劇情融合宮廷權謀、情慾拉扯與雙強博弈。

出演過《逐玉》、《九重紫》、《百花殺》的最強女二「孔雪兒」終於接到新戲成為女主啦！在陸劇《昭陽公主》中，孔雪兒成為「黑蓮花大女主」與「面守狀元」李宏毅組成強智愛戀的「雙智CP」。

故事背景於宮廷中，結合朝堂權謀、公主與寒門身分懸殊的古裝言情。戲劇張力更是強勁，首集即上演圓房戲，讓此劇開播後迅速引起熱議，想知道更多《昭陽公主》精彩看點，就繼續看下去吧！

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戲劇資訊

類型：宮廷、小說改編、言情古裝

播出平台：LiTV、ofiii歐飛

故事簡介

改編自晉江小說《平陽公主》。寒門「沈孝」一心苦讀只為入朝為官，查清父親死因，卻因意外與昭陽公主「李述」一夜春風後遭其棄之。不久後他高中狀元，新考鹿鳴宴沈孝面聖，第一道奏疏就是彈劾這位「驕奢淫逸」的公主。兩人從相殺到相惜，相互欣賞生出情愫。從對立到聯手，兩人在並肩對抗的路上，意識到只有國泰民安才能有個人命運的安好 。

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主演介紹

李述（孔雪兒 飾演）

昭陽公主，從小在冷宮成長，表面上囂張跋扈、恃寵而驕，內心充滿算計與心機，欲跳脫朝廷權謀，重獲自由。

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沈孝（李宏毅 飾演）

寒門出身，後成為新科狀元。人前端莊儒雅，實則為城府極深的雙面權臣。為查明父親死因，以筆為刃入朝堂。

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崔進之（劉旭威 飾演）

皇室駙馬，亦是世家權貴之子。與昭陽公主作為表面夫妻，將婚姻視為政治利益的工具。

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孔雪兒、李宏毅「反套路人設」野心公主 VS 禁慾權臣

孔雪兒飾演的昭陽公主，在甜美的外表下有著狠辣的野心與算計，孔雪兒褪去過往小白花軟弱的形象，成為掌控全局的執棋者。從《逐玉》中無法逃脫的「被強制者」到《昭陽公主》中的「掌權者」，孔雪兒對於角色的消化都表演得十分出色。

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而李宏毅飾演從寒門出生的讀書人沈孝，人前是溫潤如玉、剛正不阿的狀元郎，夜晚卻成了公主寵幸的面守，清冷氣質營造出的反差禁欲感，與公主曖昧不清、極致拉扯的情感糾葛，亦是《昭陽公主》的最大看點。

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一言不合就強吻！雙強CP彼此算計，把自己算入情局中？！

首集在陷害算計與情慾竄動之下，初相識的李述與沈孝就有了肌膚之親。但這一層親密關係卻沒有讓兩位主角因此戀愛腦降智。

被稱為一狼一狐的兩人，在朝堂上相互周旋、心理博弈，逐漸確認彼此為同道之人後相互扶持；而背地裡則開啟「成年人戀愛」模式，廝磨得讓人心癢難耐。喜歡宮廷權謀與古裝言情題材的人，《昭陽公主》最適合成為你近期追劇的首選。

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「開局即高潮」短劇張力、長劇製作的黑馬陸劇

追劇第一怕故事線平淡、無趣，第二怕劇情降智、邏輯死機，《昭陽公主》不但避開所有雷點，還加入近期大受觀眾喜愛的「強制愛」劇情，將曖昧氛圍拉至最頂，也難怪開播一天就獲得大票觀眾讚賞。

《昭陽公主》即使如短劇般將情慾張力拉滿，但角色的刻劃、劇本的編排，甚至拍攝的妝造與鏡頭畫面也絲毫沒有馬虎。以開播的熱度與網友評價來看，《昭陽公主》非常有機會成為暑期陸劇的黑馬之作！

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