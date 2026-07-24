2026-07-24 14:07 女子漾／編輯劉芫榛
MyVideo上半年影視排行榜來了！《整形過後》台劇奪冠、安心亞喊話別再錯過幸福
台灣大哥大MyVideo公布2026上半年收視排行榜，收視人數較去年同期成長77％，其中台灣原創內容表現最亮眼。《整形過後》奪下台劇冠軍，《小姐不熙娣》則登上節目榜第一，戲劇與綜藝榜單都由本土作品強勢領軍。
《整形過後》奪台劇冠軍，温昇豪再成收視保證
温昇豪近年主演《火神的眼淚》、《茶金》、《最佳利益》等作品，多次登上MyVideo熱門榜單，今年更以兼任主演及監製的《整形過後》拿下上半年台劇冠軍，再度證明「有温必看」的收視號召力。
《整形過後》由温昇豪投入多年籌備，從劇本開發、演員選角到拍攝製作皆親自參與。得知作品成為MyVideo上半年華語戲劇第一名，他感謝平台與觀眾支持，也認為全新原創台劇能被看見，關鍵在於題材新鮮，並加入觀眾過去較少接觸的醫美產業元素。
安心亞也感謝觀眾一路支持，表示自己飾演的蘇菲是一個充滿層次與遺憾的角色，看到觀眾願意討論、理解她，讓所有演員與工作團隊的付出都有了意義。
《整形過後》有望拍第二季，醫美宇宙延伸抗老、再生醫學
談到《整形過後》是否可能推出第二季，温昇豪透露，整形外科與醫美產業還有許多題材值得延伸，若有機會發展續作，希望加入抗衰老、再生醫學及預防醫學等議題。
他也想進一步探討科技發展背後的倫理衝突，例如人們為了延緩老化、改變外貌或追求健康，可能付出哪些代價，讓影集不只停留在醫療故事，也能帶出更多價值觀討論。
至於蘇菲與浩宇的感情走向，安心亞希望角色能先勇敢面對自己、放下過去，再重新尋找幸福。她也期待兩人若再次相遇，可以是在彼此都成長之後重新認識，而不是繼續錯過對方。
5部台劇擠進戲劇榜，台灣原創內容占榜過半
MyVideo上半年戲劇榜前十名中，台灣作品占據一半席次。除了《整形過後》，楊祐寧、劉以豪主演的《監所男子囚生記》、台灣大哥大共同出品的《何百芮的地獄戀曲》、傅孟柏主演《那些你不知道的我》，以及莊凱勛主演的客語影集《都市開基祖》皆成功進榜。
全站戲劇冠軍則由李奈映、鄭恩彩、李清娥主演的韓劇《榮耀：她們的法庭》拿下。陸劇方面，《良陳美錦》、《冰湖重生》、《大生意人》與虞書欣主演的《雙軌》也擠進前十，顯示觀眾對台、韓、陸劇及不同類型故事皆有高度黏著度。
小S回歸即登頂，台灣綜藝包辦節目榜前五
節目館由MyVideo網路獨家播出的《小姐不熙娣》奪下冠軍，小S回歸主持後話題不斷，也帶動棚內談話節目熱度升高。
《上山吧！台灣隊》、啦啦隊選秀節目《宇宙啦啦隊》、《週末最強大》與《花甲少年趣旅行》分別進入榜單前五名，讓本土節目全面占領前段班。
韓國美食節目《愛德華李與柳秀榮：海鮮狂熱》，以及旅遊實境《世上最隱密的旅館》、《北海道深度之旅》也成功進榜，反映觀眾除了追劇，也熱衷美食與旅遊類內容。
《全知讀者視角》奪電影冠軍，動作、動畫與國片進榜
電影館由韓國人氣IP改編的《全知讀者視角》拿下第一名，憑藉龐大世界觀與明星卡司，吸引原作粉絲及影迷觀看。
《捍衛任務：復仇芭蕾》、《重裝制裁》、《誰想當老大》等動作犯罪片也進入熱門榜單；動畫電影《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》及《超級瑪利歐銀河電影版》則展現跨世代IP吸引力。
經典台灣電影《KANO》在MyVideo獨家上架後同樣衝進榜單，再度喚起觀眾的棒球熱血與國片情懷。
精華 FAQ
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最大亮點是收視人數較去年同期成長77%，且台灣原創內容表現最強勢，不只戲劇與綜藝由本土作品領軍，連電影、動漫與兒童內容也都有高人氣作品上榜。
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《整形過後》結合醫美題材與原創敘事，題材新鮮又具討論度，温昇豪也深度參與製作，因此成功奪冠；他表示若有第二季，想延伸抗老、再生醫學與倫理議題。
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節目榜由《小姐不熙娣》奪冠，台灣綜藝幾乎包辦前段班；電影榜冠軍是《全知讀者視角》，並有多部動作片、動畫片與國片進榜；動漫則由《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》居首。
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