2026-07-24 13:46 女子漾／編輯劉芫榛
堺雅人拍《VIVANT（2026）》幾乎零NG！10國語言＋跨國拍攝規模再升級，二宮和也壓力大喊：別太優秀
堺雅人主演的諜報懸疑劇《VIVANT（2026）》睽違3年回歸，阿部寬、二宮和也、松坂桃李、二階堂富美等原班人馬再度集結。新一季承接前作結局，堺雅人更挑戰10國語言台詞，7月27日起每週一於LINE TV跟播。
《VIVANT》黃金卡司再集結 首集直接從第11集開始
《VIVANT（2026）》延續2023年前作故事，由堺雅人飾演的乃木憂助再度捲入「別班」任務，阿部寬、二階堂富美、二宮和也、松坂桃李及龍星涼等演員也全數回歸。TBS官方公布的新一季卡司還包括濱田岳、小日向文世、坂東彌十郎、林遣都等人，陣容依舊豪華。
有別於一般續作重新從第一集編號，新一季首集直接標示為「第11集」，象徵劇情緊接前作第10集結局。上一季最後出現的「紅饅頭」暗號，也將成為新故事的重要線索。
導演福澤克雄更預告，前作只是故事的序章，乃木憂助尚未結束的冒險，將進一步把「別班」捲入牽動全球的巨大危機。
堺雅人挑戰10國語言 厚重劇本背到肩膀痛
新一季橫跨夏、秋兩季播出，故事規模與台詞量同步增加。堺雅人透露，劇組一次送來整套劇本，重量將近5公斤，讓他每天帶著劇本移動時，忍不住苦笑表示「肩膀都痛了」。
為了記住大量台詞，他只要一有拍攝空檔便持續複誦，也會把內容存進手機，隨時拿出來練習，直到每句台詞完全記熟。導演福澤克雄因此形容，堺雅人簡直是「為了成為演員而誕生的人」。
此次堺雅人還要挑戰日文、中文、蒙古語、柬埔寨語、泰語、土耳其語、韓語、亞塞拜然語、俄語及希伯來語等10種語言，為乃木憂助的跨國任務增添更多難度。
高壓演出幾乎不NG 二宮和也喊話別太完美
堺雅人的高度自律，也讓同劇演員壓力倍增。飾演Nokor的二宮和也笑稱，自己很難跟上堺雅人的腳步，更開玩笑希望對方「不要表現得太優秀」。
龍星涼則透露，堺雅人即使面對高壓拍攝也幾乎不會NG。某次導演希望一口氣拍完同一場景的所有戲份，其他演員正感到焦慮時，堺雅人卻自信地說：「這沒什麼，別小看我！」
龍星涼回憶，堺雅人當下積極又充滿鬥志的模樣，讓他傻眼直呼：「還以為是孫悟空！」
遠赴亞塞拜然取景 數百片LED打造全新場景
《VIVANT（2026）》製作規模全面升級，劇組遠赴亞塞拜然拍攝，取景地橫跨至少3個國家，將前作的跨國諜報世界觀進一步擴大。官方資訊也確認，新一季將接續上一季最後一幕，乃木憂助尚未完成的任務仍將牽動全球局勢。
除了海外實景拍攝，劇組也出動數百片LED面板建構場景，讓演員能在拍攝現場直接感受環境光影及空間變化，提升畫面的臨場感。
堺雅人坦言，閱讀劇本時一度懷疑「這真的拍得出來嗎？」不過，在製作團隊與全新拍攝技術配合下，最終仍完成媲美電影規格的視覺場面。
前作收視逼近20％ 續集成夏季最受期待日劇
2023年播出的《VIVANT》最高收視率達19.6％，並獲得東京戲劇獎、日劇學院賞等多項肯定。TBS也宣布，新一季將採少見的跨季長篇規格播出，延續前作的龐大故事線。
新作延續上一季上映前高度保密的宣傳手法，目前僅公開海報、卡司與部分預告，主要反派、任務內容及新角色身分仍未揭曉，也讓劇迷持續從零星線索推敲劇情。
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