2026-07-24 13:29 女子漾／編輯劉芫榛
《希望：末日血戰》南韓連霸9天！《魷魚遊戲》黃東赫、李政宰驚喜力挺，狂讚鄭好娟
《哭聲》名導羅泓軫睽違十年推出新作《希望：末日血戰》，在南韓上映後連續九天登上票房冠軍，觀影人次即將突破300萬，更於紐約亞洲電影節拿下「最佳動作電影獎」。電影將於9月4日在台灣上映。
南韓票房連霸 羅泓軫生日抱回國際大獎
《希望：末日血戰》由羅泓軫親自編導，集結黃晸珉、趙寅成、鄭好娟等演員共同演出。電影在南韓上映後口碑與票房持續升溫，連續九天穩坐票房冠軍，累積觀影人次即將突破300萬。
本片日前也入選第25屆紐約亞洲電影節，並在北美首映後獲頒「最佳動作電影獎」，肯定羅泓軫將動作類型提升至不同藝術層次。巧合的是，頒獎當天正逢羅泓軫生日，讓這座獎項更具紀念意義。
電影節期間亦舉辦羅泓軫作品回顧展，完整放映他執導的長片作品。他也與《宿怨》、《仲夏魘》導演亞瑞阿斯特驚喜同框，兩位以驚悚與恐怖風格聞名的導演相見，迅速引發影迷討論。
《魷魚遊戲》組合現身 黃東赫、李政宰力挺鄭好娟
《魷魚遊戲》導演黃東赫與男主角李政宰，日前也現身《希望：末日血戰》映後座談，為曾共同合作第一季的鄭好娟站台。
李政宰表示，自己一直是羅泓軫作品的影迷，認為新片節奏緊湊，從頭到尾都維持高度緊張感。談到鄭好娟的表現，他回憶對方拍攝《魷魚遊戲》時仍是新人，當時便展現強烈能量與學習企圖。
如今鄭好娟與黃晸珉、趙寅成等實力派演員同台，依然能憑藉自身氣場填滿銀幕。李政宰直言，她已經成長為足以撐起大銀幕的演員，也證明當年對她的期待沒有看錯。
鄭好娟挑戰槍戰動作 李政宰讚自然到像用了十年
曾多次演出槍戰動作戲的李政宰，也特別稱讚鄭好娟在片中的持槍表現。他指出，演員拿槍看似簡單，實際上要讓動作自然、俐落並不容易，尤其長槍重量不輕，奔跑與射擊都需要大量訓練。
李政宰形容，鄭好娟背著長槍、掛在腰間操作武器時，彷彿已經使用十年般熟練，拿槍、瞄準與射擊的動作毫無違和感，一看便知道她為角色投入許多時間苦練。
偏遠小鎮爆發未知危機 居民死守最後防線
《希望：末日血戰》故事發生在一座偏遠小鎮，一則「猛虎出沒」的消息突然引發居民恐慌。警察哨所所長原本以為只是荒誕傳聞，卻在接連發生的離奇事件中，發現某種超乎常理的存在正逐步逼近。
隨著大規模野火爆發，增援部隊全面撤離，對外通訊也遭到中斷，整座小鎮如同孤島。為了保護留下來的老人與居民，警員們只能死守最後防線；另一方面，進入山區追蹤猛獸的鎮民，卻反過來成為被獵殺的目標。
當未知威脅逼近、恐懼開始擴散，人性與秩序也逐漸失控，一場原本看似單純的猛獸危機，最終演變成橫跨生存、信仰與毀滅的末日災難。
精華 FAQ
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電影上映後口碑與票房同步升溫，連續9天穩坐南韓票房冠軍，累積觀影人次即將突破300萬，顯示市場反應相當熱烈。
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本片入選第25屆紐約亞洲電影節，並在北美首映後拿下「最佳動作電影獎」，肯定他將動作類型提升到更高藝術層次，且頒獎日正好是他的生日。
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兩人特地出席映後座談力挺鄭好娟，李政宰稱她從《魷魚遊戲》新人成長為能撐起大銀幕的演員，並讚她持槍與動作演出自然熟練，像已訓練10年。
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