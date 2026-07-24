短影音紅什麼？魔性、洗腦特點雖然老套，但似乎什麼時候都不敗！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 短影音靠洗腦副歌、手勢與重複舞蹈快速擴散。

短影音靠洗腦副歌、手勢與重複舞蹈快速擴散。 重點二： YENA〈Catch Catch〉以可愛怪趣風格帶動K-Pop熱潮。

YENA〈Catch Catch〉以可愛怪趣風格帶動K-Pop熱潮。 重點三：ILLIT與AI歌曲也證明話題性操作能推高短影音傳播。

Hi there，距離上次分享關於短影音也經過了一陣子，今天再來分享最近我被洗腦的短影音潮流。在連影音潮流都不斷縮短的現代，可以紅一陣子的短影音我就覺得很厲害了，而今天分享的是我自己有被各種演算法推播到的，不一定真正能夠精準得反映所有人被推送的流行，不過如果大家有覺得自己被洗腦到不行的短影音，但卻沒被我提到，也歡迎來一同分享一下吧！

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K-Pop 近年就有不少藝人、公司瞄準了短影音的潮流，因應這樣的流行去創作有可能引發討論的作品，YENA 的這首〈Catch Catch〉(2026) 就讓我有這樣的感覺。YENA 的歌曲自從 solo 之後是很多變的，但不得不說像這樣可愛又古靈精怪的風格是他最擅長的，也是大家最熟悉的模樣，今年以這樣的曲風回歸，除了讓原有的粉絲非常激動之外，也引來了不少路人粉絲的關注，各種原因的加持讓這首歌成功地爆紅了。

在短影上主要流行是副歌的舞蹈部分，這同時也是這首〈Catch Catch〉的洗腦亮點，不斷重複的「Da-da, ra-da-da」本身就很有優勢了，搭配上 YENA 表情管理一向令人讚嘆的舞台表現，這支舞蹈就形成了不小的轟動，原先在 K-Pop 圈子內帶動潮流就已經是件不容易的事了，這支舞蹈甚至還紅到了歐美的短影音當中，就知道 YENA 這波創作以及操作是多麼地成功了！





其實猶豫了很久要不要分享這首〈GG EZ〉(2026)，因為這首歌不是傳統意義上的歌曲，而是 M.Sasuke 以 AI 技術製作出來的，而 AI 音樂一直是近年頗有爭議的話題，原先的某些諸如詞曲創作者、歌手、或製作人等音樂人，認為這不過是科技遵照人類指令的產物，並不能代表人類的靈感及創意呈現，但也有些人認為這畢竟也是因為人類而生，只要達到娛樂或其他目的也並無不可，像The Beatles就曾在2023年以此技術輔助 demo 的人聲修復，儘管性質和當今潮流不同，但也是主流音樂人使用 AI 的一項重要時間點。





在這樣的爭論之中，〈GG EZ〉悄悄地在近期的短影音潮流中脫穎而出，歌曲乍聽之下確實是順耳的沒錯，但可以聽出就是典型的流行音樂版型，並且從 AI 製作的人聲當中也能聽出就是在不少首歌曲中獲得大眾關注的聲音，再經過揉合而成、常見的聲音，就像是大眾對於 AI 的認知，是以大數據去進行分析、作業。仔細聽還是可以聽出〈GG EZ〉的非人工痕跡，不過的確造成了流行，在這股潮流之中，引起了不少人對於傳統音樂和 AI 音樂的反思，倒也是更加有趣的一件事。





其實我有點摸不透 ILLIT 最近想要走什麼路線，先是在去年底、今年初以〈NOT CUTE ANYMORE〉(2025) 加速版本這類的可愛風格在短影音上走紅，前陣子卻又以〈It's Me〉這樣強烈的 Techno 舞曲回歸，雖然在形成熱潮的部分有達到目的，但卻讓人看不透他們對於團體發展的規劃；不過這些都是後話，主要是〈It's Me〉在甫發行時被不少網友嘲弄這首歌實在有夠難聽！因為以電子合成音效為主的歌曲，根本沒有突現成員的音色及個人魅力，一開始的迴響是有些低迷的。





而沒想到在負面評論不少的情況之下，〈It's Me〉透過本身洗腦的音效以及成員同樣重複性極高的舞蹈，竟在短影音混戰中被大家漸漸地接受了。而我自己對這首歌最後會成功的看法很簡單，ILLIT 在其中一支短影音挑戰影片中竟然請到了 李貞賢 이정현 合作，這可是韓國電子音樂的資深大前輩，看到他們合作拍攝短影音的瞬間，我就知道 ILLIT 的這首〈It's Me〉穩得住了，有了標誌性人物的支持，這首歌可以放心地在短影音裡橫衝直撞了。





已經寫了第三篇關於短影音潮流的文，目前看起來的趨勢是，舊歌只要抓住了像是手勢、舞蹈等的一個契機，就有機會在短影音上翻紅；而新歌的話則是越來越是有意為之，用製造亮點或重複性的方式快速達到傳播效果，這種方式沒有一定的好壞，就只是當下很有效的宣傳方式，不過長遠來看的影響就不得而知了，大家就一起看下去吧！

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