出國最怕遇到這種人！超雷旅伴10大行為　行李超重、愛遲到都上榜

和朋友一起旅行，本來應該是放鬆又開心的回憶，沒想到有人出發前說「都可以」，到了當地卻一路嫌行程、嫌餐廳、嫌走太多；自己行李超重，還理所當然把戰利品塞進別人的行李箱。旅行最考驗的往往不是景點好不好玩，而是一個人的時間觀念、金錢態度與團體感。以下10種超雷旅伴行為，你遇過幾種？

1. 行李超重，買的東西全塞別人行李箱

出發前說自己不會買太多，回程卻抱著大包小包，最後才發現行李早已超重，開始拜託其他人「幫忙放一下」。

偶爾互相幫忙沒有問題，但若每次都把別人的行李額度當成自己的備用空間，甚至連液體、易碎品或高價物品也直接塞過來，出了問題卻不願負責，很容易讓旅伴不滿。

圖片來源：AI生成

2. 不參與行程討論，到了現場一路嫌

排行程時不回訊息，問他想去哪裡只說「都可以」，等到正式出發後，卻開始嫌景點無聊、餐廳難吃、交通太遠，甚至抱怨「這行程到底誰排的」。

旅行規畫本來就需要所有人共同討論。前期完全不表達意見，事後卻把責任推給負責排行程的人，通常是最讓人心累的旅伴之一。

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3. 一直喊累、擺臭臉，整團都要看他臉色

旅途中身體不舒服或需要休息很正常，但有些人從早上出門就開始喊累，不想走路、不想排隊，也不願提出替代方案，只用臭臉和沉默表達不滿。

最尷尬的是，全團為了顧慮他的情緒，不得不取消景點、提早回飯店，原本大家的旅行最後變成一場大型情緒照護行程。

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4. 趕車還停下來拍照，害全團差點錯過班次

火車即將進站、登機時間快到，其他人都在加快腳步，偏偏有人看到漂亮街景或商店，還是突然停下來自拍、錄影或挑照片。

拍照當然是旅行的重要回憶，但若完全不看時間與場合，讓全團冒著錯過交通工具、損失車票與重新訂位的風險，再美的照片也可能讓人笑不出來。

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5. 沒有時間觀念，永遠遲到或突然消失

約好早上8點集合，8點才剛起床；大家在大廳等人，訊息卻已讀不回，甚至逛街逛到直接失聯。

自由行的交通和訂位通常環環相扣，一個人遲到，影響的可能不只是一頓早餐，而是後面的車次、門票與整天行程。長期把「大家會等我」視為理所當然，很容易直接被列入拒絕往來名單。

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6. 堅持省錢，還要求所有人一起配合

旅行預算不同本來就很正常，真正讓人困擾的是，有人為了省錢，要求全團只能吃便利商店、走很遠的路、不搭計程車，或為了便宜一點的住宿，逼所有人住在交通不便的地點。

想省錢沒有錯，但應該事前說清楚預算，而不是到了當地才要求所有人犧牲時間、體力與旅行品質。

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7. 行程臨時大改，還要所有人跟著走

明明出發前已經確認好景點，到了當地卻突然看到網紅推薦，要求全團放棄原本安排，立刻改去另一個地方，原本預約好的景點，直接白費。

若其他人不願意配合，還會說「出來玩幹嘛這麼死板」，把自己的臨時起意包裝成隨性。真正尊重旅伴的做法，是先詢問大家意見，必要時各自行動，而不是強迫全團跟著改變。

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8. 拍照要求一大堆，自己卻不願幫別人拍

為了拍出一張滿意照片，不斷要求旅伴換角度、重拍、蹲低或走遠一點，拍了幾十張仍嫌不好看；輪到別人想拍照時，卻隨便按兩下，甚至直接說自己不會拍。

把旅伴當成免費攝影師，卻不願付出同等心力，久了很容易讓人覺得自己不是來旅行，而是來擔任隨行工作人員。

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9. 吃飯分帳裝死，便宜時均分、貴的卻說沒吃

點餐時專挑貴的、酒也喝最多，結帳時卻突然變得非常精明，開始計算自己少吃了哪一口；遇到小額支出，又常說「你先付，我等等轉」，最後不了了之。

旅行中的金錢問題最容易傷感情。無論採均分或各自付款，都應該事前講清楚，避免有人長期占便宜，還把別人的付出視為理所當然。

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10. 出問題只會抱怨，完全不幫忙處理

遇到班機延誤、走錯路、餐廳訂位出錯時，有些人第一反應不是一起找方法，而是不停追問「現在怎麼辦」，甚至責怪排行程的人沒有準備好。

旅行難免發生突發狀況，真正可靠的旅伴不一定最會排行程，但至少願意一起查交通、問路、聯絡店家，而不是站在旁邊抱怨，讓其他人獨自收拾局面。

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