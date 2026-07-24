大雨拍MV竟變全民共舞！美麗本人、謝乾乾新歌集結陳為民助陣

美麗本人與謝乾乾推出新歌〈Get Down 蹲得低〉，MV集結陳為民、阿達、李伯恩及異鄉人 OdR 助陣，拍攝當天更因大雨意外號召路人加入共舞，成為全片最驚喜亮點。

陳為民二話不說答應演出 行動力挺後輩

〈Get Down 蹲得低〉延續美麗本人與謝乾乾一貫荒謬、嘴砲的風格，將成年人的酒局、工作壓力與中年危機寫進節奏中，兩人更以「蹲得低不一定跳得高，但一定比較不容易閃到腰」形容歌曲精神，道盡面對人生與膝蓋的雙重無奈。

MV邀請資深藝人陳為民驚喜現身。美麗本人透露，自己經常在節目中遇見陳為民，對方不僅擅長製造效果，也十分照顧晚輩。由於歌詞中正好出現「為民哥厚道」，人物設定也與陳為民豪爽的形象不謀而合，因此他主動向經紀人提出邀請。

沒想到陳為民收到邀約後二話不說便爽快答應，以實際行動支持後輩，也促成這次難得的合作。

圖片來源：我的檔期 提供

阿達、李伯恩街頭拋開偶包 中年男子集體失控

除了陳為民之外，「自由發揮」阿達、李伯恩與異鄉人 OdR也加入演出，眾人拋開偶像包袱，在街頭隨著音樂恥度全開，呈現一場中年男子的集體失控。

影片將兄弟聚會、工作壓力與成年人的日常煩惱全數搬進鏡頭，表面看似荒唐熱鬧，背後卻藏著面對現實仍不願服老的自嘲與韌性。

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大雨意外攪局 躲雨路人臨時變身舞者

MV拍攝當天碰上突如其來的大雨，原本團隊擔心天候會拖延進度，沒想到意外成為影片最大亮點。

畫面中跟著音樂搖擺的群眾，多數並非專業舞者，而是美麗本人臨時邀請在現場運動、躲雨的路人加入拍攝。謝乾乾則直接化身舞蹈老師，在雨中親自示範動作，帶著大家迅速進入狀況。

路人不僅毫不扭捏，演出時甚至比藝人更加積極，讓工作人員忍不住笑稱：「路人比藝人更投入！」原本可能影響進度的大雨，反而促成一場毫無預期的全民共舞。

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美麗本人憶人生低谷 月收入曾不到基本薪資

歌曲唱出「蹲得低」的人生處境，美麗本人也分享，自己真正跌到低谷的時刻，是從服飾業轉入影像產業、重新從製片基層做起的階段。

當時他沒有相關經驗，收入甚至不到基本薪資，第一個孩子又剛出生，家庭與經濟壓力同時湧上，讓他一度懷疑自己能否養家。後來適逢網路創作者興起，他開始從校園主持累積舞台經驗，在缺乏資源與人脈的情況下，一場一場慢慢走出自己的路。

回望那段看不到未來的日子，美麗本人表示，正因為曾經蹲得夠低，才有機會找到下一個站起來的位置。

謝乾乾則認為，與其替自己貼上「身處低谷」的標籤，不如專心解決眼前的問題。他表示，無論公司、藝人檔期或幕後團隊，面對困難時的最高準則就是「來一個，解決一個」。

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