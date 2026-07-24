哥哥、師父、小叔都不能愛！10部禁忌戀陸劇推薦《這一秒過火》準叔嫂虐翻 《野狗骨頭》偽兄妹太上頭

明知道不應該靠近，卻偏偏控制不了心動！近年陸劇愈來愈愛挑戰帶有禁忌感的愛情設定，從名義兄妹、師徒、叔嫂，到人妖、仙魔與已有伴侶的感情拉扯，男女主角之間隔著身分、倫理與家族責任，反而讓每一次對視都比告白更加刺激。

以下整理2021至2026年10部熱門禁忌戀陸劇，包括張凌赫、王楚然《這一秒過火》、宋威龍、張婧儀《野狗骨頭》，以及任嘉倫、白鹿《周生如故》。喜歡壓抑曖昧、愛而不得與高濃度虐戀的觀眾，這份片單很可能讓人一路追到天亮。

禁忌戀陸劇推薦1：《這一秒過火》

《這一秒過火》官方微博

主演：張凌赫、王楚然

禁忌設定：準叔嫂戀、滅門仇恨、舊愛重逢

《這一秒過火》改編自匪我思存小說《愛如繁星》，由張凌赫飾演軍閥之子慕容清嶧，王楚然飾演藥商千金任素素。兩人年少相識，卻因家族變故、滅門疑雲與身分錯置分離，重逢後好不容易確認感情，任素素又以假死方式離開，將兩人的愛情再次推向深淵。

圖片來源 :《這一秒過火》官方微博

三年後，任素素化名方牧蘭重新出現，還成為慕容清嶧兄長慕容清峰的未婚妻，昔日戀人瞬間變成名義上的準叔嫂。兩人明明仍放不下彼此，卻必須在家族倫理、復仇真相與新身分之間互相試探，滅門、假死、誤會與禁忌關係一次堆滿，虐戀濃度相當驚人。

《這一秒過火》圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

禁忌戀陸劇推薦2：《野狗骨頭》

主演：宋威龍、張婧儀

禁忌設定：重組家庭、偽兄妹戀

《野狗骨頭》由宋威龍、張婧儀主演，故事從1990年代展開。陳異與苗靖因父母關係住進同一個家庭，成為沒有血緣關係的名義兄妹。兩人最初互看不順眼，卻在充滿衝突與傷痕的家庭中，逐漸成為彼此最信任的人。

他們明明比任何人都了解對方，卻因「哥哥」與「妹妹」的稱呼，不敢輕易跨越界線。多年分離後再次重逢，壓抑已久的愛意、原生家庭創傷與過去祕密同時浮上檯面，讓這段感情既粗糙又炙熱，也帶著隨時可能失控的危險感。

禁忌戀陸劇推薦3：《雙軌》

圖片來源：weibo@雙軌

主演：虞書欣、何與

禁忌設定：養兄妹、久別重逢

《雙軌》改編自時玖遠同名小說，由虞書欣飾演姜暮，何與飾演靳朝。兩人兒時以兄妹身分共同生活，後來因父母離異被迫分開。多年後，姜暮得知靳朝並非父母親生，獨自前往泰國尋找這位消失多年的哥哥。

圖片來源：weibo@雙軌

此時的靳朝早已不是姜暮記憶中溫柔可靠的少年，而是混跡地下賽車、修車廠與灰色世界的危險男人。姜暮仍然習慣依賴哥哥，靳朝卻早已無法只把她當妹妹，親情與愛情之間的界線愈來愈模糊，也讓每一次靠近都充滿心跳與罪惡感。

《雙軌》。圖片來源：愛奇藝國際站提供

禁忌戀陸劇推薦4：《山河枕》

主演：宋茜、丁禹兮

禁忌設定：偽叔嫂戀、年下愛情

《山河枕》由宋茜、丁禹兮主演，將家族復仇、戰場權謀與年下愛情結合。宋茜飾演的楚瑜為調查父兄戰死真相，以衛家已逝大哥遺孀的假身分進入衛家，並在危機四伏的局勢中，與衛家僅存的小兒子衛韞並肩查案。

圖片來源：《山河枕》微博

丁禹兮飾演的衛韞最初對楚瑜充滿防備，後來才逐漸發現，她不是需要被保護的柔弱嫂嫂，而是能與自己共赴生死的夥伴。即使叔嫂身分只是為調查製造的假關係，在外人眼中，兩人仍然跨越倫理界線，也讓每一次心動都更加壓抑。

《山河枕》。圖片來源：《山河枕》微博

禁忌戀陸劇推薦5：《無憂渡》

《無憂渡》劇照。圖片來源：微博

主演：任嘉倫、宋祖兒

禁忌設定：人妖戀、捉妖師愛上妖

《無憂渡》以中式志怪與懸疑探案為背景，任嘉倫飾演神秘捉妖師宣夜，宋祖兒則飾演能夠看見妖怪的少女半夏。兩人因一連串離奇妖案相遇，從互相懷疑到攜手查案，逐漸成為彼此最重要的搭檔。

《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

宣夜身上隱藏著與妖族相關的祕密，也讓這段感情從普通的人類戀愛，走向不被世間接受的人妖之戀。明明肩負驅除妖邪的責任，卻偏偏愛上理應防備的存在，兩人在身分、壽命與命運之間反覆拉扯，甜蜜中始終帶著悲劇預感。

《無憂渡》宋祖兒。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

禁忌戀陸劇推薦6：《錦繡安寧》

《錦繡安寧》。官方微博

主演：張晚意、任敏

禁忌設定：偽兄妹戀、宅鬥復仇

《錦繡安寧》由張晚意、任敏主演，兩人分別飾演羅家三哥羅慎遠與七妹羅宜寧。羅慎遠因庶子身分長期被家族冷落，羅宜寧也因不受父親寵愛，被送往別院生活，兩個同樣在家族中受傷的人，因此逐漸成為彼此的依靠。

圖片來源：weibo@錦繡安寧

羅宜寧陪著羅慎遠調查生母死亡真相，羅慎遠也暗中保護她，對抗宅院中的陰謀與算計。雖然兩人實際上沒有血緣關係，但在真相揭開之前始終以兄妹身分相處，羅慎遠愈想隱藏自己的偏愛，眼神與行動反而愈明顯。

《錦繡安寧》劇照。官方微博

禁忌戀陸劇推薦7：《我知道我愛你》

《我知道我愛你》。圖片來源：微博

主演：張晚意、孫怡

禁忌設定：愛上別人的女朋友、成人感情越界

《我知道我愛你》將禁忌戀拉回現實生活。孫怡飾演花藝師許諾，與交往多年的男友陷入感情疲乏，兩人沒有正式分手，卻早已看不見共同未來。此時，她遇見張晚意飾演的寵物醫生趙晉，逐漸被他的溫柔與理解吸引。

《我知道我愛你》。圖片來源：微博

趙晉明知道許諾仍有交往對象，卻無法控制自己靠近；許諾也必須釐清，自己究竟是逃避舊感情，還是真的愛上了另一個人。這部劇的禁忌感沒有血緣或師徒身分，而是來自上一段關係尚未結束，新的心動卻已悄悄發生。

《我知道我愛你》。圖片來源：微博

禁忌戀陸劇推薦8：《玉骨遙》

《玉骨遙》，圖片來源：官方微博

主演：肖戰、任敏

禁忌設定：師徒戀、命劫宿緣

《玉骨遙》由肖戰、任敏主演，肖戰飾演孤高清冷的九嶷山大神官時影，任敏則飾演熱情直率的赤族郡主朱顏。兩人因一花之恩結下宿緣，後來陰錯陽差成為師徒，在長時間相處中逐漸產生超越師徒的感情。

《玉骨遙》，圖片來源：官方微博

時影肩負守護空桑的責任，必須遠離情愛，朱顏卻可能成為他命中的劫數。時影愈想斬斷情絲、保護徒弟，兩人的命運反而糾纏得更深，師徒戒律、大神官責任與生死預言同時壓在這段感情上，每一次靠近都像在挑戰命運。

《玉骨遙》。圖片來源：官方微博

禁忌戀陸劇推薦9：《蒼蘭訣》

《蒼蘭訣》

主演：虞書欣、王鶴棣

禁忌設定：仙魔戀、宿敵相愛

《蒼蘭訣》由虞書欣、王鶴棣主演，一邊是天界低階仙女小蘭花，一邊是令人聞風喪膽的月尊東方青蒼。小蘭花意外喚醒被封印的東方青蒼，兩人又因法術產生同心咒，不但能感受到彼此的傷痛與情緒，甚至還會互換身體。

《蒼蘭訣》

東方青蒼起初只想利用小蘭花解除封印，小蘭花則一心想逃離這個大魔頭，兩人在被迫同行的過程中卻逐漸愛上彼此。仙族與月族原本勢不兩立，當兩人真正相愛，也代表他們必須背叛族群期待，承受來自三界的反對。

圖片來源：《蒼蘭訣》官方微博

禁忌戀陸劇推薦10：《周生如故》

《周生如故》。圖片來源：愛爾達電視

主演：任嘉倫、白鹿

禁忌設定：師徒戀、已有婚約、終身不娶

《周生如故》由任嘉倫、白鹿主演，任嘉倫飾演戰功赫赫的小南辰王周生辰，白鹿則飾演名門漼氏獨女漼時宜。周生辰為了消除皇室疑心，立下終身不娶、不留子嗣的誓言；漼時宜則從小就被安排婚約，注定要嫁入皇室。

《周生如故》。圖片來源：愛爾達電視

兩人後來成為師徒，在西州共同生活多年，感情早已超越師徒與家人，卻誰也不能先說出口。他不能違背誓言，她不能拋下家族婚約，兩人甚至連正式告白都成為奢侈，也因此讓每一個回眸與欲言又止，都比直接親吻更加令人心碎。

《周生如故》。圖片來源：愛爾達綜合台

禁忌戀陸劇為什麼愈看愈上頭？

禁忌戀真正吸引觀眾的，未必只是角色關係有多「不可以」，而是他們在理智與感情之間不斷掙扎。一般甜寵劇可以直接告白、牽手與接吻，禁忌戀角色卻可能連多看對方一眼，都必須先考慮家族、責任、婚約與世俗眼光。

從《周生如故》的師徒虐戀、《野狗骨頭》的偽兄妹羈絆，到《這一秒過火》的準叔嫂關係，這些故事之所以讓人明知道會被虐，仍然忍不住追下去，正是因為角色跨不過去的那條界線，也成為觀眾最想看他們突破的阻礙。