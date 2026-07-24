2026-07-24 10:25 女子漾／編輯劉芫榛
家中排行藏玄機！研究發現老大智商較高、中間孩子更隨和
你是家中老大、中間孩子，還是老么？多項國際研究發現，長子的平均智商可能比弟妹高約1至2分，其中一項挪威研究更測得長子與次子相差約2.3分。不過，出生順序對性格的影響沒有想像中明顯，老大較負責、老么較叛逆？
老大真的比較聰明？平均智商約高2.3分
2007年刊登於《Science》的挪威研究，分析約24萬名年輕男性資料，發現長子的智力測驗平均表現確實略高於次子，差距約落在2分左右。不過，這只是大型群體的平均結果，放到個別家庭中，不一定能看出明顯差異。
研究更值得注意的發現是，影響智力表現的可能不是生理上的出生先後，而是孩子在家庭中實際承擔的「社會排行」。原本排行第二、卻因哥哥早逝而成為家中老大的孩子，測驗表現也更接近一般長子，顯示家庭角色、父母投入與成長環境可能比「第幾胎」更重要。
另一項分析約37.7萬名美國高中生的研究，也發現老大的智力分數略高，但差距小到很難用來預測單一孩子的能力。換句話說，研究支持的是「平均上存在些微差異」，而不是「老大天生智商最高」。
近年使用中國家庭資料的研究則發現，較早出生的孩子可能獲得較好的居家學習環境，以及更多父母參與學習的機會。這也意味著，出生順序與智力之間的關係，很可能是透過家庭資源及親子互動形成，而不是排行本身直接決定聰明程度。
老大比較負責、老么最愛冒險？大型研究找不到明顯差異
談到性格，民間常認為老大成熟、有責任感，中間孩子擅長協調，老么則比較外向、任性或愛冒險。不過，2015年刊登於《美國國家科學院院刊》的研究，整合美國、英國及德國超過2萬人的資料後發現，出生順序與外向性、情緒穩定度、親和性、責任感及經驗開放性等主要人格特質之間，並沒有穩定而明顯的關係。
同年另一項分析37.7萬名美國高中生的研究，也得到相似結果。雖然老大在責任感、親和性及情緒穩定度等部分項目上的分數略高，但差距小到幾乎難以在日常生活中察覺。研究人員因此提醒，出生順序不足以解釋一個人的主要性格。
中間孩子可能更隨和？70萬人研究出現新發現
不過，2024年底發表於《美國國家科學院院刊》的大型研究，則為出生順序與性格關係帶來不同結果。研究分析超過70萬名成年人的HEXACO人格測驗資料，發現中間孩子在「誠實謙遜」與「親和性」兩項特質上的平均分數最高，接著依序為老么、老大與獨生子女。
其中，親和性較高代表一個人通常較願意妥協、合作、原諒他人，也比較能控制怒氣；誠實謙遜分數較高者，則較不傾向操控他人、追求特殊待遇或為個人利益破壞規則。
但研究也發現，家庭子女人數本身可能扮演重要角色。另一組超過7萬人的資料顯示，家中手足愈多，誠實謙遜與親和性平均也愈高；獨生子女與擁有6名以上手足者相比，兩項特質的差距效果量分別約為0.30及0.36，屬於小至中等程度。
研究人員推測，成長於多子女家庭，孩子更常需要分享資源、協調衝突與配合手足，可能增加合作經驗。因此，中間孩子表現得較隨和，不一定完全是排行造成，也可能與他們通常來自成員較多的家庭有關。
精華 FAQ
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不是。研究只顯示長子在平均智商或智力測驗分數上略高，差距多半只有1至2分，且只能看出群體趨勢，不能拿來預測單一家庭中誰一定更聰明。
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整體來說不明顯。多項大型研究發現，出生順序與外向性、情緒穩定度、親和性、責任感等主要人格特質，沒有穩定而強烈的關聯，差異通常小到不易察覺。
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最新大型研究發現，中間孩子在誠實謙遜與親和性分數較高，推測與多子女家庭常需分享資源、協調衝突有關。不過，家庭手足數量本身也可能影響結果。
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