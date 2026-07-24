2026-07-24 09:39 女子漾／編輯劉芫榛
莫子儀、姚以緹齊聚《雲在兩千米》！馬志翔化身雲豹靠「逗貓棒」對戲
改編自吳明益短篇小說的VR作品《雲在兩千米》，勇奪第82屆威尼斯影展沉浸式內容競賽單元「最佳體驗大獎」，如今正式回到台灣。北師美術館將於7月25日至10月11日推出同名展覽，結合VR、文學、生態歷史及五感裝置，帶領觀眾走進海拔兩千米的山林雲霧。
《雲在兩千米》回到台灣 原班主創齊聚開展
《雲在兩千米》由公共電視企劃、陳芯宜執導，開展記者會邀請原著作家吳明益，以及演員莫子儀、姚以緹、馬志翔、盧玉蘭，英文版聲音演員周厚安、凌藝彬等人出席。
導演陳芯宜表示，VR拍攝現場缺少傳統電影常見的場景與視覺輔助，演員必須憑藉想像完成表演，難度相當高。這次展覽也不只呈現VR作品，更加入氣味、聲音、光影及歷史資料，希望讓觀眾從不同感官進入故事。
作品描述一名男子為了追尋亡妻留下的未竟手稿，走進海拔兩千米的山林，循著台灣雲豹與魯凱族神話的線索，展開一段關於失去、尋覓與心靈重建的旅程。
VR拍攝拆成上千鏡頭 莫子儀：看到成果很值得
談到拍攝過程，莫子儀透露，受到VR技術與活動空間限制，一段完整演出必須拆成多個段落拍攝，累積下來可能多達上千顆鏡頭。即使表演不斷被切割，演員仍要維持前後一致的情緒連結。
莫子儀坦言，拍攝過程雖然辛苦，但實際看到作品後，仍覺得一切相當值得。他認為，角色經歷的孤寂、絕望與巨大黑暗，透過沉浸式VR呈現，更能讓觀眾貼近人物的內心。
飾演主角妻子的姚以緹則分享，戴上VR設備後，觀眾可以跟隨主角視角看向每個角落，彷彿與角色一起走進回憶和歷史。她也笑說，即使在作品中看到自己，也不會感到出戲。
馬志翔化身台灣雲豹 拍攝現場靠「逗貓棒」找位置
馬志翔在作品中飾演象徵生命與記憶的「阿豹」，不僅要模仿動物的肢體動作，還得與拍攝現場根本不存在的虛擬雲豹對戲。
為了掌握動作，他特別接受肢體訓練，也觀察家中貓咪的姿態，甚至在家模擬給太太看。陳芯宜透露，由於另一隻雲豹必須等到後製階段才會出現，工作人員拍攝時只能拿著道具指引位置，「就像用逗貓棒一樣」，讓馬志翔知道該往哪裡看、如何互動，意外成為現場最有趣的拍攝秘辛。
此次也是馬志翔相隔20多年再度與莫子儀合作。兩人表示，再次搭檔有種惺惺相惜的感覺，莫子儀更笑稱，排戲期間兩人顧著聊天，最後幾乎沒睡就直接迎接隔天拍攝。
三層樓打造五感體驗 走進雲霧山林與超現實迷宮
《雲在兩千米》展覽橫跨北師美術館三層空間，VR體驗設置於三樓與地下一樓。觀眾將進入約6公尺乘以7公尺的走動式虛擬空間，穿梭超現實迷宮、雲霧山林與樹洞，跟隨主角經歷尋找、失落與自我療癒。
二樓展區則透過影像、聲音、氣味及歷史文獻，將虛擬故事延伸至現實世界。現場可看見野生動物研究者姜博仁透過自動相機捕捉的山林影像，搭配藝術家澎葉生採集的自然聲響，以及為展覽特別調製的山林氣味。
展區也呈現長達7公尺的日本時代《臺灣地形圖》，結合老照片、地圖與研究資料，回望中央山脈南南段的林業發展、原住民族遷移歷史，以及人類探索山林所留下的影響。
吳明益書房搬進展場 全新番外篇同步公開
展覽中的「書房區」，將小說主角妻子的書房與吳明益的真實書房相互疊合，展出作家的藏書、插畫、自製昆蟲標本，以及創作期間與不同領域專家的審稿對話。
觀眾也能配戴頭戴式設備，從書房進入虛擬空間，站在主角「關」的視角探索妻子的記憶。展覽期間，吳明益將於特定時段駐館與觀眾交流，並為本次展覽創作全新番外篇〈雲上兩千米〉。
展場最後則化身VR幕後工作室，首度公開導演陳芯宜與主創團隊的製作手稿、創作文件及影音紀錄，讓觀眾看見小說文字如何一步步轉化為虛擬山林與沉浸式影像。
精華 FAQ
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展覽以VR作品為核心，並結合文學、生態歷史、氣味、聲音與光影等元素，讓觀眾從多感官進入海拔2,000米的山林雲霧，體驗故事中的失落、尋覓與療癒。
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莫子儀提到，VR拍攝常把一段完整演出切成上千顆鏡頭，演員要在缺乏場景輔助下維持情緒連貫；姚以緹則表示，戴上設備後能跟隨主角視角進入回憶與歷史。
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馬志翔飾演象徵生命與記憶的阿豹，除接受肢體訓練外，拍攝時因虛擬雲豹尚未後製完成，工作人員只能拿著道具指引方向，像用逗貓棒一樣幫他找位置與互動。
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