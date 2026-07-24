2026-07-24 08:57 女子漾／編輯桑泥
彭于晏、傑森史塔森同框飆戲！電影《Jason Statham Stole My Bike》豪華卡司、劇情與必看亮點整理
明年動作喜劇片將迎來超狂組合！荷爾蒙爆棚的國民老公彭于晏確定加盟好萊塢新片《Jason Statham Stole My Bike》，而且還是跟「地表最帥光頭」傑森·史塔森正面同台飆戲，片名一曝光便引發全球影迷討論，究竟「傑森史塔森偷了我的腳踏車」會是一部什麼樣的電影？從豪華卡司、幕後團隊到自我吐槽式劇情設定，這部新作已成為近期最受期待的動作喜劇之一。
今天小編就幫大家整理好這部大作的 4 大必看亮點，它絕對會是 2027 電影推薦榜單上最不容忽視的超級黑馬！
1. 傑森史塔森首次挑戰「自己」！
《Jason Statham Stole My Bike》最大亮點，就是傑森史塔森將飾演「Jason Statham 版本的自己」。不同於《玩命關頭》、《捍衛任務》系列中冷酷寡言的殺手形象，這次電影將玩轉他長年累積的銀幕形象，打造一部帶有自我惡搞元素的動作喜劇。
片名本身就充滿荒謬感，一位全球知名動作巨星竟然「偷了一台腳踏車」，也讓外界期待電影如何把明星光環、動作場面與黑色幽默融合。
2. 彭于晏重磅加盟！解鎖「好萊塢動作宇宙」新成就
從《破風》到《湄公河行動》，彭于晏一直以超強的體能與拚命三郎的武打實力聞名。這次他正式敲開好萊塢大門，加入由 Black Bear 與 87North 製片公司聯手打造的國際大作。
彭于晏在武打與演技上的協調性在國際間大受好評，連外國網友都在論壇上驚呼「他絕對能完美駕馭這種頂級動作片」。彭于晏和傑森史塔森之間會出現怎麼樣的拳腳火花，或是搞笑的化學反應？光是想像兩大男神的肌肉同框，這張電影票就已經值回票價了！
3. 《捍衛任務》、《死侍2》神級導演操刀！動作場面品質保證
這部電影的幕後推手，正是目前好萊塢最炙手可熱的動作大導大衛·雷奇，他過去執導過的作品你一定聽過：《捍衛任務》、《死侍2》、《子彈列車》以及動作爽片《特技玩家》。他最大的特色就是能將高速動作場面與幽默節奏結合，讓暴力場面不只刺激，也充滿娛樂性，因此《Jason Statham Stole My Bike》被期待延續他一貫風格，打造一部既有拳拳到肉的動作戲，又充滿荒誕笑點的作品。
4. 艾美獎視后入陣！英美頂配卡司大集結
除了彭于晏與傑森·史塔森雙帥出擊，劇組也網羅了超強的國際卡司！包含在神劇《泰德拉索：錯棚教練趣事多》中表現亮眼、曾與導演合作過《特技玩家》的漢娜·沃丁厄姆，以及《紳士追殺令》的丹尼爾·英格斯等實力派英國演員全數加盟。
目前電影已經在倫敦與馬爾他火熱開拍中，這陣容不僅顏值在線，演技與搞笑功力也絕對是掛保證的。這場關於腳踏車、動作巨星與荒謬冒險的旅程，或許將成為明年度最意想不到的黑馬電影。
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