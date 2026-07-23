2026-07-23 16:25 女子漾／編輯金柔葳
2026夏季飲料推薦！清心福全熱銷TOP5＋萊爾富芒果剉冰、草莓香蕉果昔必喝
高溫續命喝什麼？天氣熱到走出門就像被開啟「氣炸模式」，手上沒有冰飲真的撐不住！清心福全公布今夏熱銷飲品排行榜，「優多綠茶」擊敗一票新品奪下冠軍；萊爾富也推出能喝到芒果果粒的煉乳剉冰，以及名字超搶戲的草莓香蕉果昔「如蕉似妻」。以下整理夏季必喝飲品與期間優惠，手搖控、芒果控和甜點控都能找到自己的消暑救星。
文章目錄
清心福全夏季熱銷飲品TOP5
清心福全夏季熱銷飲品TOP5
推薦1：清心福全「優多綠茶」
清心福全公布夏季熱銷飲品TOP5，冠軍由經典「優多綠茶」拿下。以特級綠茶搭配酸甜優多，喝起來清爽、不容易膩，特別適合炎熱午後解渴。根據品牌消費數據，高溫期間門市來客數與單日銷售杯數平均增加20%，外送訂單也成長10%。其中，7月22日至26日到店消費或自取「優多綠茶」，可享第二杯折10元優惠。
推薦2：清心福全「蜜桃凍紅茶」
喜歡邊喝邊嚼的人，可以選擇熱銷第二名「蜜桃凍紅茶」。蜜桃果香搭配滑嫩Q彈的蜜桃凍，不只喝得到清甜茶香，也多了一層咀嚼口感。這款飲品曾在開賣短短兩天內賣出10萬杯，即使上市一段時間，依然穩居夏季人氣榜前段班。
推薦3：清心福全「特級綠茶」
不想喝得太複雜，熱銷第三名「特級綠茶」就是最耐喝的選擇。沒有太多配料與調味，靠著純粹茶香穩坐排行榜前三名，適合想解渴又不愛甜膩感的人。
推薦4：清心福全「鳳梨紅茶」
水果茶控可以鎖定排行第四的「鳳梨紅茶」。飲品以錫蘭紅茶搭配南投金鑽鳳梨與土鳳梨，酸甜果香中保留茶韻，喝起來清爽又帶有明顯的台灣夏日感。比起濃郁奶茶，今年消費者更偏愛帶有酸甜滋味的水果系飲品，果香清新解膩，也更符合高溫下的消暑需求。
推薦5：清心福全「紅心芭樂優多」
把台灣味十足的紅心芭樂，搭配清新酸甜的優多。芭樂果香濃郁，卻不會蓋過乳酸飲料的爽口感，適合喜歡酸甜系飲品的人。清心福全今夏熱銷TOP5依序為「優多綠茶」、「蜜桃凍紅茶」、「特級綠茶」、「鳳梨紅茶」及「紅心芭樂優多」。
萊爾富今夏必喝新品與優惠
萊爾富今夏必喝新品與優惠
推薦1：萊爾富「芒果粒粒煉乳剉冰」
沒時間坐下來吃芒果冰，直接把整碗剉冰裝進杯子裡！Hi café「芒果粒粒煉乳剉冰」以芒果剉冰為基底，加入愛文芒果果粒，再淋上飛燕煉乳，每一口都能吃到果肉與冰沙。這款飲品把台灣夏季經典芒果煉乳剉冰變成方便帶著走的版本，優惠價69元，原價85元。
推薦2：萊爾富果C果昔「如蕉似妻」
光看名字就讓人忍不住多看一眼！果C果昔「如蕉似妻」以台灣香蕉為主角，加入草莓與煉乳冰磚現打，呈現綿密的草莓香蕉聖代風味。香蕉的濃郁甜香搭配草莓酸味，整體更像可以用吸管喝的水果甜點。還能搭配GODIVA榛果蓉白巧克力流心雪糕，組合價159元。
推薦3：萊爾富「香蕉戀乳」、「眉來眼去」
除了限定新品，萊爾富也推出全系列19款果C果昔第二杯5折。「香蕉戀乳」主打香蕉與乳香的綿密組合；「眉來眼去」則融合草莓與龍眼果香，喝起來酸甜有層次。芋頭控還可鎖定「芋仔憨吉」及「芋頭戀乳」買一送一優惠，活動至8月18日。
夏日優惠：涼麵加果昔最低99元
想喝冰飲又怕只有糖分、不夠有飽足感，萊爾富也推出涼麵搭配果昔的優惠組合。即日起至8月18日，購買指定嘉義涼麵、椒香蔥油涼麵或特重系列涼麵，加購79元系列果C果昔，可享99元合購價。同步推出的沙拉系列價格落在49元至65元，搭配指定醬包或香蕉還有折扣，提供外食族另一種較清爽的夏季餐食選擇。
精華 FAQ
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冠軍是經典的「優多綠茶」。文章指出它以特級綠茶搭配酸甜優多，喝起來清爽不膩，很適合炎熱午後解渴，也因此在夏季熱銷榜中擊敗多款新品奪下第一名。
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高溫期間，清心福全門市來客數與單日銷售杯數平均增加20%，外送訂單也成長10%。同時飲用偏好轉向少冰、微糖，去冰與無糖比例則明顯下降。
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萊爾富主打芒果粒粒煉乳剉冰、草莓香蕉風味果昔「如蕉似妻」，另有香蕉戀乳、眉來眼去等果昔第二杯5折，還推出涼麵加果昔99元合購價等優惠。
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