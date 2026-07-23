蔡亘晏豪門夢碎！《成名在望》婆婆怒砸青春回憶，綁架案全面失控

瀚草年度旗艦影集《成名在望》將於7月25日開播，由李國毅、姚淳耀、蔡亘晏與黃迪揚主演。首兩集從一場「假車禍、真綁架」展開，飛車追逐、人骨行李袋、豪門鬥爭與昔日好友重逢接連登場，迅速拉開犯罪懸疑主線。

黃迪揚隧道遭綁架：假車禍揭開豪門陰謀

《成名在望》第一季「重逢之後」開場便從綁架案切入。黃迪揚飾演的盛泰集團二少東邱隆泰，在隧道內遇上精心設計的假車禍，隨後遭人帶走；妻子魏欣妤則被獨自留在事故現場。

姚淳耀飾演的拖吊車司機羅冠豪恰巧發現魏欣妤，立即協助求援。李國毅飾演的刑警陳志偉趕到現場查案，也因此意外與昔日高中好友羅冠豪重逢，三人的人生再度產生交集。

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李國毅飛車攔截贖金：行李袋驚見一副白骨

邱家收到綁匪威脅後，魏欣妤為了救回丈夫，決定瞞著警方私下交付贖金。她試圖甩開追蹤，與陳志偉在環形立體停車場展開高速追逐。

李國毅不僅親自上陣駕車，車子拋錨後更衝下車狂奔攔截，甚至在即將被撞上的瞬間跳開。談到拍攝過程，他笑說，事前先確認是否需要賠償車輛，得到答案後便放膽演出。

然而，案件很快出現更驚人的變化。警方在綁匪藏匿地點找到贖金行李袋，裡面裝的不是現金，而是一副白骨，讓邱隆泰的下落與整起事件變得更加複雜。

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姚淳耀遭當眾羞辱：落魄高材生被逼跳女團神曲

姚淳耀飾演的羅冠豪，過去出身富裕、成績優異，家庭發生巨變後卻淪為修車廠黑手，還得四處兼差還債。

首播劇情中，他在KTV酒店端盤子時，被有錢老闆當眾將酒淋在頭上，仍被迫壓下情緒、陪笑應對。對方甚至要求他唱跳魏欣妤女團時期的歌曲〈Bitter Love〉，讓角色的屈辱處境與表演反差同時爆發。

看似落魄的羅冠豪，內心卻藏著難以看透的想法。姚淳耀如何在隱忍、狼狽與城府之間切換，也成為前兩集的重要看點。

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蔡亘晏嫁入豪門墜入地獄：婆婆砸毀偶像回憶

蔡亘晏飾演的魏欣妤曾是女團偶像，婚後嫁入豪門，看似擁有人人稱羨的人生，實際上卻長期承受家族壓力與婚姻折磨。

丈夫失蹤後，邱家成員各懷心思，婆婆甚至懷疑綁架案是她自導自演。藝鴒飾演的邱母不只當面咒罵她，更闖入更衣室，將魏欣妤過去當偶像時珍藏的唱片、應援牌全部砸毀。

這場戲不只呈現豪門婆媳衝突，也象徵魏欣妤曾經擁有的青春、夢想與身分，正在婚姻中一點點被抹去。

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青春與成年雙時空交錯：昔日好友重逢早已物是人非

除了綁架與豪門鬥爭，《成名在望》也採用青春、成年雙時空敘事，回看陳志偉、羅冠豪與魏欣妤年少時一起談夢想、相信未來的歲月。

多年後，三人分別成為刑警、負債的修車工與豪門媳婦，再次相遇時，彼此之間已多了祕密、猜忌與利益。青春時期的單純，對照成年世界的殘酷，也讓綁架案背後的人性關係更加耐人尋味。

《成名在望》將於7月25日開播，首兩集便以豪門綁架案串起三位昔日好友的命運，後續誰在說謊、白骨身分為何，以及邱隆泰是否仍然生還，都將成為故事關鍵。

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