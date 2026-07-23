2026-07-23 14:55 女子漾／編輯金柔葳
《藍色監獄》真人版8月上映！Ado包辦主題曲、插曲，世界首映被讚「神還原」
《藍色監獄》真人版還沒上映，音樂與足球場面就先把熱血值拉滿！高橋文哉等演員為戲苦練足球長達一年半，Ado更一口氣包辦主題曲與插曲，SEKAI NO OWARI主唱Fukase也驚喜加入。電影日前在東京世界首映後，被觀眾大讚「神還原」、「足球動作超燃」，Ado歌聲一出場更讓人瞬間起雞皮疙瘩。
Ado包辦主題曲、插曲 喚醒內心「怪物」
《藍色監獄》真人版音樂陣容相當豪華，Ado不只演唱電影主題曲〈Monstruo〉，也以〈綺羅〉為片中重要場面助陣。主題曲〈Monstruo〉由曾與Ado打造〈踊〉、〈唱〉的Giga與TeddyLoid操刀，並邀請supercell的ryo填詞、人氣繪師LAM設計單曲封面。
歌曲以充滿異國感的拉丁節奏，搭配Ado極具爆發力的唱腔，呼應作品中喚醒內心怪物、吞噬對手的核心精神。Ado表示，「Monstruo」在西班牙語中意指「怪物」，歌曲描寫勇敢喚醒內心潛藏力量，並比任何人站得更高、繼續向前戰鬥。
《咒術迴戰》音樂人打造〈綺羅〉
除了主題曲外，Ado演唱的〈綺羅〉也將作為電影插曲。歌曲由曾參與《咒術迴戰》音樂製作的木谷龍也包辦詞曲與編曲，唱出永不服輸的意志。兩首歌曲風格不同，卻都緊扣《藍色監獄》中「自我」碰撞與球員覺醒的主題，將角色在暗黑競技場裡互相吞噬、爭奪最強前鋒位置的張力推向高潮。
Fukase獻唱〈twilight〉，「鬼抓人」片段解禁
SEKAI NO OWARI主唱Fukase也以個人企劃為電影打造插曲〈twilight〉，並隨著最新公開的「鬼抓人」片段正式曝光。電影中，潔世一等300名高中生前鋒剛進入「藍色監獄」，立刻迎來第一道殘酷入宿測試。眾人必須在136秒內進行鬼抓人遊戲，最後被足球擊中的人將直接遭到淘汰，甚至終身失去加入日本國家隊的資格。在倒數計時與足球生涯同時受到威脅的壓迫感下，〈twilight〉快速奔馳的節奏，也讓這場關卡更加緊張刺激。
高橋文哉特訓一年半，足球動作被讚超燃
《藍色監獄》真人版日前於東京舉辦世界首映，映後獲得不少好評。觀眾特別肯定電影對原作熱血氛圍、美術設計與競技場景的還原度。為了呈現更真實的足球動作，高橋文哉等演員在開拍前接受長達一年半的足球訓練，由日本前足球國腳松井大輔協助指導。從高難度射門、球員之間的肢體碰撞，到角色在場上的速度與爆發力，都成為首映後討論焦點。
精華 FAQ
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Ado一口氣包辦電影主題曲〈Monstruo〉與插曲〈綺羅〉，前者以拉丁節奏和爆發力唱腔呈現內心怪物的覺醒，後者則強調不服輸的戰鬥意志。
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高橋文哉等演員在開拍前接受長達1年半的足球訓練，並由前日本國腳松井大輔指導，讓射門、碰撞與場上速度等動作更逼真，首映後也因此獲讚。
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電影在東京世界首映後，觀眾普遍稱讚它對原作熱血氛圍、美術設計與競技場景的還原度很高，尤其足球動作和Ado歌曲登場時最能帶起情緒。
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