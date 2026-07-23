2026-07-23 14:51 女子漾／編輯劉芫榛
南柱赫再演黑暗角色！《CODE魔鬼交易》翻拍吳慷仁經典台劇，願望成真代價超恐怖
吳慷仁主演台劇《CODE浮士德遊戲》將翻拍韓版！Disney+宣布推出犯罪動作驚悚影集《CODE魔鬼交易》（暫譯），由南柱赫化身為成功不擇手段的敗德律師，捲入一款能實現願望、卻要付出恐怖代價的神祕App。
《CODE魔鬼交易》翻拍台劇：吳慷仁經典作品再推韓版
《CODE魔鬼交易》（暫譯）改編自2016年播出的台劇《CODE浮士德遊戲》，原作由吳慷仁主演，以神祕App、人性慾望與交換代價為核心，結合科幻、犯罪及懸疑元素。
原作推出後陸續發展第二季，也曾被翻拍成日版，如今再度推出韓國版本，故事背景將移至現代韓國，角色與情節也將重新詮釋。
南柱赫黑化演律師：為了成功早已拋下良知
南柱赫在劇中飾演頂尖律師事務所合夥人尹泰柱（暫譯）。他為了追求成功不惜踩過道德底線，良知也在一次次選擇中逐漸崩壞。
正當事業陷入困境時，泰柱收到一封神祕邀請。只要下載指定App，就能像神燈精靈一樣實現所有願望。原本看似是翻轉人生的機會，卻在願望逐一成真後，揭開令人不寒而慄的代價。
願望成真只是開始：神祕App將人推向慾望深淵
《CODE魔鬼交易》將故事焦點放在人性最難抗拒的誘惑。當一個人真的能得到權力、財富與成功，是否還願意在關鍵時刻守住底線？
隨著泰柱不斷使用App，他也一步步失去對人生的控制。每個願望看似替他解決困境，實際上卻將他推向更危險的犯罪與慾望漩渦。
李利覃飾冷血檢察官：與南柱赫展開危險交鋒
除了南柱赫外，李利覃將飾演冷酷無情的檢察官朴智潭（暫譯）。兩名角色一邊追逐各自目的，一邊被捲入App背後的祕密，關係也將成為全劇重要看點。
其他主演還包括朴勳與金義城，四人將共同撐起犯罪、法律與人性角力的故事線。
《弱美男英雄》導演執導：挑戰犯罪動作驚悚題材
本劇由《弱美男英雄》導演柳秀敏執導，將神祕科技、律政攻防與犯罪動作結合。
南柱赫過去曾演出《非法正義》、《鬼謎東宮》，這次再度挑戰黑暗角色，從追求成功的菁英律師，一路走向道德失控，也讓《CODE魔鬼交易》成為他最新的轉型作品。
精華 FAQ
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本劇改編自2016年播出的台劇《CODE浮士德遊戲》，原作由吳慷仁主演，主打神祕App、人性慾望與交換代價等元素，之後還曾發展第二季並推出日版翻拍。
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南柱赫飾演頂尖律師事務所合夥人尹泰柱，為了成功不惜踰越道德底線。當事業陷入困境時，他因下載神祕App而捲入能實現願望、卻伴隨恐怖代價的危機。
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《CODE魔鬼交易》以犯罪、動作、驚悚和律政攻防為核心，還有南柱赫對上李利覃飾演的冷血檢察官，加上神祕科技與人性慾望的拉扯，形成全劇最大懸念。
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