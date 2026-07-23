2026-07-23 14:37 女子漾／編輯劉芫榛
蝙蝠俠宿敵拍成恐怖片！《泥面人》臉皮化泥、雙眼黏死，重口味預告曝光
DC宇宙全新驚悚電影《泥面人》於7月23日公開官方預告，英國男星湯姆瑞斯哈里斯在片中從當紅演員墜入毀容噩夢，實驗治療更讓他的身體逐步失控。撕裂臉皮、剪開眼皮等駭人畫面曝光後，立刻掀起影迷討論。
《泥面人》預告重口味登場：揉眼後整張臉竟化成泥漿
湯姆瑞斯哈里斯曾演出《紳士追殺令》、《坎達哈行動》，這次在《泥面人》中飾演好萊塢當紅男星麥特哈根。原本星途順遂的他，卻因一場陰謀慘遭毀容，被迫接受神祕的實驗性療程。
預告中，他的身體逐漸浮現紫藍色血管紋路，臉部也不斷扭曲變形，彷彿皮膚底下有異物瘋狂竄動。當他伸手揉眼時，整片臉皮竟瞬間化為泥漿，直接黏住眼球，視覺衝擊相當強烈。
更令人頭皮發麻的是，在雙眼被皮膚完全封住後，他竟拿起剪刀劃開自己的眼皮，血肉撕裂的畫面，也讓這部DC新片展現出不同於傳統超級英雄電影的恐怖尺度。
從當紅男星跌落谷底：實驗治療讓他徹底失控
《泥面人》描述麥特哈根從高譚市街頭長大的孩子，一路成為好萊塢當紅男星，卻因當地犯罪首腦的陰謀遭到毀容，事業與人生也瞬間崩塌。
在團隊拋棄、失去一切後，他接受最先進的實驗性治療，並奇蹟般恢復原本容貌。然而，療程背後卻伴隨可怕副作用，不只改變他的身體，也逐漸扭曲他的心智與現實感知。
預告中，他憤怒控訴：「我信任的人背叛了我，司法體系讓我絕望，他們偷走我的事業、我的財富、我的人生。」從受害者走向復仇者的過程，也成為電影最重要的情感核心。
蝙蝠俠經典宿敵登上大銀幕：超級英雄宇宙混搭肉體恐怖
DC宇宙過去曾推出「小丑」、「小丑女」與「班恩」等知名反派角色，這次則輪到蝙蝠俠代表性宿敵之一「泥面人」成為故事主角。
電影將超級英雄世界觀與心理恐怖、肉體變異元素結合，不再只聚焦正邪對決，而是深入描寫一名遭到背叛、失去容貌與身分的人，如何一步步被仇恨吞噬。
從目前曝光的預告可見，《泥面人》將身體崩壞、心理失控與復仇慾望放大，整體風格更加黑暗，也讓角色從漫畫反派轉化為一名帶有悲劇色彩的恐怖人物。
《黑鏡》導演執掌：麥可弗拉納根操刀劇本
《泥面人》由曾執導影集《黑鏡》與驚悚電影《邪惡勿語》的詹姆士瓦金斯執導，劇本則交由多次改編史蒂芬金作品的麥可弗拉納根操刀。
兩人首度把DC宇宙、心理驚悚與肉體變異題材結合，企圖打造一部有別於傳統英雄電影的全新作品。
製片陣容則包括麥特李維斯、琳哈里斯、詹姆斯岡恩與彼得薩弗蘭，其他演員還有娜歐蜜艾基、大衛丹席克、麥克思明格拉、艾迪馬森、南西卡羅與喬舒亞詹姆士。
精華 FAQ
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主角是好萊塢當紅男星麥特哈根，由英國男星湯姆瑞斯哈里斯飾演。他原本事業順遂，卻因陰謀毀容並走向失控與復仇。
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預告呈現臉皮化成泥漿、黏住眼球，還有雙眼被封住後拿剪刀劃開眼皮等畫面，搭配血管紋路與身體變形，營造強烈肉體恐怖感。
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它把蝙蝠俠宿敵泥面人拍成悲劇式恐怖角色，融合DC世界觀、心理驚悚與肉體變異，重點不只在對抗，更在描寫背叛、失去與仇恨。
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