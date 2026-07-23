必看古裝韓劇有哪些？精選9部高評價韓劇，《玉氏夫人傳》《元敬》女性逆襲，《戀人》虐戀封神

古裝韓劇不只比服裝華麗，還能把宮廷權謀、亂世愛情、女性逆襲與奇幻冒險拍得讓人停不下來。以下精選9部必看作品，整理主演陣容、完整故事鉤子與入選理由，無論喜歡虐戀、宮鬥還是刺激奇幻，都能找到適合自己的片單。

圖片來源：《衣袖紅鑲邊》劇照

主演：李俊昊、李世榮、姜勳

故事以朝鮮王世孫李祘與宮女成德任為核心。李祘背負父親悲劇離世的陰影，在危機四伏的宮廷中努力守住王位；德任則聰慧獨立，比起成為君王的女人，她更希望擁有選擇自己人生的自由。

兩人在相處中逐漸動心，但王世孫與宮女之間的感情，從來不只是兩個人的事。當李祘一步步走向王位，德任也必須在愛情、自我與宮廷生存之間作出選擇。

必看原因：《衣袖紅鑲邊》不只拍君王的深情，也拍出宮女被愛之後可能付出的代價。李俊昊與李世榮的情緒演技細膩，讓這段愛情從甜蜜一路走向令人久久無法抽離的遺憾。



圖片來源：MBC

主演：南宮珉、安恩真、李學周、李多寅

故事設定在丙子胡亂時期，看似玩世不恭的神祕男子李張灦，遇見自信又驕傲的兩班小姐柳吉彩後逐漸動心。原本不懂真正愛情的兩人，卻在戰火來臨後被迫分離。

隨著村莊遭到摧毀，百姓逃亡、女性淪為俘虜，李張灦與柳吉彩一次次重逢，又因時代、誤會與現實再次錯過。兩人的愛情也從年少心動，變成亂世中最難放下的牽掛。

必看原因：《戀人》不只靠虐戀催淚，也真實描寫戰爭如何改變普通人的命運。南宮珉與安恩真的演技層次豐富，從克制、思念到崩潰，每一次重逢都比上一次更讓人心痛。



圖片來源：Jtbc

主演：林智妍、秋英宇、金載原、妍雨

女奴狗德長期遭主人欺凌，逃亡後陰錯陽差以貴族小姐玉太永的身分活下來。為了不再被命運踩在腳下，她隱藏真實姓名與出身，成為替弱勢百姓處理冤屈的外知部。

然而，愈多人相信她就是玉太永，她便愈害怕身分曝光。與此同時，曾對她一見鍾情的說書人千承輝再次出現，也讓她好不容易建立的新人生面臨更大的考驗。

必看原因：林智妍把女主角從卑微求生到勇敢掌握命運的過程演得很有說服力。劇中結合身分祕密、女性逆襲、案件與愛情，既有爽感，也保留了謊言隨時可能被揭穿的緊張感。

4.《夜晚盛開的花》：白天是端莊寡婦，晚上翻牆行俠仗義

圖片來源：MBC官方臉書

主演：李荷妮、李鍾元、李己雨、金相中

趙如花守寡多年，白天是遵守禮法、幾乎不踏出家門的兩班家媳婦；到了晚上，她卻換上黑衣蒙面翻牆外出，暗中幫助受欺壓的百姓。

一次行動中，她遇見禁衛營從事官朴秀浩。兩人從互相提防到聯手查案，逐步揭開一樁牽涉朝廷權力、家族祕密與如花亡夫真相的陰謀。

必看原因：女主角不等別人拯救，自己就是會飛簷走壁的英雄。李荷妮將俐落動作、喜劇節奏與寡婦身分下的壓抑演得自然，是一部看起來輕鬆，背後又有女性議題的古裝爽劇。



5.《成為王的男人》：坐上王位的戲子，比真正的國王更像君王

圖片來源：tvn

主演：呂珍九、李世榮、金相慶

暴君李憲因長期面對暗殺與背叛，精神逐漸失控。都承旨偶然發現戲子河善與國王長得一模一樣，於是將他帶進宮中，命令他成為替身，代替國王承受所有危險。

原本只想活命的河善，卻開始關心百姓、對抗貪腐，也逐漸愛上毫不知情的王后。當一名沒有王室血統的戲子，展現出比真正國王更仁慈的選擇，宮廷裡最危險的身分謊言也開始失控。

必看原因：呂珍九一人分飾殘暴君王與善良戲子，光靠眼神就能讓觀眾分辨角色。全劇以替身設定包裝權謀、愛情與人性，重新追問真正的王者究竟取決於血統，還是選擇。



6.《月之戀人－步步驚心：麗》：前半段皇子團寵，後半段全員意難平

圖片來源：SBS官方海報

主演：李準基、IU李知恩、姜河那、洪宗玄、南柱赫、邊伯賢

現代女子高夏真意外穿越到高麗時代，靈魂進入少女解樹的身體。她一開始在多位皇子之間感受到久違的友情與溫暖，卻也逐漸捲入皇位繼承的殘酷鬥爭。

解樹先與溫柔的八王子王旭互生情愫，之後又被外表冷酷、內心孤獨的四王子王昭吸引。隨著皇子們為王位反目，原本充滿笑聲的生活也一步步走向背叛、犧牲與無法挽回的結局。

必看原因：這部劇集結李準基、IU、姜河那、南柱赫與邊伯賢等高人氣卡司，前後氣氛反差極大。從甜蜜群像一路虐到觀眾出不了坑，至今仍是古裝韓劇最具代表性的「意難平」。



7.《元敬》：她扶丈夫登上王位，最後卻成為他最忌憚的人

圖片來源：《元敬》劇照

主演：車珠英、李賢旭、李星民、李伊潭

元敬王后出身名門閔氏，擁有強烈政治判斷力。她不只嫁給李芳遠，也協助丈夫對抗政敵、奪取王權，是他登上朝鮮太宗之位的重要盟友。

然而，當李芳遠真正成為君王後，開始提防妻子背後的家族勢力，也試圖透過後宮與政治手段削弱她的影響力。曾並肩作戰的夫妻，逐漸從最親密的戰友變成彼此最難對付的權力對手。

必看原因：《元敬》跳脫傳統「王身旁的女人」視角，直接把王后放進權力核心。車珠英與李賢旭演出夫妻之間既相愛、又彼此猜忌的複雜關係，婚姻攻防甚至比朝堂鬥爭更精彩。



8.《屍戰朝鮮》：王宮忙著爭權，城外殭屍已經失控

圖片來源：X 2021韓劇首發劇照

主演：朱智勛、裴斗娜、柳承龍、金相浩

朝鮮王世子李蒼因父王長期臥病、無法見人，開始懷疑宮中隱藏重大祕密。為了查明真相，他離開王宮尋找替國王看診的醫師，卻發現一種能讓死者復活的瘟疫正在各地蔓延。

染疫者白天如同屍體，夜晚卻成群攻擊活人。李蒼一邊阻止疫情擴散，一邊還要對抗企圖扶植新生王子、奪取政權的權臣趙氏家族。

必看原因：《屍戰朝鮮》將殭屍災難與宮廷奪權結合，真正可怕的不只怪物，還有人類的貪婪、飢荒與階級壓迫。動作場面緊湊、節奏幾乎沒有冷場，是古裝驚悚類型的代表作。



9.《還魂》：最強殺手交換靈魂，竟成為少爺的貼身侍女

圖片來源：X @tvN drama

主演：李宰旭、庭沼珉、高允貞、黃旼炫

故事發生在虛構的大湖國，頂尖殺手落壽遭人追捕，施展還魂術後，靈魂意外進入身體虛弱的女子無德體內。失去力量的她遇上張家少爺張煜，對方因神祕身世而被封鎖氣門，始終無法學習法術。

張煜認出無德的真正能力，要求她成為自己的祕密師父。兩人表面是少爺與侍女，實際上卻共同修煉，也逐步捲入還魂術、王室血統與術士家族之間的巨大陰謀。

必看原因：《還魂》擁有完整的奇幻世界觀、法術對決與靈魂交換設定，男女主角從互相利用到真正相愛，甜度與虐度都有。加上角色群像鮮明，是近年少數能讓觀眾真正沉浸其中的架空古裝劇。