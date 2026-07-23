18歲山崎七海演受暴少女逼哭北川景子！湊佳苗新作《未來》7月24日上映，揭「殺死父母」禁忌計畫

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。

台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。 重點二： 法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。

法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

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