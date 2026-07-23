2026-07-23 14:26 女子漾／編輯金柔葳
18歲山崎七海演受暴少女逼哭北川景子！湊佳苗新作《未來》7月24日上映，揭「殺死父母」禁忌計畫
一封署名「20年後的我」的神祕來信，竟將少女一步步推向家暴、霸凌與「殺死父母」的禁忌計畫。電影《未來》改編自《告白》作者湊佳苗歷時10年完成的作品，由18歲新銳女星山崎七海挑戰飽受創傷的少女章子，更憑一場母女痛哭戲獲北川景子與湊佳苗盛讚，成為上映前最受矚目的亮點。
18歲山崎七海挑戰受暴少女
《未來》由曾執導《那些得不到保護的人》的瀨瀨敬久執導，集結黑島結菜、北川景子、松坂桃李、坂東龍汰與細田佳央太等演員共同演出。山崎七海飾演的章子，年紀輕輕就接連面對父親離世、母親封閉自我、母親男友施暴，以及殘酷的校園霸凌。角色長期壓抑情緒，也讓她必須演出超越年齡的成熟與哀傷。
她表示，章子就像是現實中許多受苦孩子的代言人，因此接下角色後便做好心理準備，拍攝時全心成為章子，下戲後則努力快速抽離，避免自己長時間困在角色情緒裡。
母女相擁痛哭，北川景子大讚每次都能落淚
北川景子在片中飾演章子的母親文乃，兩人有多場情緒強烈的對手戲。其中一場母女相擁哭喊的戲，讓北川景子留下深刻印象。北川景子透露，這場戲歷經多次重拍，山崎七海每一次都能重新投入情緒，流下大顆眼淚，讓她感受到對方全力投入角色的決心。面對前輩稱讚，山崎七海則表示，是因為北川景子把母親角色演得太真實，自己才能自然流露情緒。
偷學北川景子「眼神切換技」
山崎七海也透露，拍攝期間一直觀察北川景子的表演方式，尤其對方只靠眼神就能改變角色狀態，讓她十分佩服。她形容，北川景子前一秒還能呈現宛如人偶般空洞的眼神，下一秒又立刻切換成母親堅定的模樣，情緒轉折非常有力量，也讓她立下目標，希望未來能成為同樣擅長用眼神演戲的演員。
湊佳苗兩度探班，盛讚散發成熟哀傷
原作者湊佳苗在拍攝期間兩度前往片場探班，兩次都剛好遇上山崎七海的戲份。她特別注意到，即使山崎七海只是獨自奔跑、凝視，沒有其他演員陪同對戲，依然能散發出不屬於孩子的成熟與哀傷，認為這是她深入理解角色與故事後的成果。對一名年僅18歲的新演員來說，能同時獲得北川景子與原作者肯定，也讓山崎七海成為電影上映前最受關注的焦點之一。
一封來自20年後的信，揭開少女絕望人生
故事描述教師真唯子，某天發現學生章子收到一封署名「20年後的我」的來信。章子原本半信半疑地回信，生活卻沒有因此好轉。她一邊承受喪父之痛，一邊與封閉內心的母親生活，接著又遭遇母親男友暴力、校園霸凌，甚至意外發現父母隱藏多年的祕密。被現實一步步逼入絕境後，章子與唯一的朋友亞里沙，竟策畫出「殺死父母」的禁忌計畫。真唯子為了拯救章子，試圖在殘酷現實與社會不公中伸出援手，而那封來自未來的信，究竟代表希望，還是更深的絕望，也成為全片最大謎團。
精華 FAQ
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她飾演年僅18歲卻接連遭逢喪父、母親冷漠、家暴與校園霸凌的少女章子，角色長期壓抑情緒，必須呈現超越年齡的成熟與哀傷。
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因為在母女相擁痛哭的戲中，山崎七海即使多次重拍，每次都能迅速投入情緒、流下真實眼淚，讓北川景子感受到她對角色的全力投入。
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故事從一封署名「20年後的我」的信開始，章子在家暴、霸凌與家庭祕密壓迫下走向絕境，甚至與朋友策畫「殺死父母」的禁忌計畫。
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