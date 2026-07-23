2026-07-23 13:59 女子漾／編輯金柔葳
渡邊直美、劉以豪山林撞鬼！《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》霞海城隍廟開戰
渡邊直美來台灣尋根，結果祖先還沒找到，先在山裡撞上鬼！喜劇鬼片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》集結劉以豪、小薰、撒基努與徐若瑄，把家族秘密、山林傳說和失控笑料全部塞進同一趟冒險。更鬧的是，撒基努還在片場拉著渡邊直美自創「NAOMI拳」，一路從電影裡玩到霞海城隍廟，準備和粉絲正面開戰。
渡邊直美、劉以豪山林撞鬼
電影描述日本天后茱麗葉，由渡邊直美飾演，帶著崩潰經紀人小羅，深入台灣山區尋找家族根源。在好友心嵐與男友萬德帶領下，一行人卻在迷霧山林中接連遇上靈異怪事。隨著眾人一步步靠近神祕靈湖，每個人藏在心中的秘密也逐漸浮現，甚至意外喚醒未知邪靈，讓原本的尋根之旅，瞬間變成失控又爆笑的撞鬼冒險。
撒基努逗笑渡邊直美，片場發明「NAOMI拳」
拍攝山林戲期間雖然相當辛苦，劇組氣氛卻十分歡樂，其中撒基努更是片場公認的開心果。為了替拍到疲累的演員提神，撒基努經常拉著渡邊直美玩遊戲，兩人從傳統烏龜拳一路改良，加入頭、手、腳等全身動作，最後自創出超洗腦的「NAOMI拳」。遊戲名稱取自渡邊直美名字的日文發音，雙方喊出電影經典台詞「怎麼可能」時，必須同步比出指定動作，也成為劇組拍攝期間最熱門的娛樂活動。
撒基努自封天生拳王，爆料小薰最愛賴皮
被問到自己是不是猜拳高手，撒基努自信表示，他根本是「天生拳王」，甚至笑稱都是別人主動找他輸。他還趁機爆料，小薰是全劇組最輸不起的人，只要猜拳落敗，就會不斷要求重來，直到自己獲勝為止，最後再宣布「之前的都不算」，讓劇組每次玩遊戲都笑成一團。
霞海城隍廟辦PK賽，贏影人送電影票
為替電影宣傳暖身，導演蘇達將率領小薰、撒基努，於7月26日下午2點重返電影開機地台北霞海城隍廟，進行票房祈福儀式，並在廟旁舉辦「NAOMI拳PK見面會」。活動採取「1對3」對決形式，粉絲可以自由指定一位影人挑戰，其餘兩位則在旁擔任氣氛組。凡參加挑戰，不論輸贏，都能獲得影人合照、城隍老爺平安符及電影酷卡；成功擊敗影人的粉絲，還能加碼獲得電影首4日交換券，數量有限，送完為止。
精華 FAQ
-
電影描寫渡邊直美飾演的日本天后茱麗葉，為了尋找家族根源深入台灣山區，卻在迷霧山林中接連遇上靈異怪事，最後從尋根之旅變成撞鬼冒險。
-
片場由撒基努帶起歡樂氣氛，他拉著渡邊直美玩猜拳遊戲，從烏龜拳改良成加入頭、手、腳動作的「NAOMI拳」，還搭配電影台詞讓全劇組都玩得很投入。
-
活動將於7月26日下午2點在台北霞海城隍廟旁舉辦，採1對3挑戰形式。參加者不論輸贏都能拿到合照、平安符和電影酷卡，贏的人還可獲得電影首4日交換券。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower