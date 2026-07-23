2026-07-23 13:42 女子漾／編輯金柔葳
台灣首部啦啦隊互動劇來了！9位啦啦隊女神進軍戲劇，范姜彥豐范姜彥豐竟演反派
啦啦隊女神這次不只在球場拚應援，還要進入娛樂圈鬥心機、搶出道！《應援帝國，璀璨之星》集結瑟七、岱縈、琳妲、小映等9位人氣女神同台飆戲，范姜彥豐更一改形象化身反派。最特別的是，玩家在觀看過程中，還能透過不同選擇改寫劇情，親自決定女團能否順利出道。
《應援帝國，璀璨之星》集結岱縈、琳妲、小映等人氣啦啦隊，玩家每次選擇都將改寫女團出道結局
台灣啦啦隊女神不只在球場應援，這次更跨界挑戰互動戲劇！台灣首部啦啦隊女神影遊互動劇《應援帝國，璀璨之星》集結瑟七、岱縈、侯芳、小映、琳妲、沁沁、穎樂、曲羿及張愛共同演出，9位女神社群粉絲數合計逼近千萬，首波劇照於7月23日正式曝光。
瑟七首挑女主角 幾乎場場都有戲
由瑟七擔任女主角，飾演女團練習生隊長江芷晴。長年活躍於球場應援舞台的她，這次一肩扛起大量戲分，也讓粉絲看見不同於啦啦隊表演的另一面。瑟七透露，這是自己第二次參與戲劇演出，加上影遊互動劇的拍攝方式較為零碎，與過去經驗相當不同。為了讓鏡頭前的表情更豐富，她拍攝期間還會隨身攜帶鏡子，隨時觀察自己的表情。由於她幾乎每場戲都要出現，瑟七也笑稱拍攝行程宛如「紅不讓」，希望能把球場上強勢得分的氣勢延續到作品上線後，獲得玩家支持。
范姜彥豐演反派，與小映正面交鋒
范姜彥豐在劇中飾演反派娛樂公司代表，與小映飾演的女團成員有多場對手戲，成為劇中相當新鮮的組合。小映的角色出身經濟狀況不佳的家庭，卻始終沒有放棄出道夢想。她為首次戲劇演出勤上表演課、練習台詞，坦言剛開始相當緊張，幸好拍攝過程獲得范姜彥豐的引導與包容。除了正面衝突，兩人之間還藏有隱藏劇情，玩家必須透過不同選擇，才能解鎖更多故事發展。
玩家親自選結局，決定女團能否出道
《應援帝國，璀璨之星》最大特色，是將真人戲劇與互動遊戲結合。玩家在觀看過程中，能於關鍵時刻做出選擇，每一次決定都可能讓劇情走向不同分支，甚至改變最終結局。故事描述江芷晴接下女團練習生隊長職務，卻在正式出道前，意外發現競爭對手已滲透公司，試圖操控團員。她必須在猜忌、背叛與利益誘惑中分辨敵友、蒐集證據。玩家的選擇不只會決定女團能否順利出道，也將影響江芷晴能否打破娛樂圈背後的權力牢籠。
同名遊戲預計2027年上線
本劇由蔡旻樺執導，製作人王振維領軍，怡人傳播、原來娛樂、力榮影業與杰奇傳播聯合出品。同名遊戲預計於2027年正式上線，透過多線劇情與多重結局，讓觀眾不再只是旁觀故事，而是直接成為左右女團命運的關鍵角色。隨著互動敘事與AI技術逐漸成為影視產業發展方向，《應援帝國，璀璨之星》也成為台灣首度結合啦啦隊女神、偶像養成與影遊互動形式的作品，後續上線表現備受期待。
精華 FAQ
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這部作品把真人戲劇和互動遊戲結合，讓觀眾不只是看故事，還能在關鍵節點做選擇，進而改變劇情分支與最後結局，參與感相當高。
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本劇集結瑟七、岱縈、侯芳、小映、琳妲、沁沁、穎樂、曲羿及張愛共9位女神，並由瑟七擔任女主角，飾演女團練習生隊長江芷晴。
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范姜彥豐在劇中飾演娛樂公司反派代表，和小映有多場對手戲，且藏有隱藏劇情。玩家必須透過不同選擇解鎖更多發展，並決定女團能否順利出道。
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