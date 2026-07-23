讓居家綠意重拾活力！Greener綠點園藝：用天然植萃呵護你的居家小森林

2026-07-23 12:08 MiniDaily 米米黛莉｜Ms. Whoops!!

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Greener綠點園藝主打天然植萃，強調居家養護安全友善。
  • 重點二：實測三款產品可防蟲、預防病害並補充植物生長養分。
  • 重點三：即開即用噴瓶設計，適合陽台新手與有孩毛家庭使用。

住在台中這繁忙的城市裡，回到家後最療癒的時光，莫過於坐在陽台，看著滿室綠意喝咖啡煩躁的生活，總是透過照顧植物來沉澱心靈，植物就像是一個個安靜的朋友，它們與你的連結不僅是視覺上的美感，更是一種內在的對話

然而，植物養護也是場修行，相信很多朋友跟我一樣，明明滿懷熱忱帶回了龜背芋、多肉植物，卻常面臨植物「沒精神」、葉片泛黃，甚至紅蜘蛛、介殼蟲悄悄來訪的挫折

為了打造一個讓全家人，都能安心享受的綠色空間，我開始尋找安全、環保且高效的輔助產品，今天想跟大家開箱分享近期用起來非常有感的——Greener綠點園藝系列產品

為什麼選擇「Greener綠點園藝」？

在接觸到Greener綠點園藝之前，我試過許多市面上的產品，但有些氣味刺鼻，有些則是成分不明，讓我始終很擔心小孩不小心接觸到

會關注到這個品牌，是因為我在網路上搜尋家用園藝產品時，發現許多花友對新峰生物科技評價相當正面，尤其是他們對於天然友善、檢驗合格的堅持，正是我最在意的，這不僅僅是為了植物，更是為了居家健康

我的綠意居家保養術：三瓶必備神器的實測心得

這次我重點測試了三款產品：天然病蟲害防治噴瓶（驅蟲橘/防菌矽）以及天然生長激素（植沐森）

1. 天然病蟲害防治噴瓶（驅蟲橘）：告別討厭的紅蜘蛛與蚜蟲

每到換季，陽台的植物常會成為害蟲的溫床，特別是那些纖細的觀葉植物，最怕紅蜘蛛與蚜蟲肆虐

  • 實測心得：這瓶驅蟲橘採用天然植萃成分，噴灑時有一股淡淡的清新果香，完全沒有化學藥劑那種讓人頭暈的刺鼻味，我針對家中常受侵擾的植物進行了每週兩次的防治噴灑，連續使用兩週後，觀察葉背的小蟲確實少了非常多，也沒有發生藥害現象，對於居家植物蟲害防治方法，這真的比傳統農藥友善太多！

2. 天然病蟲害防治噴瓶（防菌矽）：植物的隱形護盾

植物生長環境如果通風不良，很容易出現葉斑病等細菌問題，這款產品像是一個防護罩，給植物更安穩的生長空間

  • 實測心得：我將它用於我最心愛的觀葉植物，這款產品對於室內植物蟲害防治方法來說是非常溫和的補強，使用後葉片顯得乾淨許多，且沒有留下難看的殘留痕跡

3. 天然生長激素（植沐森）：給植物來一場「營養SPA」

很多人問我，為什麼我的植物看起來特別有精神？其實秘訣就在於營養補充

  • 實測心得：在使用這款產品前，我的多植物照顧總是不盡理想，老是長得瘦弱，使用植沐森之後，我明顯感受到它們的韌性提升了，我通常會搭配澆水使用，植株長出的新芽色澤更飽滿，對於觀葉植物肥料使用心得來說，這瓶確實達到了很好的滋養效果

使用頻率與建議指南

針對不同需求，我的日常操作邏輯如下：

產品名稱主要功能使用頻率心得重點驅蟲橘害蟲防治蟲害期每週2次適合陽台植物，安心無負擔防菌矽預防病害兩週1次環境維護的好幫手植沐森養分補充每兩週澆水時添加植物成長更有活力

  • 日照與通風：我家陽台屬於半日照環境，通風良好，在這些條件下，Greener的產品表現很穩定，不會因為濕度導致藥劑殘留
  • 關於稀釋：這三款皆為即開即用的噴瓶設計，省去了稀釋的麻煩，對新手來說非常友善

給同樣愛植物的你

「植物是家中最靜謐的能量場，它們呼吸，你也跟著呼吸」

我們花心思照顧植物，其實也是在照顧內心的那份平靜，透過這幾個月的實測，我真心覺得Greener綠點園藝不僅是功能性的工具，它更體現了一種尊重自然、友善環境的生活態度

超級有用，小蟲少了很多，真心的推薦大家要去買來用用看！如果你也喜歡植物，卻總是擔心養不好，也怕家裡多了很多不知明小蟲子，這系列的產品絕對是你的最佳輔助

對於我們這群在生活中努力綻放的「中年少女」來說，家裡有一點天然的綠植，對身心靈的療癒力是無可取代的，讓這份純淨的綠意，陪我們一起慢慢變好

產品小資訊：

  • 品牌搜尋：Greener綠點園藝
  • 適用族群：陽台養護新手、家中有毛小孩/小孩者、在意成分天然的居家園藝愛好者

(小提醒：產品功效會依據植物種類與生長環境有所差異，建議依照實際狀況靈活調整喔！)

你也開始著手整理家中的陽台植物了嗎？在養護的過程中，有沒有遇過什麼讓你特別頭痛的害蟲問題呢？歡迎跟我分享！

邀稿聯絡：komi.minnie@gmail.com Line:mininetu

精華 FAQ

  • 這個品牌強調天然植萃、成分友善與檢驗合格，產品多為即開即用噴瓶，兼顧居家安全與園藝效果，適合在意小孩、毛小孩與環境健康的家庭。

  • 實測的3款產品包含驅蟲橘、防菌矽與植沐森，分別用來防治紅蜘蛛、蚜蟲等害蟲，預防葉斑等病害，並補充植物養分、提升新芽活力。

  • 作者認為產品使用方便、氣味清新且沒有明顯藥害，搭配週期性噴灑與澆水即可維持狀態，對陽台新手、在意天然成分的家庭都很實用。

MiniDaily 米米黛莉｜Ms. Whoops!!

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如果你也常常在化妝台前糾結、餐桌前感動、旅途中迷路、生活裡各種問號滿天飛—— 那恭喜，你找到同頻隊友了。 Welcome to 米米黛莉的 daily chaos—— 一起變美、變幽默、變更會生活 邀稿聯絡:komi.minnie@gmail.com

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2026-07-12 22:36 張瑜老師上課了

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。
  • 重點二：法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。
  • 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

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精華 FAQ

  • 案件中，國中生因常遲到、缺交作業被罰抄課文，家長向學校求償140萬國賠，但法院駁回請求，並認定罰寫屬於輔導管教的正常行使。

  • 作者認為，學生要先知道自己做了什麼、違反哪條規定，以及規定存在的理由，因為懲罰只是結果，真正目的在於讓孩子理解行為與責任。

  • 作者先把4名學生集合，要求寫悔過書、幫忙倒垃圾與資源回收，並說明若燈箱再壞就要賠償，同時聯絡家長取得同意後再執行。

張瑜老師上課了

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每年200個學生｜第10年｜國中數學理化｜光與言 二寶爸｜跑步狂｜美濃女婿｜女子漾專欄作家

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2026-07-13 15:50 女子漾／編輯張念慈
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖

真正聰明的人，不一定總是站在聚光燈下，也不一定要用強勢語氣證明自己。有些人的厲害，藏在反應速度裡；有些人的智慧，體現在說話分寸、人際平衡和細節掌控中。搜狐網分享，有4個星座的聰明特別讓人心服口服。他們不一定鋒芒畢露，卻能在關鍵時刻用最適合的方式解決問題，讓人越相處越佩服。

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文章目錄

聰明星座1.射手座：看得夠遠，不被小事困住

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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射手座的聰明，藏在他們的格局裡。他們看起來隨性、愛自由，甚至有時讓人覺得不受控制，但其實射手座很擅長看穿事情本質，不會把人生浪費在無謂的糾結裡。

當別人還在反覆猶豫、擔心失敗、害怕做錯選擇時，射手座往往已經先往前走。他們不是沒有想過後果，而是很清楚哪些事值得投入，哪些事只是在消耗自己。

射手座的智慧，是用樂觀化解壓力，用行動打開新局。他們不喜歡困在原地，也不容易被情緒綁架。這種清醒又灑脫的特質，讓人很難不被吸引，甚至會不自覺想跟上他們的腳步。

聰明星座2.天秤座：情商超高，說話剛好讓人服氣

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

天秤座的聰明，不是咄咄逼人的那一種，而是讓人舒服到忘記反抗。他們很懂人性，也很懂分寸，知道什麼時候該說話、什麼時候該退一步，更知道如何讓不同立場的人都感到被尊重。

很多人以為天秤座只是社交能力強，其實他們真正厲害的地方，是能在複雜關係裡找到平衡點。當場面快要失控，或人際氣氛變得尷尬時，天秤座常常只需要一句話，就能把局勢拉回來。

他們不一定搶著當主角，卻能讓所有人願意聽他們說話。天秤座的聰明，是不著痕跡地化解衝突，把難堪變成台階，把僵局變成轉圜。這種高情商，才是真正讓人心服的能力。

聰明星座3.白羊座：反應快、敢行動，執行力就是天賦

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

白羊座的聰明，常常被誤會成衝動。因為他們想做就做，不太喜歡拖泥帶水，看起來像是先衝再說。但真正了解白羊座的人會知道，他們的大腦其實在行動中快速運轉，邊做邊修正，反而比很多人更快找到答案。

白羊座不怕開始，也不怕犯錯。他們最強的地方，是不會被過多雜念困住。別人還在分析風險、等待時機，白羊座可能已經先跨出第一步，並在過程中抓到機會。

他們的聰明，是一種乾脆俐落的判斷力。該出手就出手，該轉彎就轉彎，不把時間浪費在無限內耗裡。這種快刀斬亂麻的行動力，讓人不得不承認，白羊座的直覺和膽識，本身就是一種高段位智慧。

聰明星座4.處女座：細節控到極致，混亂也能被他整理好

包上恩微博
包上恩微博

處女座的聰明，藏在細節與秩序裡。他們很擅長從一團混亂中找出問題核心，也能把別人忽略的小地方一一補上。你以為他們只是挑剔，其實他們是在替事情降低風險。

處女座的觀察力很細，記憶力也強。別人隨手帶過的資訊，他們可能早就默默記下；別人覺得不重要的細節，他們卻能看出後續可能引發的麻煩。也因此，很多事情只要交到處女座手上，就會變得更有條理。

雖然處女座有時候會讓人覺得要求太多、標準太高，但真正到了關鍵時刻，大家才會發現，幸好有他們把關。處女座的聰明不是炫技，而是用嚴謹替身邊的人撐起安全感。

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2026-07-13 13:00 女子漾／編輯張念慈
人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救。女子樣AＩ製圖
人緣好到擋不住！5星座天生貴人命，第一名低潮時總有人出手救。女子樣AＩ製圖

有時候，人生真正拉開差距的，不一定是能力，而是在你快要撐不下去時，剛好有人願意提醒一句、介紹一個機會，或在重要關頭替你說話。根據搜狐網分析，從星座性格來看，有些人天生親和力強、做事可靠，也懂得在人際關係中留下好印象。他們未必刻意經營人脈，卻常因為平時累積的善意與信任，在遇到難關時獲得貴人相助。以下盤點「最容易遇見貴人的5個星座」，快看看自己有沒有上榜。

編輯推薦

好人緣星座第5名：雙魚座

圖片來源：官方微博
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平時願意幫別人，低潮時也容易有人接住。雙魚座個性溫柔、同理心強，總能敏銳察覺身邊人的情緒。當朋友、同事需要幫忙時，他們通常不會只說場面話，而是願意花時間傾聽，甚至主動伸出援手。

也因為平時累積不少好人緣，當雙魚座遇到工作低潮、感情困境或生活難題時，身邊往往會有人願意回過頭幫忙。雙魚座的貴人不一定是位高權重的大人物，反而常藏在熟悉的朋友圈、同事或合作對象中，在最需要時提供關鍵資訊與實際協助。

好人緣星座第4名：金牛座

圖片來源：官方 微博
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不搶鋒頭卻最讓人放心，容易獲得主管提拔。金牛座不愛誇大自己，也很少靠華麗言詞博取關注。他們更習慣用時間、成果與穩定表現證明實力，交辦的事情通常會盡力完成，是職場上讓主管與同事感到安心的類型。

雖然金牛座看似低調，能力其實一直有人默默看在眼裡。當升遷、合作或重要機會出現時，過去曾經共事的主管、長輩或前輩，很可能主動推薦他們。對金牛座而言，貴人運往往不是突然降臨，而是靠著長期累積的信任，在重要時刻一次爆發。

好人緣星座第3名：獅子座

圖片來源：官方微博
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自帶存在感，容易吸引欣賞能力的人。獅子座天生具有感染力，無論走到哪裡都容易成為人群焦點。他們做事積極、有企圖心，也不吝嗇給身邊的人鼓勵，因此常能在團隊中建立鮮明又正面的形象。

獅子座的能力與自信，很容易被主管、前輩或重要合作對象注意。當他們卡在瓶頸、缺乏資源或需要舞台時，經常有人願意主動提供方向、介紹人脈，甚至直接給予機會。不過，獅子座真正吸引貴人的原因，並不只是外表亮眼，而是他們敢承擔、願意行動，讓人相信機會交到他們手上不會被浪費。

好人緣星座第2名：天秤座

圖片來源：官方 微博
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高情商又懂分寸，貴人常藏在人脈圈裡。天秤座擅長溝通，也很懂得觀察場合與他人感受。即使面對意見不同的人，他們通常不會立刻翻臉，而是能以理性、禮貌的方式找到平衡點，因此在職場與社交場合中，往往能維持不錯的關係。

他們不一定刻意討好別人，卻懂得尊重、傾聽與給足台階，久而久之便累積出廣泛的人脈。當天秤座遇到轉職、合作、創業或人生選擇時，身邊常有人願意分享經驗、牽線介紹，甚至幫忙打開原本進不去的圈子。對天秤座來說，人脈不只是認識很多人，而是關鍵時刻真的有人願意幫忙。

好人緣星座第1名：射手座

圖片來源：官方微博
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一場聊天就可能遇見機會，人生常被貴人突然改寫。射手座榮登貴人運第一名。他們對世界充滿好奇，樂於認識新朋友，也願意嘗試不同領域。比起待在熟悉圈子裡，射手座更常主動跨出舒適圈，因此遇見貴人的機率自然比別人更高。

更重要的是，射手座通常不吝嗇分享資訊與資源，也願意相信別人的潛力。這種爽朗、開放的個性，容易讓善意形成正向循環。無論是工作、學習、旅行或聚會，他們都可能因為一次聊天、一場飯局或一個臨時合作，認識能夠改變人生方向的人。

射手座的貴人運看似幸運，其實也和他們勇於行動有關。當機會出現時，他們敢接住、敢嘗試，也更容易讓貴人願意繼續提攜。

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2026-07-17 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高收入不等於高資產，晚起步者更需刻意規劃財務路徑。
  • 重點二：精品與名錶等消費會吞噬收入，讓資產累積停在表面。
  • 重點三：台灣需建立比買房更完整的資產架構與財務邏輯。



▋一則Dcard貼文，點燃了很多人壓在底下的那根線

故事的輪廓，讀起來像一個完整的奮鬥劇本。

從低收入戶家庭出來的男生，每天只睡4到5小時，把所有能用的時間都押在書本上。後來考上醫學系，當了醫師，走進了大家眼中「翻身」應該有的樣子。

然後某一天，他和女友去台北看房。看完，坐回車裡，哭了出來。

「我已經考到全台前0.1%了，竟然還買不起一間像樣的房。」

這段話在網路上流傳，留言區分成兩種聲音。一種說這是台灣結構的問題，靠努力已經不夠了；一種說他的消費觀念有問題，怨不了別人。兩種說法都站得住腳，但都只照到了故事的一個角落。

如果從一個見過許多家庭財務現場顧問的角度來看，這個故事映照的，是另一件事——在台灣，我們從來沒有被系統性地教過，高收入之後，財務這件事要怎麼接著走。

你打開銀行App的時候，有沒有看著數字，卻說不清楚自己的資產配置到底長什麼樣子？

▋從這個案例，看見幾個台灣高薪族群的共同現象

入行晚，意味著資產起點也晚

台灣醫師的養成週期長。從醫學系、實習、住院醫師、主治醫師走下來，通常要到30歲以後，才有真正穩定可自由支配的高收入。這意味著，同齡的工程師或金融從業者，可能已經累積了7、8年的資產，而這位醫師才正要開始。

時間的複利，是金融世界裡最公平、也最沒有辦法的規則。起步晚不代表追不上，但需要更刻意的路徑設計，而不是「賺多了再說」。

高收入，流進了消費，而不是資產

文章裡提到，男友會購買名錶與精品。這類消費行為，在高薪族群裡並不少見。它背後的心理，往往是一種補償——對那些熬過去的日子，補一個遲來的交代。但從財務結構來看，精品不會產生現金流，消費帶來的滿足感會衰退，支出的習慣卻很難縮回去。

幾年之後回頭看，月薪30萬的帳戶，和月薪12萬的帳戶，資產的差距，有時候沒有想像中那麼大。因為中間那段距離，被消費習慣填掉了。

財務目標只有「買房」，卻沒有更完整的架構

台灣社會給大多數人的財務劇本，只有一個終點：買到一間房。但這個終點放在台北，門檻永遠比你剛剛夠到的地方再高一截。如果一個人的財務規劃裡，所有的力氣都在追那個門檻，而沒有建立起其他的資產結構，那相對剝奪感會一直跟著你——不管收入漲到哪裡。

有些家庭選擇先建立流動性強、能產生現金流的資產組合，再視人生階段評估是否置產；有些家庭一路存頭期款，把所有資金壓進房子，卻在入住那天發現，帳戶裡什麼緩衝都沒有。

兩條路沒有絕對的對錯，但差的是：有沒有一套屬於自己的財務邏輯。

▋這個故事，其實很多台灣女生也有版本

這則貼文的主角是男性，但這道題，從來不是性別限定的。很多25至45歲的台灣女性，也正卡在某個版本的同一個困境裡——收入不差，努力也夠，但每次打開銀行帳戶，和心裡那個「應該有的安全感」之間，還是差了一段說不清楚的距離。

那個距離差在哪裡？

有時候是：現金流有進來，但沒有一套讓它有去向的架構。

有時候是：對自己真正的財務目標，其實還沒有想清楚。

有時候是：有做一些安排，但不確定那些安排在真正需要的那一天，能不能撐住。

這些不是能力的問題。是從來沒有人帶著你，完整地走過一遍。

▋那個崩潰的瞬間，其實是最好的入口

坐在車裡哭的那一刻，是這個醫師第一次認真問自己：我一直在拚，但拚的是正確的事嗎？這個問題，早一點問，就少一點代價。你現在可以做的，不是立刻做出什麼大決定，而是找一個安靜的時間，問自己一個問題：

我現在的財務安排，真的是我想要的樣子嗎？

如果不是——你願意花時間去想清楚嗎？

很多事情，不難，但需要一個人陪你停下來看一眼，想一想。



我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是房地產專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為高收入不代表已有足夠資產。若起步晚、消費偏高，又缺乏有效配置，收入會被日常與精品支出吃掉，最後可動用的頭期款仍不足。

  • 常見問題包括晚進入高收入階段、把收入優先用於消費、以及只盯著買房目標卻缺少完整資產結構，導致看似賺很多，實際安全感不足。

  • 它提醒女性別只用薪水判斷安全感，而要檢視現金流、資產配置與財務目標是否清楚。先建立可持續的架構，才有機會真正累積穩定財富。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

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2026夏季陸劇盤點！除了《百花殺》，這5部話題陸劇讓你熬夜也要追完！

2026夏季陸劇盤點！除了《百花殺》，這5部話題陸劇讓你熬夜也要追完！

2026-07-17 14:35 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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不管最近有無劇荒，這些陸劇一上線就引發話題！像是由孟子義、何與所主演的《百花殺》討論度居高不下，但今年6月到7月還有超多「顏值與劇情雙在線」的寶藏神劇接力開播。不管你是想看全員智商在線的權謀古裝、極致拉扯的虐戀愛情，還是燒腦懸疑，這波片單絕對能滿足你的追劇胃口，幫大家整理了近期討論度飆高的TOP 5熱播陸劇，快把週末的時間空出來吧！

1.《翹楚》：全員智商在線的高階古裝權謀

主演： 陳都靈周翊然

6月底開播就迅速掀起極高討論度的古裝大作！由氣質空靈的陳都靈搭檔人氣小生周翊然，這部劇不走無腦撒糖路線，而是主打驚險刺激的朝堂權謀博弈。看男女主角在危機四伏的局勢中步步為營，從互相試探到並肩作戰，劇情高能反轉不斷，喜歡聰明人過招的古裝控絕對不能錯過這部話題神劇！

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2. 《野狗骨頭》：非血緣兄妹的雙向救贖

主演： 宋威龍、張婧儀

喜歡「偽骨科」設定的女孩們千萬別錯過這部現代愛情劇！劇情講述沒有血緣關係的兄妹，從前期的相互防備，一路走到後來的雙向救贖。宋威龍與張婧儀將那種充滿宿命感與破碎感的愛情演繹得淋漓盡致，酸澀與心動感拿捏得剛剛好，情感細膩非常催淚。

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3. 《莫離》：全能大女主的絕地大翻盤

主演： 白鹿、丞磊

6月開播即霸屏的古裝大戲！白鹿飾演身負血仇的長女，被迫嫁給雙腿殘疾的腹黑王爺丞磊。這種充滿變數的「先婚後愛」加上雙強聯手復仇的設定，看他們如何從互相猜忌到相知相惜、共謀大業。智商在線的權謀過招真的超過癮，完美呈現了婚姻與利益交織的複雜人性。

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4. 《熾夏》：校園到職場的黑馬甜虐劇

主演： 周柯宇、包上恩

被網友封為6月逆襲黑馬的現偶劇！講述男女主角從青澀校園到職場重逢的故事。同齡CP的火花非常自然，細膩動人。而且女主角進入職場後的造型簡直是質感穿搭教科書，俐落的都會套裝搭配幾顆神似 Delvaux 輪廓的極簡高級感包款，完全長在時尚控的審美上，又甜又時髦！

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5. 《黑夜告白》：高智商懸疑犯罪大作

主演： 潘粵明、王鶴棣

如果你看膩了情情愛愛，這部絕對是轉換口味的極佳選擇。由演技派潘粵明搭檔王鶴棣主演的現代犯罪懸疑大戲，6月上線後在畫質與劇本深度上都引起了極高的討論度。劇情燒腦刺激、節奏緊湊，喜歡跟著主角一起抽絲剝繭破案的話，這部絕對會讓你直呼過癮。

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#翹楚 #百花殺 #孟子義 #周翊然 #陳都靈 #陸劇推薦

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