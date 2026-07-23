讓居家綠意重拾活力！Greener綠點園藝：用天然植萃呵護你的居家小森林

AI重點 文章重點整理： 重點一： Greener綠點園藝主打天然植萃，強調居家養護安全友善。

Greener綠點園藝主打天然植萃，強調居家養護安全友善。 重點二： 實測三款產品可防蟲、預防病害並補充植物生長養分。

實測三款產品可防蟲、預防病害並補充植物生長養分。 重點三：即開即用噴瓶設計，適合陽台新手與有孩毛家庭使用。

住在台中這繁忙的城市裡，回到家後最療癒的時光，莫過於坐在陽台，看著滿室綠意喝咖啡煩躁的生活，總是透過照顧植物來沉澱心靈，植物就像是一個個安靜的朋友，它們與你的連結不僅是視覺上的美感，更是一種內在的對話

然而，植物養護也是場修行，相信很多朋友跟我一樣，明明滿懷熱忱帶回了龜背芋、多肉植物，卻常面臨植物「沒精神」、葉片泛黃，甚至紅蜘蛛、介殼蟲悄悄來訪的挫折

為了打造一個讓全家人，都能安心享受的綠色空間，我開始尋找安全、環保且高效的輔助產品，今天想跟大家開箱分享近期用起來非常有感的——Greener綠點園藝系列產品

為什麼選擇「Greener綠點園藝」？

在接觸到Greener綠點園藝之前，我試過許多市面上的產品，但有些氣味刺鼻，有些則是成分不明，讓我始終很擔心小孩不小心接觸到

會關注到這個品牌，是因為我在網路上搜尋家用園藝產品時，發現許多花友對新峰生物科技評價相當正面，尤其是他們對於天然友善、檢驗合格的堅持，正是我最在意的，這不僅僅是為了植物，更是為了居家健康

我的綠意居家保養術：三瓶必備神器的實測心得

這次我重點測試了三款產品：天然病蟲害防治噴瓶（驅蟲橘/防菌矽）以及天然生長激素（植沐森）

1. 天然病蟲害防治噴瓶（驅蟲橘）：告別討厭的紅蜘蛛與蚜蟲

每到換季，陽台的植物常會成為害蟲的溫床，特別是那些纖細的觀葉植物，最怕紅蜘蛛與蚜蟲肆虐

實測心得：這瓶驅蟲橘採用天然植萃成分，噴灑時有一股淡淡的清新果香，完全沒有化學藥劑那種讓人頭暈的刺鼻味，我針對家中常受侵擾的植物進行了每週兩次的防治噴灑，連續使用兩週後，觀察葉背的小蟲確實少了非常多，也沒有發生藥害現象，對於居家植物蟲害防治方法，這真的比傳統農藥友善太多！

2. 天然病蟲害防治噴瓶（防菌矽）：植物的隱形護盾

植物生長環境如果通風不良，很容易出現葉斑病等細菌問題，這款產品像是一個防護罩，給植物更安穩的生長空間

實測心得：我將它用於我最心愛的觀葉植物，這款產品對於室內植物蟲害防治方法來說是非常溫和的補強，使用後葉片顯得乾淨許多，且沒有留下難看的殘留痕跡

3. 天然生長激素（植沐森）：給植物來一場「營養SPA」

很多人問我，為什麼我的植物看起來特別有精神？其實秘訣就在於營養補充

實測心得：在使用這款產品前，我的多植物照顧總是不盡理想，老是長得瘦弱，使用植沐森之後，我明顯感受到它們的韌性提升了，我通常會搭配澆水使用，植株長出的新芽色澤更飽滿，對於觀葉植物肥料使用心得來說，這瓶確實達到了很好的滋養效果

使用頻率與建議指南

針對不同需求，我的日常操作邏輯如下：

產品名稱主要功能使用頻率心得重點驅蟲橘害蟲防治蟲害期每週2次適合陽台植物，安心無負擔防菌矽預防病害兩週1次環境維護的好幫手植沐森養分補充每兩週澆水時添加植物成長更有活力

日照與通風 ：我家陽台屬於半日照環境，通風良好，在這些條件下，Greener的產品表現很穩定，不會因為濕度導致藥劑殘留

：我家陽台屬於半日照環境，通風良好，在這些條件下，Greener的產品表現很穩定，不會因為濕度導致藥劑殘留 關於稀釋：這三款皆為即開即用的噴瓶設計，省去了稀釋的麻煩，對新手來說非常友善

給同樣愛植物的你

「植物是家中最靜謐的能量場，它們呼吸，你也跟著呼吸」

我們花心思照顧植物，其實也是在照顧內心的那份平靜，透過這幾個月的實測，我真心覺得Greener綠點園藝不僅是功能性的工具，它更體現了一種尊重自然、友善環境的生活態度

超級有用，小蟲少了很多，真心的推薦大家要去買來用用看！如果你也喜歡植物，卻總是擔心養不好，也怕家裡多了很多不知明小蟲子，這系列的產品絕對是你的最佳輔助

對於我們這群在生活中努力綻放的「中年少女」來說，家裡有一點天然的綠植，對身心靈的療癒力是無可取代的，讓這份純淨的綠意，陪我們一起慢慢變好

產品小資訊：

品牌搜尋 ：Greener綠點園藝

：Greener綠點園藝 適用族群：陽台養護新手、家中有毛小孩/小孩者、在意成分天然的居家園藝愛好者

(小提醒：產品功效會依據植物種類與生長環境有所差異，建議依照實際狀況靈活調整喔！)

你也開始著手整理家中的陽台植物了嗎？在養護的過程中，有沒有遇過什麼讓你特別頭痛的害蟲問題呢？歡迎跟我分享！

邀稿聯絡：komi.minnie@gmail.com Line:mininetu