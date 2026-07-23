總是說「沒關係」的妳其實受夠了吧？低自我價值感的6個自傷行為

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習慣性道歉、過度迎合，常是低自我價值感的表現。

習慣性道歉、過度迎合，常是低自我價值感的表現。 重點二： 拒絕求助卻對他人有求必應，將被需要當成存在證明。

拒絕求助卻對他人有求必應，將被需要當成存在證明。 重點三：完美主義與休息罪惡感，反映對不完美和放鬆的焦慮。

編輯/葉佳欣撰文

每次遇到讓人想翻白眼的事情，妳的第一反應是不是又反射性地脫口而出「沒關係，我自己來就好」或是「沒關係，我真的無所謂」？

別再騙自己了。很多時候妳以為的體貼和高EQ，其實只是在瘋狂壓抑自己。這種習慣把委屈吞下去、過度檢討自己的行為，往往源自於底層的「低自我價值感」。如果妳也常常在深夜覺得心好累，不妨對照看看以下這6個隱形跡象，妳默默中了幾項？

習慣性地為不是妳的錯而道歉

只要空氣突然安靜，或者專案進度有一點點不順，妳就會忍不住把「對不起」、「不好意思」當成發話開頭。明明遲到的是交通工具，或者改期的是對方，妳卻總覺得是自己沒安排好。這種氾濫的歉意，其實是妳內心害怕被討厭、渴望透過降低姿態來換取和諧的保護色。

拒絕別人幫忙 卻對別人有求必應

當別人想幫妳提個東西或分擔工作時，妳的防護罩馬上全開，拼命說「不用不用我可以」；但當別人丟一個根本不屬於妳的工作給妳，或是半夜打來倒情緒垃圾，妳心裡再不情願，嘴巴還是會不爭氣地答應。妳習慣了當一個照顧者，因為在妳的潛意識裡，唯有「被需要」才能證明妳存在的價值。

當同事丟工作給妳，低自尊的妳即使心裡再不情願，嘴巴還是會不爭氣地答應。圖/123RF圖庫

收到稱讚時 第一反應是尷尬和否認

「妳今天穿這件衣服好好看喔！」聽到這種話，低自我價值感的妳不會大方說謝謝，而是開始心虛地解釋：「沒有啦，這路邊攤隨便買的」、「我很胖啦，是衣服顯瘦」。妳很難坦然接受別人的讚美，甚至會懷疑對方是不是在客套，因為連妳自己都不相信自己配得上這些美好。

在感情或職場 總是自動退位當配角

討論聚餐要吃什麼，妳永遠是「我都好、看你們」；工作提案被稍微質疑，妳就立刻放棄堅持，覺得自己的想法可能真的很爛。妳習慣把發言權和主導權雙手奉送給別人，寧可委屈自己去成就大家的愉快，也不敢理直氣壯地為自己爭取一次。

瘋狂追求完美 卻對微小的失敗無限放大

妳對自己嚴苛得像個軍訓教官，做對了一百件事覺得是理所當然，但只要有一件小事沒做好，或是被主管點評了一句，妳就會陷入無止境的反省地獄，覺得自己簡直差勁透頂。這種非黑即白的完美主義，其實只是在掩飾妳對「不完美的自己會被拋棄」的恐懼。

放鬆的時候會產生強烈的罪惡感

明明是好不容易熬到的週末，當妳躺在沙發上追劇、吃鹹酥雞時，心裡卻浮現一種莫名的焦慮，覺得自己好廢、怎麼可以不利用時間看書或運動？妳把自己的價值和「產出」綁在一起，以為只有不斷忙碌才算得上是個有用的人，卻忘了休息本來就是妳應得的權利。

看完這些，是不是覺得自己中了好幾箭，心裡一驚：「這不就是在說我嗎？」

其實，承認自己正在經歷低自我價值感一點都不丟臉，這反而是一個重新認識自己的絕佳起點。從今天開始，試著把那句熟練的「沒關係」稍微卡在喉嚨三秒鐘，問問自己：我現在是真的覺得沒關係，還是又在委屈自己？

學會和自己的底線站在一起，當妳開始懂得拒絕、懂得坦然接受讚美，妳才會發現，原來那個不用刻意討好、不夠完美的妳，其實早就已經閃閃發亮，非常有價值了。

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