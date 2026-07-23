張凌赫、王楚然《這一秒過火》禁忌民國戀大熱！10部「民國短劇」推薦，比長劇更帶感！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《這一秒過火》以民國禁忌虐戀掀熱議，評價呈兩極化。

《這一秒過火》以民國禁忌虐戀掀熱議，評價呈兩極化。 重點二： 文中整理10部民國短劇，主打復仇、雙強與極限拉扯。

文中整理10部民國短劇，主打復仇、雙強與極限拉扯。 重點三：推薦作品多有換臉、替嫁、重生與叔嫂等高張力設定。

萬眾期待由張凌赫、王楚然主演的民國虐戀劇《這一秒過火》開播。拍攝期間就以亮眼的妝造，還有粉絲分享至網路上的路透影片，引起大家極高的關注與期待。

















即便

如此，劇中張凌赫穿上民國軍裝、王楚然披上復古旗袍，仍是讓人驚豔不已，極致拉扯的禁忌戀，更是顯得故事線張力十足。《這一秒過火》看不夠？小編這次整理十部推薦的民國戀短劇，非常適合等待《這一秒過火》更新時來看喔！





《這一秒過火》官方微博

民國短 劇推薦1：

燃雙為晝

顧念遲和陸少淵為一雙生兄弟，哥哥顧念遲冒督軍之名血洗莊家，莊韻秋死裡逃生假替千金，嫁入督軍府復仇。替嫁謀局中她察覺異樣，得知督軍實為雙生假面，弟弟陸少淵正隱忍潛伏暗查罪證。兩位復仇者彼此試探互生情愫，上演一場爾虞我詐、瘋批拉扯的民國虐戀。

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民 國短劇推薦2：

孤女林初寧誤會好姐妹小柔死於紈絝陸司宴之手，卻陰錯陽差必須假扮陸家千金，成為陸司宴的雙胞胎姐姐，進入陸家復仇，然而陸司宴卻以為對自己的姐姐產生了不該有的愛慕之情。





如果喜歡帶點「偽骨科」色彩的曖昧氛圍，心動卻不敢承認、想愛卻不能放手去愛的虐戀，那《竊心》非常適合成為你的民國短劇片單！

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劇情背景設定在民國時期的寧城，仙樂斯舞廳的頭牌舞女白媚兒，實則是民間組織「玉蘭閣」的成員。為了調查甯城商會會長陳慶明與軍閥董方勾結運輸的軍火，精心設計「英雄救美」戲碼，成功嫁入了陳家。沒想到卻與陳慶明的弟弟—張允和開啟了一場糾纏又火熱的叔嫂禁忌之戀。

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緊湊刺激的碟戰劇情，角色間的關係疑團重重，讓人看得欲罷不能！最大的看點還是在張允和與白媚兒之間的大尺度禁忌戀愛關係。兩人礙於家世身分，想愛而不敢愛的極限拉扯，但又情不自禁被對方吸引，觀眾直呼這對CP簡直又瘋又好嗑。

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少女葉之秋，化身周家五姨太進入周府，只為查明姐姐身亡真相，在周府與具有身世秘密的周家大少爺周以墨相識，共同解開了周府不為人知的一面，兩人相互支撐、共患危難的懸疑愛情故事。

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經典的民國復仇題材，加上虐戀、大女主等元素爽度翻倍。全劇多以女性的視角出發，講述民國時期的女性解開男人與社會的枷鎖，讓女人也可以不靠男人走出自己的路。除此之外，第一集暴雪時分的夜晚，周以墨就和自己的姨娘大談禁忌之戀，儘管被子彈射穿也要擁抱彼此，更是為這對虐戀情深的CP埋下非常有看頭的伏筆！

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絕色花旦沈慕靈以身入局，撕破殺師陰謀，留洋富少關行楷假面藏鋒，暗布奪權棋局。身分界限、世人流言、至親背叛，兩顆傷痕累累的心在小心翼翼地靠近。他們在這亂世之中，也想轟轟烈烈的愛一次。

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因「弒師」的烏有罪名，從此沈慕靈失去了自己敬愛師父，平順的唱戲人生也風雲變色。沈慕靈偕同關行楷的復仇大計就如《野火》般燎原人心，既有大快人心的權謀也有催淚的虐戀情深，而沈慕靈在劇中的唱戲橋段，看似表演卻也唱出她的人生，觀戲者應該都聽進心坎裡難以走出。

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流落街頭的野丫頭阮霏霏，陰差陽錯代替當紅頭牌進入霍家，逆襲為豪門千金霍清婉，為復仇而周旋於多方勢力，同時與霸道少帥霍修展開一場豪門恩怨的愛恨糾纏。

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初次見面，一個男扮女裝、一個女扮男裝，注定了這對戲精CP的精彩對弈。陰差陽錯下兩人竟還成了無血緣的兄妹，展開一場極致曖昧的偽骨科兄妹戀！而阮霏霏的每一聲「哥哥」都是遊走在霍修的底線邊緣，是撩撥、是誘惑，也是充滿慾望的陷阱。一起淪陷在這對雙強CP諜對諜的極限拉扯中吧。

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蓉城首富之女梁意被丈夫宋之初毀容，更將她拋入河中企圖滅口。大難不死的梁意獲救，卻被迫換成了煙花女子徐茵的臉孔。她決意踏上復仇之路。利用徐茵這個全新的身份作為掩護，處心積慮地接近幫派老大林雲，誓要借力討回公道。

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黑幫老大遇上換臉重生的復仇女子，題材雖狗血但超適合配飯看，跌宕的劇情會讓人忍不住一直下一集！男主在眾人面前單手抱走女主角那一幕，真是看得驚呼連連，果然短劇就是要霸氣撒糖才好看！

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章綰歌被人陷害受盡折磨，死後卻意外重生回到三年前，章綰歌帶著前世記憶歸來，接近警局隊長陸野尋找真相，同時陸野的夢境不斷給她指引線索，當夢中的迷霧被撥開，陸野甘願手握真相深陷其中。

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手握人生劇本的章綰歌，意外重生後決定逆轉上輩子悲慘的遭遇，從棋子變為執棋者報復過去對自己不仁的惡者。而陸野在這交錯的時空中，從一而終守護自己心愛的人。《她的盛宴》即使是短劇，但戲劇張力足夠完全不輸長劇，拍攝細膩度也是堪稱精品，很適合想入坑短劇的觀眾！

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因一場大火而失去雙親的閔姜西，投靠珅城之首的秦家，立志成為第一女先生，卻被秦家現任掌權人秦佔當成別有用心的「倒貼女」。閔姜西憑藉自身才華，幫助秦家化解商業危機，令秦佔刮目相看，並決定聘請她為秦家教書先生。

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《佔有姜西》以大尺度的親密戲引起火熱的討論度。腹黑霸總愛上女教師，雙強CP相互攻略，喜歡嗑CP的這部也是甜度爆表！

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江城第一制香世家遭管家縱火霸財，孤女林宛月蟄伏數載復仇歸來，與管家之子張寒意重逢。兩人聯手復仇、宅鬥、商戰，從貧寒小院一步步走到百貨商廈，他們攜手與共一路過關斬將，與仇敵、與命運相爭。

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《暗香來》雖是短劇，但演員們並沒有過分誇張的情緒演技；雖仍舊是復仇題材，劇情卻反轉再反轉，不淪於俗套。而最終意難平的結局更是讓人久久走不出這部劇！透過劇情、插曲、鏡頭美學等等，讓這部短劇雖精簡卻層次豐富，值得推薦大家去細品。

《暗香來》官方微博