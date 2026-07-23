2026-07-23 12:22 女子漾／編輯金柔葳
膽小者白天看！9部高評價靈異韓劇，《鬼謎東宮》《惡鬼》必追，附身、驅魔、亡魂村一次看
韓劇不只會談戀愛，拍起靈異題材也相當有一套。從陰森王宮、惡靈附身、韓式巫術，到陰間使者與亡魂村落，每一部都用不同方式挑戰觀眾膽量。更吸引人的地方，是這些作品往往不只靠鬼影嚇人，還會加入懸疑案件、人性慾望與生死遺憾。以下整理9部高討論度靈異韓劇，無論喜歡重口味驅魔、燒腦推理，還是帶有療癒感的亡魂故事，都能找到適合自己的片單。
文章目錄
推薦1：《鬼謎東宮》
推薦1：《鬼謎東宮》
主演：南柱赫、盧允瑞、曹承佑
類型：宮廷、靈異、懸疑、恐怖
恐怖指數：★★★★☆
《鬼謎東宮》將韓式鬼怪傳說搬進陰森王宮。南柱赫飾演能穿梭靈界的神祕男子「九天」，盧允瑞則飾演能聽見亡者聲音的宮女「生薑」，兩人奉命進入怪事頻傳的東宮，調查接連發生的離奇事件。王宮表面華麗，背後卻藏著被權力掩埋的死亡與祕密。陰暗長廊、緊閉宮門與若隱若現的鬼影，讓整座宮殿看起來處處充滿危機。南柱赫一改過去青春男神形象，演出遊走陰陽兩界的神祕角色，與盧允瑞組成「看得見靈界、聽得見亡者」的抓鬼搭檔，宮廷權謀與靈異元素交錯，氣氛相當有壓迫感。
推薦2：《惡鬼》
推薦2：《惡鬼》
主演：金泰梨、吳正世、洪慶
類型：附身、民俗、懸疑、驚悚
恐怖指數：★★★★★
金泰梨飾演為生活奔波的具散影，在收到父親留下的遺物後，身邊開始接連發生怪事。她逐漸發現自己被惡鬼纏身，並與能看見鬼神的民俗學教授廉海上聯手追查真相。《惡鬼》真正讓人害怕的地方，不只是附身畫面，而是惡鬼會利用人類內心最深的慾望。當一個人越渴望金錢、成功、報復或自由，就越可能成為惡鬼下手的目標。金泰梨在正常狀態與惡鬼附身之間快速切換，從眼神、笑容到聲音都完全不同。劇情也融入韓國民間信仰、禁忌儀式與巫俗文化，除了恐怖，推理線同樣相當完整。
推薦3：《客：The Guest》
推薦3：《客：The Guest》
主演：金東旭、金材昱、鄭恩彩
類型：驅魔、靈媒、犯罪、恐怖
恐怖指數：★★★★★
故事圍繞靈媒尹華平、神父崔允與刑警姜吉英展開。三人童年時，都曾因巨大惡靈「朴日圖」失去重要家人，多年後再次因一連串附身殺人案件相遇。劇中沒有太多浪漫支線，幾乎從頭到尾都維持陰沉、壓迫的氣氛。被附身者扭曲的表情、詭異行為與驅魔儀式拍得相當直接，每一樁案件背後還藏著不同的人性悲劇。靈媒、神父與刑警的組合，加上巨大惡靈帶來的壓迫感，讓《客：The Guest》成為不少觀眾心中的驅魔韓劇神作。
推薦4：《照明商店》
推薦4：《照明商店》
主演：朱智勛、朴寶英、嚴泰九、雪炫
類型：鬼魂、懸疑、療癒、驚悚
恐怖指數：★★★★☆
一條看不到盡頭的黑暗巷子、一間整夜營業的燈具店，以及一群行為不太正常的客人。朱智勛飾演照明商店老闆，總是安靜觀察每一名進店的客人；朴寶英則飾演醫院護理師，能感受到病人身上不尋常的變化。隨著不同角色的故事慢慢交錯，觀眾才會發現，這些人可能正停留在生與死的交界。前半段充滿詭異畫面，讓人不斷猜測角色到底是人還是鬼，後半段則逐漸揭開每個人放不下的牽掛。《照明商店》不是單純嚇人，而是一部越看到後面越催淚的靈異劇，恐怖與情感後勁都相當強。
推薦5：《驅魔麵館》
推薦5：《驅魔麵館》
主演：趙炳圭、金世正、劉俊相、廉惠蘭
類型：惡鬼、驅魔、超能力、動作
恐怖指數：★★★☆☆
劇情講述一群被稱為「驅魔人」的角色，平時藏身在麵館工作，真正任務則是追捕逃到人間、附身在人類身上的惡鬼。趙炳圭飾演高中生蘇炆，因意外獲得驅魔能力，加入由賈模度、都哈娜與秋梅玉組成的團隊。每名成員都擁有不同能力，有人能讀取記憶，有人擅長怪力戰鬥，也有人負責治療傷勢。這部劇雖然有惡鬼附身、靈魂吞噬與死亡案件，但整體更偏向動作爽劇與團隊成長。
推薦6：《謗法》
推薦6：《謗法》
主演：嚴志媛、鄭知蘇、成東鎰、趙敏修
類型：巫術、詛咒、邪教、驚悚
恐怖指數：★★★★☆
《謗法》把現代企業、網路輿論與傳統巫術結合，題材相當少見。嚴志媛飾演充滿正義感的記者林珍熙，在調查大型科技公司時，發現企業背後牽涉巫術與惡靈。她也遇見擁有「謗法」能力的少女白昭袗，只要取得一個人的姓名、照片與隨身物品，就能施展致命詛咒。劇中最可怕的不是鬼突然現身，而是施咒過程與角色扭曲死亡的畫面。每個人都可能因為復仇、利益或慾望越過底線，也讓正邪界線變得更加模糊。
推薦7：《大發不動產》
推薦7：《大發不動產》
主演：張娜拉、鄭容和
類型：驅魔、房仲、喜劇、懸疑
恐怖指數：★★★☆☆
買房最怕遇到漏水、壁癌和惡鄰居，但《大發不動產》要處理的問題更麻煩，因為房子裡真的有鬼。張娜拉飾演能替凶宅驅魔的房仲洪智雅，平時穿著俐落黑西裝，拿著髮簪進行退魔儀式；鄭容和則飾演假借驅魔名義騙錢的吳仁範，沒想到他其實擁有容易被鬼魂附身的特殊體質。兩人從互相看不順眼，到共同替亡魂解開心結，也逐步追查20年前的死亡真相。每一間凶宅背後，都藏著不同家庭的遺憾與秘密，因此除了靈異氣氛，也有不少感人情節。
推薦8：《Black》
推薦8：《Black》
主演：宋承憲、高雅羅、李伊、金桐俊
類型：陰間使者、預知死亡、犯罪、懸疑
恐怖指數：★★★☆☆
《Black》講述陰間使者附身在刑警韓武江身上，遇見能看見死亡黑影的女子姜河藍。只要她看見某人身旁出現黑影，就代表死亡即將發生。兩人為了阻止命案展開合作，卻逐漸發現，看似無關的死亡事件，竟與多年前被掩蓋的真相有關。這部劇不像傳統鬼劇靠突然驚嚇取勝，而是結合陰間使者、預知死亡與連環命案，劇情反轉多、氣氛陰沉，適合喜歡燒腦懸疑的觀眾。
推薦9：《Missing：他們存在過》
推薦9：《Missing：他們存在過》
主演：高洙、許峻豪、安昭熙、河俊
類型：亡魂、失蹤案件、懸疑、療癒
恐怖指數：★★☆☆☆
《Missing：他們存在過》講述男主角金旭意外闖入一座神祕村落，村裡住的全是下落不明、遺體尚未被發現的亡魂。只有少數活人能看見他們，而這些亡魂必須等到遺體被找到、死亡真相揭開後，才能真正離開村莊。高洙飾演看似吊兒郎當、實際上充滿正義感的金旭；許峻豪則飾演多年來默默尋找失蹤女兒的張判錫。兩人一邊與亡魂相處，一邊回到現實世界追查案件，替那些無法替自己發聲的人找回真相。本劇不靠大量突然驚嚇，而是用失蹤、死亡與家屬漫長等待的痛苦製造後勁。每個亡魂背後都有一段來不及說完的人生，有些故事溫暖，有些則殘酷到讓人久久無法平復。
精華 FAQ
-
文章整理的作品橫跨宮廷靈異、附身驅魔、巫術詛咒、陰間使者與亡魂故事，並結合懸疑、犯罪、療癒等元素，讓不同喜好的觀眾都能找到適合片單。
-
《惡鬼》與《客：The Guest》都被標示為5星恐怖，前者強調惡鬼利用人性慾望附身，後者則以陰沉驅魔與巨大惡靈帶來強烈壓迫感。
-
《照明商店》與《Missing：他們存在過》最符合這類需求，前者透過生死交界揭開牽掛與遺憾，後者則以失蹤案件和亡魂村落呈現家屬等待真相的痛苦。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower