想追劇又沒時間？10部高顏值陸劇短劇推薦，吻戲、復仇、禁忌戀一集比一集上頭

沒有時間追40集長劇，又想看男女主角火花夠強、劇情夠爽，近年大陸短劇絕對是最危險的深夜陷阱。一集短短數分鐘到十多分鐘，就能把先婚後愛、復仇、換臉、軍閥強制愛與禁忌關係全部塞滿，不必熬過冗長鋪陳，點開第一集就直接進入衝突。

以下精選10部CP呼聲高、劇情又爽又耐看的陸劇短劇，從溫柔成熟的愛情、瘋批復仇，到吻戲密集的成人系戀愛都有。

精選10部CP呼聲高、劇情又爽又耐看的陸劇短劇

陸劇短劇推薦1：《盛夏芬德拉》

主演：劉蕭旭、郭宇欣

類型：先婚後愛、家族聯姻、成人系甜寵

若只能先選一部，《盛夏芬德拉》最適合當入坑首選。故事描述白清枚面對家族安排的婚約，原本對周晟安充滿防備，兩人卻在相處中慢慢卸下心防。比起常見的掐脖、逼婚與失憶梗，這部把重點放在眼神、生活細節與關係推進，男主的強勢不會讓人窒息，反而帶著穩定又克制的成熟感。

圖片來源：截攝自百度百科

《盛夏芬德拉》於2025年9月上線後快速突破30億播放，男女主角劉蕭旭、郭宇欣的CP也成為短劇圈熱門話題。不靠狗血與吻戲，而是用相對細膩的鏡頭和情緒堆疊愛情。

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劇中聚焦周晟安與白清枚的情感主線，講述兩人從訂婚、退婚到最終和好的愛情故事 。 透過芬德拉玫瑰的綻放狀態隱喻兩人關係的含苞、半放、盛放三階段變化，採用電影級質感的鏡頭語言呈現浴室顫動的睫毛特寫、冷調頂光與暖色車燈交織的藍色隧道吻戲等場景 。

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•最上頭橋段：貼身照顧、冷戰追妻、婚後曖昧與男主默默記住女主習慣。

•推薦原因：CP感、製作與情緒完整度都很平均，甜而不膩。

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陸劇短劇推薦2：《好一個乖乖女》

主演：余茵、柯淳

類型：復仇、原生家庭、雙強救贖

女主鹿鳴於表面看起來溫順懂事，實際上早已對原生家庭的壓迫忍無可忍。她原本只是想利用段休冥替自己脫身，沒想到男方看穿她的算計後，不但沒有退開，反而選擇陪她一起反擊。

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這部真正爽的地方，是女主不是等待霸總救援的傻白甜，而是敢算計、敢翻臉，也敢替自己的人生下注。柯淳飾演的段休冥則帶有一點危險與瘋感，卻把偏愛全部留給女主，兩人戲裡戲外的CP互動也帶動大量討論。《好一個乖乖女》上線後播放量快速突破10億，柯淳與余茵的社群人氣也明顯上升。

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最上頭橋段：危險試探、男主公開撐腰、雙強聯手反擊與高濃度對視。

推薦原因：有愛情，也有女性逃離家庭控制、重新掌握人生的成長線。

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陸劇短劇推薦3：《虛顏》

主演：柯穎、丞磊

類型：古裝、換臉、替嫁、懸疑愛情

《虛顏》是古裝短劇的代表作之一。該劇講述了擁有傾城之姿的相國府大小姐沈沁不願成為父親維穩政局的工具，出嫁前夕用畫師十七姐姐的下落哄騙十七強行進行換臉，換取一個全新的身份。

十七一覺醒來發現自己變成了沈沁的臉，而她要替嫁的人正是自己多年前一見鍾情的救命恩人蕭寒聲。變成十七容貌的沈沁以全新的身份留在了自己心愛的寧王身邊，而十七卻以沈沁的面容嫁進了將軍府

故事一次加入換臉、替嫁、真假身分與雙向暗戀，篇幅雖短，人物關係卻不單薄。丞磊飾演的蕭寒聲外表冷硬，婚後卻逐漸化身護妻將軍，女主也不是只會害怕的替身，而是在危機中努力查清真相。

最上頭橋段：洞房試探、婚後護妻、真假面容曝光前的曖昧拉扯。

推薦原因：戀愛、懸疑與反轉比例剛好，比單純撒糖更耐看。

陸劇短劇推薦4：《我們在黑夜中相擁》

主演：任運杰、方瑾

類型：懸疑愛情、地下格鬥、危險系戀人

想看尺度和刺激感，《我們在黑夜中相擁》可以直接放進前段班。女主溫兮在海外旅行時意外捲入地下格鬥場，被神祕男子徐哲青帶離危險，兩人很快產生感情，卻在數年後重逢時站到不同立場。

該劇也講述了溫兮與徐哲青在困境中相遇、相知，並攜手衝破重重阻礙的故事。

徐哲青不是傳統溫柔男主，他身上帶著危險、武力與難以看透的祕密，女主也在感情與真相之間反覆試探。全劇共24集，優酷官方花絮甚至直接以「大尺度超欲床戲」形容部分親密橋段，可見吻戲與成人氛圍都是主打亮點。

最上頭橋段：地下格鬥、公主抱、貼身保護、吃醋與高濃度親密戲。

推薦原因：愛情之外還有追殺、身分謎團與危險感，不會只剩吻戲合集。

陸劇短劇推薦5：《他偏要搶》

主演：杜亞飛、張晉宜

類型：都市禁忌戀、小叔文學、復仇

女主和未婚夫感情早已名存實亡，卻在一次意外中與陌生男人發生關係。直到家宴正式見面，她才發現對方竟然是未婚夫的小叔。

這種「睡完才發現身分」的設定，光想就知道修羅場有多猛烈。男女主角一邊藏住祕密，一邊在家族關係中互相試探，後續又從禁忌吸引走向聯手復仇，節奏完全沒有喘息空間。

最上頭橋段：一夜情、小叔禁忌戀、家宴對視與不能公開的親密關係。

推薦原因：開場夠炸、吻戲密度高，男女主也不是單方面強制與被迫。

陸劇短劇推薦6：《千金丫環》

主演：陳芳彤、代高政

類型：民國、軍閥、復仇、強制愛

本劇講述財閥千金董聽瑤家破人亡後投奔未婚夫家，卻被人冒名頂替，淪為丫鬟被迫服侍「殺父仇人」、嗜血軍閥方天逸，從此後她為復仇而蟄伏於方家，與方天逸相愛相殺的故事。

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兩人從互相防備到逐漸動心，愛情始終夾在復仇、家族祕密與危險之間。

代高政在劇中以軍裝、體型差與壓迫感十足的眼神出圈，男女主角的近距離對峙與親密橋段，也讓《千金丫環》成為軍閥短劇代表。優酷目前仍提供正劇與番外篇觀看。

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最上頭橋段：軍閥壁咚、近距離審問、危險護妻與愛恨交錯的吻戲。

推薦原因：復仇與戀愛同步推進，狗血得很合理，適合邊罵邊追。

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陸劇短劇推薦7：《長公主在上》

主演：圻夏夏、錦超

類型：古裝權謀、女強男強、主僕禁忌戀

長公主李雲貞表面驕奢跋扈，實際上掌握朝局與自己的計畫；侍衛顧玄清則奉命潛伏在她身邊蒐集罪證。兩個人都知道對方不單純，卻在一次次試探中逐漸失控。

這部最大的魅力，是女方擁有權力與關係主導權，男主雖然是侍衛，也不是唯命是從的工具人。兩人互相利用、互相懷疑，又忍不住靠近，曖昧感比直接告白更好嗑。

最上頭橋段：主僕試探、近身護衛、女主掌控局面與男主壓抑吃醋。

推薦原因：每集極短，權謀和感情都直接切重點，幾乎沒有廢戲。



陸劇短劇推薦8：《東欄雪》

主演：圻夏夏、錦超

類型：宮廷復仇、養成、主僕虐戀

喜歡圻夏夏、錦超這對CP，看完《長公主在上》可以直接接《東欄雪》。女主沈顏為了復仇扶持落魄皇子褚寧遠，教他如何生存、奪權與反擊，兩人既像主僕，也像彼此唯一可以信任的人。

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本劇以蘇遼《東欄梨花》詩句為名，透過梨花意象貫穿敘事，講述七皇子褚寧遠與掌事宮女沈顏在復仇奪嫡路上相互救贖，卻因情感錯位陷入偏執羈絆的故事。沈顏為破壞太子選妃計劃，主動撮合褚寧遠與權臣之女聯姻，襤褸遠則試圖用手段將沈顏留在身邊。

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和前作相比，《東欄雪》的色調與情緒更黑暗。男女主不是甜甜相愛，而是在權力、利用與真心之間不斷撕扯，愈想保護對方，就愈容易傷到彼此。

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最上頭橋段：養成系關係、男主黑化、互相利用後仍捨不得放手。

推薦原因：宮廷復仇線完整，CP張力不是只靠親密戲，而是靠權力變化撐起來。

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陸劇短劇推薦9：《授她以柄》

主演：李菲、明加加

類型：古裝、君臣禁忌、舊愛重逢、權力博弈

本劇改編自周扶妖創作的小說《授他以柄》 。 該劇講述了蘇顏嫁入皇室後，國家遇難且皇帝病重、太子年幼，蘇顏便寫信求助昔日舊愛南川王宇文淵出兵相救，宇文淵擊敗敵軍後又奪愛蘇顏的故事。

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國家陷入危機時，女主為了守住局面，只能向手握兵權的昔日愛人求助。男方帶兵回歸後，不只重新介入朝局，也逼她重新面對兩人未完成的感情。

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李菲很適合演表面冷靜、實際佔有慾強烈的古裝角色，明加加飾演的女主也不是被權臣擺布的弱者。兩人的關係建立在兵權、信任與舊情之上，每一次靠近都像談戀愛，也像在談判。

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最上頭橋段：舊愛重逢、兵權交換、君臣對峙與壓抑多年的情感爆發。

推薦原因：男女主都有權力與選擇，不只是霸總披上古裝外衣。

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陸劇短劇推薦10：《鎖愛三生》

主演：李九霖、關暢

類型：民國軍閥、愛恨虐戀、復仇

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本劇改編自小說作者尚梓垚創作的小說《少帥，你老婆又雙叒叕被人撩了》。講述了在戰亂之下背負家仇的冷酷軍閥蕭鴻燁千方百計接近千金小姐顧夢，兩人在家仇恩怨的交織下逐漸互生情愫，從而引發了一場愛恨糾葛的虐戀故事

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女主與軍閥男主曾經相愛，後來卻因家族恩怨、誤會與權力鬥爭走向對立。兩人嘴上互相傷害，真正遇到危險時卻誰也無法放下對方，將「愛妳所以折磨妳」的民國虐戀公式發揮到極致。

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這部不是走細膩療癒路線，而是把囚愛、復仇、對峙與誤會全部開到最大。優酷已上架正劇內容，適合喜歡情緒強烈、轉折密集的觀眾。

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最上頭橋段：軍閥囚愛、婚後對峙、嘴上恨她卻一次次救她。

推薦原因：節奏快、衝突多，想看狗血與瘋批愛情可以放心入坑。

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短劇最迷人的地方，就是不用等到第20集才親，也不用等到大結局反派才受到報應。角色一登場就有祕密，感情才剛開始就撞上修羅場，每集結尾都像在逼觀眾說出「再看一集就睡」。只是通常等妳回過神，天也差不多亮了。