想追劇又沒時間？10部高顏值陸劇短劇推薦，吻戲、復仇、禁忌戀一集比一集上頭

2026-07-23 12:05 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：截攝自百度百科
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沒有時間追40集長劇，又想看男女主角火花夠強、劇情夠爽，近年大陸短劇絕對是最危險的深夜陷阱。一集短短數分鐘到十多分鐘，就能把先婚後愛、復仇、換臉、軍閥強制愛與禁忌關係全部塞滿，不必熬過冗長鋪陳，點開第一集就直接進入衝突。

以下精選10部CP呼聲高、劇情又爽又耐看的陸劇短劇，從溫柔成熟的愛情、瘋批復仇，到吻戲密集的成人系戀愛都有。

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精選10部CP呼聲高、劇情又爽又耐看的陸劇短劇

陸劇短劇推薦1：《盛夏芬德拉》

主演：劉蕭旭、郭宇欣

類型：先婚後愛、家族聯姻、成人系甜寵

若只能先選一部，《盛夏芬德拉》最適合當入坑首選。故事描述白清枚面對家族安排的婚約，原本對周晟安充滿防備，兩人卻在相處中慢慢卸下心防。比起常見的掐脖、逼婚與失憶梗，這部把重點放在眼神、生活細節與關係推進，男主的強勢不會讓人窒息，反而帶著穩定又克制的成熟感。

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《盛夏芬德拉》於2025年9月上線後快速突破30億播放，男女主角劉蕭旭、郭宇欣的CP也成為短劇圈熱門話題。不靠狗血與吻戲，而是用相對細膩的鏡頭和情緒堆疊愛情。

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劇中聚焦周晟安與白清枚的情感主線，講述兩人從訂婚、退婚到最終和好的愛情故事 。 透過芬德拉玫瑰的綻放狀態隱喻兩人關係的含苞、半放、盛放三階段變化，採用電影級質感的鏡頭語言呈現浴室顫動的睫毛特寫、冷調頂光與暖色車燈交織的藍色隧道吻戲等場景 。

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•最上頭橋段：貼身照顧、冷戰追妻、婚後曖昧與男主默默記住女主習慣。

•推薦原因：CP感、製作與情緒完整度都很平均，甜而不膩。

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陸劇短劇推薦2：《好一個乖乖女》

主演：余茵、柯淳

類型：復仇、原生家庭、雙強救贖

女主鹿鳴於表面看起來溫順懂事，實際上早已對原生家庭的壓迫忍無可忍。她原本只是想利用段休冥替自己脫身，沒想到男方看穿她的算計後，不但沒有退開，反而選擇陪她一起反擊。

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這部真正爽的地方，是女主不是等待霸總救援的傻白甜，而是敢算計、敢翻臉，也敢替自己的人生下注。柯淳飾演的段休冥則帶有一點危險與瘋感，卻把偏愛全部留給女主，兩人戲裡戲外的CP互動也帶動大量討論。《好一個乖乖女》上線後播放量快速突破10億，柯淳與余茵的社群人氣也明顯上升。

圖片來源：截攝自百度百科
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最上頭橋段：危險試探、男主公開撐腰、雙強聯手反擊與高濃度對視。

推薦原因：有愛情，也有女性逃離家庭控制、重新掌握人生的成長線。

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陸劇短劇推薦3：《虛顏》

主演：柯穎、丞磊

類型：古裝、換臉、替嫁、懸疑愛情

《虛顏》是古裝短劇的代表作之一。該劇講述了擁有傾城之姿的相國府大小姐沈沁不願成為父親維穩政局的工具，出嫁前夕用畫師十七姐姐的下落哄騙十七強行進行換臉，換取一個全新的身份。

十七一覺醒來發現自己變成了沈沁的臉，而她要替嫁的人正是自己多年前一見鍾情的救命恩人蕭寒聲。變成十七容貌的沈沁以全新的身份留在了自己心愛的寧王身邊，而十七卻以沈沁的面容嫁進了將軍府

故事一次加入換臉、替嫁、真假身分與雙向暗戀，篇幅雖短，人物關係卻不單薄。丞磊飾演的蕭寒聲外表冷硬，婚後卻逐漸化身護妻將軍，女主也不是只會害怕的替身，而是在危機中努力查清真相。

最上頭橋段：洞房試探、婚後護妻、真假面容曝光前的曖昧拉扯。

推薦原因：戀愛、懸疑與反轉比例剛好，比單純撒糖更耐看。

陸劇短劇推薦4：《我們在黑夜中相擁》

主演：任運杰、方瑾

類型：懸疑愛情、地下格鬥、危險系戀人

想看尺度和刺激感，《我們在黑夜中相擁》可以直接放進前段班。女主溫兮在海外旅行時意外捲入地下格鬥場，被神祕男子徐哲青帶離危險，兩人很快產生感情，卻在數年後重逢時站到不同立場。

該劇也講述了溫兮與徐哲青在困境中相遇、相知，並攜手衝破重重阻礙的故事。

徐哲青不是傳統溫柔男主，他身上帶著危險、武力與難以看透的祕密，女主也在感情與真相之間反覆試探。全劇共24集，優酷官方花絮甚至直接以「大尺度超欲床戲」形容部分親密橋段，可見吻戲與成人氛圍都是主打亮點。

最上頭橋段：地下格鬥、公主抱、貼身保護、吃醋與高濃度親密戲。

推薦原因：愛情之外還有追殺、身分謎團與危險感，不會只剩吻戲合集。

陸劇短劇推薦5：《他偏要搶》

主演：杜亞飛、張晉宜

類型：都市禁忌戀、小叔文學、復仇

女主和未婚夫感情早已名存實亡，卻在一次意外中與陌生男人發生關係。直到家宴正式見面，她才發現對方竟然是未婚夫的小叔。

這種「睡完才發現身分」的設定，光想就知道修羅場有多猛烈。男女主角一邊藏住祕密，一邊在家族關係中互相試探，後續又從禁忌吸引走向聯手復仇，節奏完全沒有喘息空間。

最上頭橋段：一夜情、小叔禁忌戀、家宴對視與不能公開的親密關係。

推薦原因：開場夠炸、吻戲密度高，男女主也不是單方面強制與被迫。

陸劇短劇推薦6：《千金丫環》

主演：陳芳彤、代高政

類型：民國、軍閥、復仇、強制愛

本劇講述財閥千金董聽瑤家破人亡後投奔未婚夫家，卻被人冒名頂替，淪為丫鬟被迫服侍「殺父仇人」、嗜血軍閥方天逸，從此後她為復仇而蟄伏於方家，與方天逸相愛相殺的故事。

圖片來源：截攝自百度百科
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兩人從互相防備到逐漸動心，愛情始終夾在復仇、家族祕密與危險之間。

代高政在劇中以軍裝、體型差與壓迫感十足的眼神出圈，男女主角的近距離對峙與親密橋段，也讓《千金丫環》成為軍閥短劇代表。優酷目前仍提供正劇與番外篇觀看。

圖片來源：截攝自百度百科
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最上頭橋段：軍閥壁咚、近距離審問、危險護妻與愛恨交錯的吻戲。

推薦原因：復仇與戀愛同步推進，狗血得很合理，適合邊罵邊追。

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陸劇短劇推薦7：《長公主在上》

主演：圻夏夏、錦超

類型：古裝權謀、女強男強、主僕禁忌戀

長公主李雲貞表面驕奢跋扈，實際上掌握朝局與自己的計畫；侍衛顧玄清則奉命潛伏在她身邊蒐集罪證。兩個人都知道對方不單純，卻在一次次試探中逐漸失控。

這部最大的魅力，是女方擁有權力與關係主導權，男主雖然是侍衛，也不是唯命是從的工具人。兩人互相利用、互相懷疑，又忍不住靠近，曖昧感比直接告白更好嗑。

最上頭橋段：主僕試探、近身護衛、女主掌控局面與男主壓抑吃醋。

推薦原因：每集極短，權謀和感情都直接切重點，幾乎沒有廢戲。

陸劇短劇推薦8：《東欄雪》

主演：圻夏夏、錦超

類型：宮廷復仇、養成、主僕虐戀

喜歡圻夏夏、錦超這對CP，看完《長公主在上》可以直接接《東欄雪》。女主沈顏為了復仇扶持落魄皇子褚寧遠，教他如何生存、奪權與反擊，兩人既像主僕，也像彼此唯一可以信任的人。

圖片來源：截攝自百度百科
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本劇以蘇遼《東欄梨花》詩句為名，透過梨花意象貫穿敘事，講述七皇子褚寧遠與掌事宮女沈顏在復仇奪嫡路上相互救贖，卻因情感錯位陷入偏執羈絆的故事。沈顏為破壞太子選妃計劃，主動撮合褚寧遠與權臣之女聯姻，襤褸遠則試圖用手段將沈顏留在身邊。

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和前作相比，《東欄雪》的色調與情緒更黑暗。男女主不是甜甜相愛，而是在權力、利用與真心之間不斷撕扯，愈想保護對方，就愈容易傷到彼此。

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最上頭橋段：養成系關係、男主黑化、互相利用後仍捨不得放手。

推薦原因：宮廷復仇線完整，CP張力不是只靠親密戲，而是靠權力變化撐起來。

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陸劇短劇推薦9：《授她以柄》

主演：李菲、明加加

類型：古裝、君臣禁忌、舊愛重逢、權力博弈

本劇改編自周扶妖創作的小說《授他以柄》 。 該劇講述了蘇顏嫁入皇室後，國家遇難且皇帝病重、太子年幼，蘇顏便寫信求助昔日舊愛南川王宇文淵出兵相救，宇文淵擊敗敵軍後又奪愛蘇顏的故事。

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國家陷入危機時，女主為了守住局面，只能向手握兵權的昔日愛人求助。男方帶兵回歸後，不只重新介入朝局，也逼她重新面對兩人未完成的感情。

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李菲很適合演表面冷靜、實際佔有慾強烈的古裝角色，明加加飾演的女主也不是被權臣擺布的弱者。兩人的關係建立在兵權、信任與舊情之上，每一次靠近都像談戀愛，也像在談判。

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最上頭橋段：舊愛重逢、兵權交換、君臣對峙與壓抑多年的情感爆發。

推薦原因：男女主都有權力與選擇，不只是霸總披上古裝外衣。

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陸劇短劇推薦10：《鎖愛三生》

主演：李九霖、關暢

類型：民國軍閥、愛恨虐戀、復仇

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本劇改編自小說作者尚梓垚創作的小說《少帥，你老婆又雙叒叕被人撩了》。講述了在戰亂之下背負家仇的冷酷軍閥蕭鴻燁千方百計接近千金小姐顧夢，兩人在家仇恩怨的交織下逐漸互生情愫，從而引發了一場愛恨糾葛的虐戀故事

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女主與軍閥男主曾經相愛，後來卻因家族恩怨、誤會與權力鬥爭走向對立。兩人嘴上互相傷害，真正遇到危險時卻誰也無法放下對方，將「愛妳所以折磨妳」的民國虐戀公式發揮到極致。

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這部不是走細膩療癒路線，而是把囚愛、復仇、對峙與誤會全部開到最大。優酷已上架正劇內容，適合喜歡情緒強烈、轉折密集的觀眾。

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最上頭橋段：軍閥囚愛、婚後對峙、嘴上恨她卻一次次救她。

推薦原因：節奏快、衝突多，想看狗血與瘋批愛情可以放心入坑。

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短劇最迷人的地方，就是不用等到第20集才親，也不用等到大結局反派才受到報應。角色一登場就有祕密，感情才剛開始就撞上修羅場，每集結尾都像在逼觀眾說出「再看一集就睡」。只是通常等妳回過神，天也差不多亮了。

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#陸劇 #愛情 #大陸 #短劇 #古裝 #軍閥

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2026-07-12 22:36 張瑜老師上課了

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。
  • 重點二：法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。
  • 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

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精華 FAQ

  • 案件中，國中生因常遲到、缺交作業被罰抄課文，家長向學校求償140萬國賠，但法院駁回請求，並認定罰寫屬於輔導管教的正常行使。

  • 作者認為，學生要先知道自己做了什麼、違反哪條規定，以及規定存在的理由，因為懲罰只是結果，真正目的在於讓孩子理解行為與責任。

  • 作者先把4名學生集合，要求寫悔過書、幫忙倒垃圾與資源回收，並說明若燈箱再壞就要賠償，同時聯絡家長取得同意後再執行。

張瑜老師上課了

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真正聰明的人，不一定總是站在聚光燈下，也不一定要用強勢語氣證明自己。有些人的厲害，藏在反應速度裡；有些人的智慧，體現在說話分寸、人際平衡和細節掌控中。搜狐網分享，有4個星座的聰明特別讓人心服口服。他們不一定鋒芒畢露，卻能在關鍵時刻用最適合的方式解決問題，讓人越相處越佩服。

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聰明星座1.射手座：看得夠遠，不被小事困住

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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射手座的聰明，藏在他們的格局裡。他們看起來隨性、愛自由，甚至有時讓人覺得不受控制，但其實射手座很擅長看穿事情本質，不會把人生浪費在無謂的糾結裡。

當別人還在反覆猶豫、擔心失敗、害怕做錯選擇時，射手座往往已經先往前走。他們不是沒有想過後果，而是很清楚哪些事值得投入，哪些事只是在消耗自己。

射手座的智慧，是用樂觀化解壓力，用行動打開新局。他們不喜歡困在原地，也不容易被情緒綁架。這種清醒又灑脫的特質，讓人很難不被吸引，甚至會不自覺想跟上他們的腳步。

聰明星座2.天秤座：情商超高，說話剛好讓人服氣

圖片來源：官方 微博
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天秤座的聰明，不是咄咄逼人的那一種，而是讓人舒服到忘記反抗。他們很懂人性，也很懂分寸，知道什麼時候該說話、什麼時候該退一步，更知道如何讓不同立場的人都感到被尊重。

很多人以為天秤座只是社交能力強，其實他們真正厲害的地方，是能在複雜關係裡找到平衡點。當場面快要失控，或人際氣氛變得尷尬時，天秤座常常只需要一句話，就能把局勢拉回來。

他們不一定搶著當主角，卻能讓所有人願意聽他們說話。天秤座的聰明，是不著痕跡地化解衝突，把難堪變成台階，把僵局變成轉圜。這種高情商，才是真正讓人心服的能力。

聰明星座3.白羊座：反應快、敢行動，執行力就是天賦

圖片來源：官方微博
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白羊座的聰明，常常被誤會成衝動。因為他們想做就做，不太喜歡拖泥帶水，看起來像是先衝再說。但真正了解白羊座的人會知道，他們的大腦其實在行動中快速運轉，邊做邊修正，反而比很多人更快找到答案。

白羊座不怕開始，也不怕犯錯。他們最強的地方，是不會被過多雜念困住。別人還在分析風險、等待時機，白羊座可能已經先跨出第一步，並在過程中抓到機會。

他們的聰明，是一種乾脆俐落的判斷力。該出手就出手，該轉彎就轉彎，不把時間浪費在無限內耗裡。這種快刀斬亂麻的行動力，讓人不得不承認，白羊座的直覺和膽識，本身就是一種高段位智慧。

聰明星座4.處女座：細節控到極致，混亂也能被他整理好

包上恩微博
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處女座的聰明，藏在細節與秩序裡。他們很擅長從一團混亂中找出問題核心，也能把別人忽略的小地方一一補上。你以為他們只是挑剔，其實他們是在替事情降低風險。

處女座的觀察力很細，記憶力也強。別人隨手帶過的資訊，他們可能早就默默記下；別人覺得不重要的細節，他們卻能看出後續可能引發的麻煩。也因此，很多事情只要交到處女座手上，就會變得更有條理。

雖然處女座有時候會讓人覺得要求太多、標準太高，但真正到了關鍵時刻，大家才會發現，幸好有他們把關。處女座的聰明不是炫技，而是用嚴謹替身邊的人撐起安全感。

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2026-07-13 13:00 女子漾／編輯張念慈
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有時候，人生真正拉開差距的，不一定是能力，而是在你快要撐不下去時，剛好有人願意提醒一句、介紹一個機會，或在重要關頭替你說話。根據搜狐網分析，從星座性格來看，有些人天生親和力強、做事可靠，也懂得在人際關係中留下好印象。他們未必刻意經營人脈，卻常因為平時累積的善意與信任，在遇到難關時獲得貴人相助。以下盤點「最容易遇見貴人的5個星座」，快看看自己有沒有上榜。

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好人緣星座第5名：雙魚座

圖片來源：官方微博
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平時願意幫別人，低潮時也容易有人接住。雙魚座個性溫柔、同理心強，總能敏銳察覺身邊人的情緒。當朋友、同事需要幫忙時，他們通常不會只說場面話，而是願意花時間傾聽，甚至主動伸出援手。

也因為平時累積不少好人緣，當雙魚座遇到工作低潮、感情困境或生活難題時，身邊往往會有人願意回過頭幫忙。雙魚座的貴人不一定是位高權重的大人物，反而常藏在熟悉的朋友圈、同事或合作對象中，在最需要時提供關鍵資訊與實際協助。

好人緣星座第4名：金牛座

圖片來源：官方 微博
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不搶鋒頭卻最讓人放心，容易獲得主管提拔。金牛座不愛誇大自己，也很少靠華麗言詞博取關注。他們更習慣用時間、成果與穩定表現證明實力，交辦的事情通常會盡力完成，是職場上讓主管與同事感到安心的類型。

雖然金牛座看似低調，能力其實一直有人默默看在眼裡。當升遷、合作或重要機會出現時，過去曾經共事的主管、長輩或前輩，很可能主動推薦他們。對金牛座而言，貴人運往往不是突然降臨，而是靠著長期累積的信任，在重要時刻一次爆發。

好人緣星座第3名：獅子座

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自帶存在感，容易吸引欣賞能力的人。獅子座天生具有感染力，無論走到哪裡都容易成為人群焦點。他們做事積極、有企圖心，也不吝嗇給身邊的人鼓勵，因此常能在團隊中建立鮮明又正面的形象。

獅子座的能力與自信，很容易被主管、前輩或重要合作對象注意。當他們卡在瓶頸、缺乏資源或需要舞台時，經常有人願意主動提供方向、介紹人脈，甚至直接給予機會。不過，獅子座真正吸引貴人的原因，並不只是外表亮眼，而是他們敢承擔、願意行動，讓人相信機會交到他們手上不會被浪費。

好人緣星座第2名：天秤座

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高情商又懂分寸，貴人常藏在人脈圈裡。天秤座擅長溝通，也很懂得觀察場合與他人感受。即使面對意見不同的人，他們通常不會立刻翻臉，而是能以理性、禮貌的方式找到平衡點，因此在職場與社交場合中，往往能維持不錯的關係。

他們不一定刻意討好別人，卻懂得尊重、傾聽與給足台階，久而久之便累積出廣泛的人脈。當天秤座遇到轉職、合作、創業或人生選擇時，身邊常有人願意分享經驗、牽線介紹，甚至幫忙打開原本進不去的圈子。對天秤座來說，人脈不只是認識很多人，而是關鍵時刻真的有人願意幫忙。

好人緣星座第1名：射手座

圖片來源：官方微博
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一場聊天就可能遇見機會，人生常被貴人突然改寫。射手座榮登貴人運第一名。他們對世界充滿好奇，樂於認識新朋友，也願意嘗試不同領域。比起待在熟悉圈子裡，射手座更常主動跨出舒適圈，因此遇見貴人的機率自然比別人更高。

更重要的是，射手座通常不吝嗇分享資訊與資源，也願意相信別人的潛力。這種爽朗、開放的個性，容易讓善意形成正向循環。無論是工作、學習、旅行或聚會，他們都可能因為一次聊天、一場飯局或一個臨時合作，認識能夠改變人生方向的人。

射手座的貴人運看似幸運，其實也和他們勇於行動有關。當機會出現時，他們敢接住、敢嘗試，也更容易讓貴人願意繼續提攜。

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【「我已經是前0.1%了，為什麼還是買不起房？」——很多女性心中，也有自己版本的這個疑問】—— 不是你不夠努力，是沒有人告訴你，薪水之外還需要什麼

2026-07-17 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高收入不等於高資產，晚起步者更需刻意規劃財務路徑。
  • 重點二：精品與名錶等消費會吞噬收入，讓資產累積停在表面。
  • 重點三：台灣需建立比買房更完整的資產架構與財務邏輯。



▋一則Dcard貼文，點燃了很多人壓在底下的那根線

故事的輪廓，讀起來像一個完整的奮鬥劇本。

從低收入戶家庭出來的男生，每天只睡4到5小時，把所有能用的時間都押在書本上。後來考上醫學系，當了醫師，走進了大家眼中「翻身」應該有的樣子。

然後某一天，他和女友去台北看房。看完，坐回車裡，哭了出來。

「我已經考到全台前0.1%了，竟然還買不起一間像樣的房。」

這段話在網路上流傳，留言區分成兩種聲音。一種說這是台灣結構的問題，靠努力已經不夠了；一種說他的消費觀念有問題，怨不了別人。兩種說法都站得住腳，但都只照到了故事的一個角落。

如果從一個見過許多家庭財務現場顧問的角度來看，這個故事映照的，是另一件事——在台灣，我們從來沒有被系統性地教過，高收入之後，財務這件事要怎麼接著走。

你打開銀行App的時候，有沒有看著數字，卻說不清楚自己的資產配置到底長什麼樣子？

▋從這個案例，看見幾個台灣高薪族群的共同現象

入行晚，意味著資產起點也晚

台灣醫師的養成週期長。從醫學系、實習、住院醫師、主治醫師走下來，通常要到30歲以後，才有真正穩定可自由支配的高收入。這意味著，同齡的工程師或金融從業者，可能已經累積了7、8年的資產，而這位醫師才正要開始。

時間的複利，是金融世界裡最公平、也最沒有辦法的規則。起步晚不代表追不上，但需要更刻意的路徑設計，而不是「賺多了再說」。

高收入，流進了消費，而不是資產

文章裡提到，男友會購買名錶與精品。這類消費行為，在高薪族群裡並不少見。它背後的心理，往往是一種補償——對那些熬過去的日子，補一個遲來的交代。但從財務結構來看，精品不會產生現金流，消費帶來的滿足感會衰退，支出的習慣卻很難縮回去。

幾年之後回頭看，月薪30萬的帳戶，和月薪12萬的帳戶，資產的差距，有時候沒有想像中那麼大。因為中間那段距離，被消費習慣填掉了。

財務目標只有「買房」，卻沒有更完整的架構

台灣社會給大多數人的財務劇本，只有一個終點：買到一間房。但這個終點放在台北，門檻永遠比你剛剛夠到的地方再高一截。如果一個人的財務規劃裡，所有的力氣都在追那個門檻，而沒有建立起其他的資產結構，那相對剝奪感會一直跟著你——不管收入漲到哪裡。

有些家庭選擇先建立流動性強、能產生現金流的資產組合，再視人生階段評估是否置產；有些家庭一路存頭期款，把所有資金壓進房子，卻在入住那天發現，帳戶裡什麼緩衝都沒有。

兩條路沒有絕對的對錯，但差的是：有沒有一套屬於自己的財務邏輯。

▋這個故事，其實很多台灣女生也有版本

這則貼文的主角是男性，但這道題，從來不是性別限定的。很多25至45歲的台灣女性，也正卡在某個版本的同一個困境裡——收入不差，努力也夠，但每次打開銀行帳戶，和心裡那個「應該有的安全感」之間，還是差了一段說不清楚的距離。

那個距離差在哪裡？

有時候是：現金流有進來，但沒有一套讓它有去向的架構。

有時候是：對自己真正的財務目標，其實還沒有想清楚。

有時候是：有做一些安排，但不確定那些安排在真正需要的那一天，能不能撐住。

這些不是能力的問題。是從來沒有人帶著你，完整地走過一遍。

▋那個崩潰的瞬間，其實是最好的入口

坐在車裡哭的那一刻，是這個醫師第一次認真問自己：我一直在拚，但拚的是正確的事嗎？這個問題，早一點問，就少一點代價。你現在可以做的，不是立刻做出什麼大決定，而是找一個安靜的時間，問自己一個問題：

我現在的財務安排，真的是我想要的樣子嗎？

如果不是——你願意花時間去想清楚嗎？

很多事情，不難，但需要一個人陪你停下來看一眼，想一想。



我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是房地產專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為高收入不代表已有足夠資產。若起步晚、消費偏高，又缺乏有效配置，收入會被日常與精品支出吃掉，最後可動用的頭期款仍不足。

  • 常見問題包括晚進入高收入階段、把收入優先用於消費、以及只盯著買房目標卻缺少完整資產結構，導致看似賺很多，實際安全感不足。

  • 它提醒女性別只用薪水判斷安全感，而要檢視現金流、資產配置與財務目標是否清楚。先建立可持續的架構，才有機會真正累積穩定財富。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #台灣 #理財 #財務 #醫生觀點

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2026-07-17 14:35 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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不管最近有無劇荒，這些陸劇一上線就引發話題！像是由孟子義、何與所主演的《百花殺》討論度居高不下，但今年6月到7月還有超多「顏值與劇情雙在線」的寶藏神劇接力開播。不管你是想看全員智商在線的權謀古裝、極致拉扯的虐戀愛情，還是燒腦懸疑，這波片單絕對能滿足你的追劇胃口，幫大家整理了近期討論度飆高的TOP 5熱播陸劇，快把週末的時間空出來吧！

1.《翹楚》：全員智商在線的高階古裝權謀

主演： 陳都靈周翊然

6月底開播就迅速掀起極高討論度的古裝大作！由氣質空靈的陳都靈搭檔人氣小生周翊然，這部劇不走無腦撒糖路線，而是主打驚險刺激的朝堂權謀博弈。看男女主角在危機四伏的局勢中步步為營，從互相試探到並肩作戰，劇情高能反轉不斷，喜歡聰明人過招的古裝控絕對不能錯過這部話題神劇！

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2. 《野狗骨頭》：非血緣兄妹的雙向救贖

主演： 宋威龍、張婧儀

喜歡「偽骨科」設定的女孩們千萬別錯過這部現代愛情劇！劇情講述沒有血緣關係的兄妹，從前期的相互防備，一路走到後來的雙向救贖。宋威龍與張婧儀將那種充滿宿命感與破碎感的愛情演繹得淋漓盡致，酸澀與心動感拿捏得剛剛好，情感細膩非常催淚。

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3. 《莫離》：全能大女主的絕地大翻盤

主演： 白鹿、丞磊

6月開播即霸屏的古裝大戲！白鹿飾演身負血仇的長女，被迫嫁給雙腿殘疾的腹黑王爺丞磊。這種充滿變數的「先婚後愛」加上雙強聯手復仇的設定，看他們如何從互相猜忌到相知相惜、共謀大業。智商在線的權謀過招真的超過癮，完美呈現了婚姻與利益交織的複雜人性。

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4. 《熾夏》：校園到職場的黑馬甜虐劇

主演： 周柯宇、包上恩

被網友封為6月逆襲黑馬的現偶劇！講述男女主角從青澀校園到職場重逢的故事。同齡CP的火花非常自然，細膩動人。而且女主角進入職場後的造型簡直是質感穿搭教科書，俐落的都會套裝搭配幾顆神似 Delvaux 輪廓的極簡高級感包款，完全長在時尚控的審美上，又甜又時髦！

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5. 《黑夜告白》：高智商懸疑犯罪大作

主演： 潘粵明、王鶴棣

如果你看膩了情情愛愛，這部絕對是轉換口味的極佳選擇。由演技派潘粵明搭檔王鶴棣主演的現代犯罪懸疑大戲，6月上線後在畫質與劇本深度上都引起了極高的討論度。劇情燒腦刺激、節奏緊湊，喜歡跟著主角一起抽絲剝繭破案的話，這部絕對會讓你直呼過癮。

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