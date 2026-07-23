2026-07-23 10:54 女子漾／編輯劉芫榛
A-Lin、蕭敬騰客串直式短劇！偷看另一半手機是對是錯？《雙重曝光》談精神出軌、AI人格與感情試探
A-Lin日前於北京演唱會邀請蕭敬騰驚喜登台，兩人首度公開演唱合作新歌〈愛上你不是我決定〉。歌曲不只正式上線，兩人也同步客串歌曲延伸短劇《雙重曝光》，從音樂一路串聯AI戀愛、交友軟體與感情試探等話題。
A-Lin、蕭敬騰北京合體 新歌完成全球首唱
A-Lin於7月19日在北京舉行《Journey 歌跡世界巡迴演唱會》，蕭敬騰擔任特別嘉賓，兩人首次公開演唱合作新歌〈愛上你不是我決定〉，完成全球首唱，現場也爆出熱烈尖叫聲。
歌曲於演唱會當晚正式數位上線，以男女聲交錯的問句與對話，描寫相愛的人在承諾與退縮之間反覆拉扯。即使彼此靠近，也未必有勇氣真正走在一起，唱出不少現代男女面對感情時的矛盾與猶豫。
驚喜客串《雙重曝光》 新歌彩蛋早已埋進劇情
在演唱會首唱之前，A-Lin與蕭敬騰其實早已於直式短劇《雙重曝光》中悄悄合體。短劇7月15日全集上線後，便有眼尖觀眾發現兩人的客串演出，直到新歌正式首唱，歌曲、角色與劇情中的彩蛋才完整串聯。
劇中，蕭敬騰飾演同名小說《愛上你不是我決定》的暢銷作家，A-Lin則飾演在咖啡廳閱讀小說的客人。兩人雖然戲分不多，卻透過小說與歌曲，埋下貫穿全劇的重要伏筆，也讓新歌不只是主題曲，而是推動故事發展的一部分。
偷看手機測試忠誠 AI假身分讓感情全面失
《雙重曝光》從一場紀念日驚喜開始。交往多年的情侶早已失去熱度，女主角Mina卻意外在男友手機中發現交友軟體的聊天通知。
為了測試男友是否忠誠，她利用AI假頭像創造虛擬身分「君君」，試圖引誘男友露出破綻。沒想到原本只是一次感情測試，卻讓她遇見神祕男子「小影」，虛擬世界與現實生活中的兩段關係也逐漸失控。
故事觸及偷看另一半手機、交友軟體、精神出軌、同居摩擦與分手選擇等情感難題，也透過真實自我與AI虛擬人格的對照，追問當演算法能打造出一個更討喜的自己，人們是否還願意用真實面貌去愛人。
陳敬宣、楊孟霖領銜主演 集結新生代演員陣容
《雙重曝光》由喜鵲娛樂與拍手Clappin共同打造，也是雙方首度跨界製作直式短劇，由江金霖擔任監製及導演，拍手創辦人吳芮甄擔任共同監製與編劇。
主演陣容包括曾演出《我的愛情不平凡》、《我的青春沒在怕》的陳敬宣；以《HIStory2－越界》受到關注的楊孟霖；演出Netflix影集《誰是被害者2》，並獲選2026台北電影節「非常新人」的朱勻甄；以及曾參加台韓男團選秀節目《SCOOL》的楊子毅。
四人共同領銜主演，A-Lin與蕭敬騰則以特別演出身分現身，為短劇增加更多音樂彩蛋。
8集約25分鐘 手機就能一次追完
《雙重曝光》全劇共8集，總長約25分鐘，以電影規格完成攝影、燈光、美術與調色，透過直式畫面描繪數位時代的親密關係。
短劇已於2026年7月15日全集上架，可於喜鵲娛樂、拍手Clappin官方Instagram、Facebook及YouTube觀看，並同步於優酷、LINE TV、Ztor、直看吧及OnReel播出，適合使用手機一次追完整部作品。
精華 FAQ
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兩人在A-Lin北京演唱會上首度公開演唱合作新歌〈愛上你不是我決定〉，並在當晚正式數位上線，完成全球首唱，也為後續短劇彩蛋埋下連結。
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短劇從偷看伴侶手機、交友軟體訊息、精神出軌、同居摩擦到分手抉擇等面向切入，並加入AI假身分與虛擬人格，反映感情測試可能引發的失控後果。
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《雙重曝光》全劇共8集、總長約25分鐘，以電影規格完成攝影與後製，於7月15日全集上架，可在多個平台觀看，主打手機直式一次追完。
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