2026-07-23 10:08 女子漾／編輯劉芫榛
「台啤瘋了吧！」哇海盆組限定男團上青Boyz，合體Wild Wild炸翻寧夏夜市
台啤18天生啤酒今年夏天推出「上青鮮肉秀」，找來網紅團體「dcard哇海盆」與「台啤男孩」組成限定男團「上青Boyz」。7月22日晚間更邀請韓國猛男團體Wild Wild跨海助陣，在寧夏夜市封街舉辦百人辦桌，台韓鮮肉同台演出，吸引大批民眾圍觀。
台韓鮮肉同台開跳，百人辦桌嗨翻寧夏夜市
活動攜手寧夏夜市知名「千歲宴」，將台灣夜市美食、辦桌文化與現場表演結合，民眾不只能品嘗經典台味料理，也能搭配全程維持0至7°C冷藏直送的台啤18天生啤酒，感受充滿台灣味的夏日盛宴。
當Wild Wild與上青Boyz登場後，現場尖叫聲不斷，夜市周邊也迅速湧入人潮。首次正面迎戰韓國猛男團，上青Boyz笑說，第一眼看到對方結實的胸肌確實嚇了一跳，不過仍自信喊話：「我們代表的是最正宗的台味鮮肉，台味鮮肉沒有輸！」
哇海盆組限定男團，笑喊「台啤瘋了吧」
談到收到合作邀請，哇海盆透露，團員第一時間全都忍不住驚呼：「台啤瘋了吧？居然找我們！」
團員表示，私下聚會原本就常喝台啤18天生啤酒，也認為團體敢玩、敢放的個性，與品牌強調的新鮮及生命力十分契合。這次登台更決定不過度包裝，以最真實的狀態面對觀眾。
哇海盆也幽默形容，自己就像未經高溫殺菌、保留原始風味的18天生啤酒，因此這次將「原汁原味」直接上場，不開美顏濾鏡，要讓粉絲看見最鮮、最真實的上青Boyz。
Wild Wild首度在辦桌舞台演出，大讚台灣體驗太瘋狂
此次特別跨海來台的Wild Wild，也首次站上台式辦桌舞台演出。團員表示，過去在韓國及海外大多於劇場登台，這次直接走進充滿人情味與煙火氣的寧夏夜市，讓他們直呼「太神奇、太瘋狂」，是從未有過的新鮮體驗。
Wild Wild透露，台啤18天在韓國也有一定知名度，團員每次來台灣幾乎都會喝，清爽順口的風味與夜市小吃相當搭配。未來若有朋友來台旅遊，也會推薦對方逛夜市、吃辦桌，再搭配一杯18天生啤酒，完整感受台灣文化。
上青Boyz限定專場將登場，預告近距離粉絲福利
除了寧夏夜市快閃演出，上青Boyz也預告，接下來將舉辦限定專場活動，與粉絲近距離互動。
哇海盆笑說，沒想到這群「生肉」也能擁有專屬活動，終於有機會和粉絲近距離見面。至於現場會安排哪些限定福利，團員目前仍暫時保密，只先掛保證，活動一定會讓大家「吃好、喝好，還能大飽眼福」。
精華 FAQ
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品牌推出「上青鮮肉秀」，找來Dcard哇海盆與台啤男孩組成限定男團上青Boyz，再搭配韓國猛男團Wild Wild助陣，透過表演與夜市辦桌呈現夏日行銷話題。
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活動在寧夏夜市封街舉行，結合知名千歲宴、百人辦桌、台灣夜市美食與現場演出，並提供0至7°C冷藏直送的台啤18天生啤酒，營造濃厚台味體驗。
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上青Boyz笑稱第一次看到對方胸肌有被嚇到，但仍強調自己代表正宗台味鮮肉；Wild Wild則表示首次在辦桌舞台演出很新奇，還大讚台灣體驗太瘋狂、值得推薦。
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