2026-07-23 10:56 女子漾／編輯周意軒
《這一秒過火》王楚然是誰？從「國民表妹」到民國旗袍美人，7部代表作見證逆風翻身
張凌赫、王楚然主演的民國虐戀劇《這一秒過火》開播後，憑藉假死復仇、豪門恩怨與禁忌「叔嫂戀」掀起討論。王楚然不只以多套旗袍造型獲封「天選民國美人」，與張凌赫組成的高顏值CP，也成為全劇最大看點。王楚然曾因《我的人間煙火》陷入輿論低潮，近年卻接連透過《柳舟記》、《成何體統》扭轉風評。如今再挑戰從溫柔千金變身冷豔復仇者的任素素，她的演藝之路也再次受到關注。
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王楚然在《這一秒過火》中化身假死復仇的任素素，靠旗袍美貌與張凌赫組成神顏CP再受關注，也因《柳舟記》《成何體統》等作品逐步翻轉先前的輿論低潮。
《這一秒過火》王楚然角色：假死後改名復仇
《這一秒過火》改編自匪我思存小說《如果這一秒，我沒遇見你》，故事融合軍閥家族、滅門之仇、身分錯位與亂世愛情。王楚然飾演藥商之女任素素，年少時曾救下軍閥少爺慕容清嶧（張凌赫飾），兩人也因此結下情緣。沒想到任家後來遭逢巨變，任素素假死離開，多年後改名方牧蘭，帶著祕密與仇恨重新出現。最狗血的是，她竟成為慕容清嶧哥哥的準新娘，昔日戀人再見面後，瞬間變成不能相認的「叔嫂」。兩人在愛情、誤會與復仇之間極限拉扯，也讓王楚然有機會演出任素素從單純少女蛻變成冷豔復仇者的反差。
王楚然旗袍造型出圈，與張凌赫組「神顏CP」
王楚然高挑纖細的身形搭配旗袍、復古捲髮與珠寶造型，讓她在劇集尚未開播前，便靠路透照片引發討論。前期的任素素多以淺色服裝登場，呈現溫柔單純的一面；化身方牧蘭後，則換上深色旗袍與更強勢的妝容，整體氣場也變得冷豔而危險。王楚然身高約172公分，與高挑的張凌赫同框時比例搶眼。劇中的落水擁抱、近距離對峙與強勢吻戲，也讓兩人的「民國神顏CP」充滿張力。不過，劇集播出後同樣出現兩極評價，部分觀眾認為運鏡、剪輯帶有短劇感，AI片頭與霸道台詞更成為吐槽焦點。也因為故事又虐又狗血，反而讓不少觀眾看得停不下來。
王楚然是誰？靠《將軍在上》成為「國民表妹」
王楚然出生於1999年1月21日，原名宋亞夢，畢業於上海戲劇學院。她因五官精緻、氣質清冷，出道後曾被網友稱為「小劉亦菲」與「古裝大美人」。她在《將軍在上》飾演柳惜音，雖然不是女主角，卻憑藉絕美古裝與悲劇氣質迅速走紅，更獲得「國民表妹」稱號。之後她在《清平樂》飾演寵妃張妼晗，挑戰任性、驕縱又缺乏安全感的複雜角色；並陸續出演《燕雲台》、《尚食》與《相逢時節》，累積古裝及現代劇經驗。
《我的人間煙火》陷低潮，角色爭議燒到本人
2023年，王楚然與楊洋主演《我的人間煙火》，飾演急診科醫師許沁。該角色的感情選擇與家庭態度引發大量爭議，觀眾的不滿也逐漸延伸到演員本人。她過去的訪談、表情與節目片段被重新檢視，讓王楚然一度成為網路輿論焦點，也迎來出道後最明顯的形象低潮。
《柳舟記》扭轉風評，柳眠棠讓觀眾改觀
2024年，王楚然與張晚意主演《柳舟記》，飾演失去記憶的仰山寨主柳眠棠。她誤把淮陽王崔行舟當成丈夫，兩人從假夫妻、互相試探，逐漸發展成先婚後愛。柳眠棠外表溫柔，實際上聰明清醒、擅長經商，也有自己的判斷與行動力。討喜的人設加上王楚然自然的表演，讓觀眾重新看見她的角色塑造能力，《柳舟記》也被視為她成功扭轉風評的關鍵作品。
《成何體統》解鎖喜劇感，擺脫清冷美人標籤
在穿書古裝喜劇《成何體統》中，王楚然飾演意外穿進小說的現代社畜庾晚音，為了改變悲慘結局，只能與丞磊飾演的夏侯澹聯手求生。這個角色需要大量現代語感、誇張反應與喜劇節奏，讓王楚然難得展現活潑、機靈又帶點「發瘋感」的一面，也打破她只能演端莊美人的刻板印象。
《清平樂》
王楚然飾演宋仁宗寵妃張妼晗，性格驕縱、佔有慾強，為了得到皇帝完整的愛，經常與後宮眾人發生衝突。角色雖然不算討喜，卻也讓她跳脫柔弱美人形象，演出張妼晗任性外表下的不安與缺愛，華麗古裝更成為劇中亮點。
《尚食》
王楚然飾演尚食局宮女蘇月華，不只廚藝出眾，也有極強的好勝心與野心。她與吳謹言飾演的姚子衿既是同伴，也是彼此競爭的對手，隨著權力與情感衝突加深，角色逐漸走向偏執，讓王楚然展現出更有攻擊性與層次的一面。
王楚然為何能逆風翻身？
王楚然的外型一直是她最大的優勢，卻也容易讓觀眾只記得她「很美」。當角色不討喜或作品未達期待時，美貌反而可能變成限制。從《柳舟記》到《成何體統》，她開始選擇更有主見、更具反差感，也能主動推動劇情的女性角色。《這一秒過火》的任素素同樣不是單純等待拯救的女主角，而是帶著仇恨與目的重新回到慕容家的復仇者。從「國民表妹」到「天選旗袍美人」，王楚然逐漸證明，美貌只是她的入場券，真正讓風評翻轉的，仍是角色與作品。
精華 FAQ
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她飾演藥商之女任素素，年少救下慕容清嶧後捲入家族巨變，假死離開並改名方牧蘭回歸，帶著仇恨與秘密展開復仇，角色從溫柔少女轉為冷豔強勢。
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她的旗袍造型、復古捲髮與珠寶搭配極具民國感，和張凌赫同框也十分亮眼，加上劇中虐戀、誤會與禁忌關係帶來強烈張力，使她成為全劇最受關注的人物之一。
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她先靠《將軍在上》《清平樂》《尚食》等作品累積古裝表現，再因《我的人間煙火》陷入爭議，之後又憑《柳舟記》的討喜人設與《成何體統》的喜劇突破重新獲得觀眾認可。